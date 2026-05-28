AFP
Diterjemahkan oleh
Pep Guardiola 'berminat' untuk menjadi manajer timnas Inggris suatu hari nanti, sementara ikon Man City yang akan hengkang itu masih menjadi target 'impian' bagi FA
Sebuah masa jabatan yang legendaris berakhir
Guardiola akhirnya mengakhiri masa jabatannya yang bersejarah bersama Manchester City, meninggalkan warisan yang mencakup 20 trofi besar dan enam gelar Liga Premier. Setelah kepergiannya yang penuh emosi pada hari Minggu, sang ahli taktik ini diperkirakan akan mengambil cuti dari bangku cadangan, seperti yang pernah dilakukannya setelah meninggalkan Barcelona.
Saat Enzo Maresca bersiap untuk mengisi kekosongan besar yang ditinggalkan oleh pelatih asal Spanyol itu, perhatian pun dengan cepat beralih ke apa yang menanti Guardiola di masa depan. Meskipun kembali ke sepak bola klub akan selalu menjadi pilihan bagi seseorang sekelasnya, tampaknya manajer tim nasional semakin menjadi tujuan berikutnya yang ia pilih.
- Getty Images Sport
Calon 'impian' Inggris
Meskipun Thomas Tuchel baru-baru ini mengikat masa depannya bersama The Three Lions melalui perpanjangan kontrak hingga Euro 2028, Guardiola tetap menjadi nama teratas dalam daftar incaran FA. Sumber-sumber yang dekat dengan talkSPORT menyebutkan bahwa manajer City yang akan hengkang itu tertarik dengan kemungkinan memimpin tim nasional, dan akan "sangat berminat" untuk mengambil alih jabatan pelatih Inggris pada suatu saat nanti.
Pakar transfer Ben Jacobs membahas situasi ini di talkSPORT: "Posisi pelatih Inggris, dia selalu menjadi kandidat impian. Kita tahu bahwa Thomas Tuchel telah memperpanjang kontraknya, tetapi dalam jangka panjang... Perasaan saya adalah bahwa Pep suatu hari nanti akan terjun ke dunia kepelatihan internasional. Dia tidak memiliki rencana lain. Kemungkinan kecil dia akan mengambil pekerjaan lain di Liga Premier, tetapi perhatikan Pep yang mungkin akan melakukan apa yang telah dilakukan Jurgen Klopp, yaitu mengambil peran strategis. Dia akan menjadi duta klub untuk City Football Group dan kemudian dalam jangka menengah hingga panjang, apakah dia akan tertarik dengan lowongan di level internasional?"
Minat dari Arab Saudi
Inggris bukanlah satu-satunya negara yang berharap dapat menarik Guardiola ke kancah internasional. Arab Saudi telah muncul sebagai pesaing serius untuk mendapatkan jasanya, seiring dengan persiapan negara Teluk tersebut untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia 2034. Meskipun saat ini Georgios Donis yang memimpin, ambisi Federasi Sepak Bola Arab Saudi berpotensi membuat mereka melakukan upaya besar-besaran untuk merekrut pelatih berusia 55 tahun tersebut.
Jacobs menjelaskan minat regional tersebut, dengan menyatakan: "Arab Saudi adalah opsi yang layak. Meskipun, tentu saja, UEA karena hubungannya dengan Manchester City bisa menjadi kemungkinan lain juga. Saya pikir Arab Saudi akan melakukan pendekatan terhadap Pep Guardiola dengan pandangan yang lebih ke masa depan jangka panjang. Mereka tidak akan panik jika tidak mendapatkannya sekarang. Mereka akan lebih memikirkan, apakah dia manajer yang tepat untuk Piala Dunia 2034?"
- AFP
Prospek jangka panjang
Untuk saat ini, Inggris tetap stabil di bawah kepemimpinan Tuchel, yang menggantikan Gareth Southgate pada awal 2025. Namun, Asosiasi Sepak Bola Inggris (FA) sangat menyadari bahwa kesempatan untuk menunjuk Guardiola mungkin hanya datang sekali seumur hidup. Pintu tetap terbuka untuk pendekatan di masa depan jika kondisi memungkinkan setelah turnamen besar berikutnya.
Seperti yang disimpulkan Jacobs saat tampil di talkSPORT: "Federasi Sepak Bola Arab Saudi sangat ingin mendatangkan Pep Guardiola sebagai manajer suatu hari nanti, tetapi dia tetap menjadi semacam target impian bagi Inggris. Tentu saja, Thomas Tuchel adalah orang yang mereka pilih. Dia telah menandatangani kontrak baru, dan saat ini dia adalah manajer yang memimpin Inggris di Euro kandang. Jika hal itu tidak berjalan lancar dan berakhir secara mendadak—dan sejauh ini tidak ada tanda-tanda seperti itu—maka jangan heran jika Inggris juga akan menghubungi Pep Guardiola."