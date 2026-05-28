Pep Guardiola 'berminat' untuk menjadi manajer timnas Inggris suatu hari nanti, sementara ikon Man City yang akan hengkang itu masih menjadi target 'impian' bagi FA

Meskipun Thomas Tuchel baru-baru ini mengikat masa depannya bersama The Three Lions melalui perpanjangan kontrak hingga Euro 2028, Guardiola tetap menjadi nama teratas dalam daftar incaran FA. Sumber-sumber yang dekat dengan talkSPORT menyebutkan bahwa manajer City yang akan hengkang itu tertarik dengan kemungkinan memimpin tim nasional, dan akan "sangat berminat" untuk mengambil alih jabatan pelatih Inggris pada suatu saat nanti.

Pakar transfer Ben Jacobs membahas situasi ini di talkSPORT: "Posisi pelatih Inggris, dia selalu menjadi kandidat impian. Kita tahu bahwa Thomas Tuchel telah memperpanjang kontraknya, tetapi dalam jangka panjang... Perasaan saya adalah bahwa Pep suatu hari nanti akan terjun ke dunia kepelatihan internasional. Dia tidak memiliki rencana lain. Kemungkinan kecil dia akan mengambil pekerjaan lain di Liga Premier, tetapi perhatikan Pep yang mungkin akan melakukan apa yang telah dilakukan Jurgen Klopp, yaitu mengambil peran strategis. Dia akan menjadi duta klub untuk City Football Group dan kemudian dalam jangka menengah hingga panjang, apakah dia akan tertarik dengan lowongan di level internasional?"