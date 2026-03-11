Pep Guardiola bercanda tentang pertemuan Kylian Mbappe di Paris dengan aktris Ester Exposito menjelang laga Liga Champions Manchester City melawan Real Madrid

Ketika ditanya tentang pendapatnya mengenai perjalanan Mbappe ke Paris pada tahap kritis pemulihannya, Guardiola awalnya bersikap tenang sebelum melontarkan kalimat yang membuat ruangan tertawa. “Apakah pendapatku benar-benar penting, apa yang mungkin aku pikirkan tentang Mbappe pergi ke Paris selama pemulihannya?” tanya manajer City, sejenak mempertanyakan mengapa jadwal perjalanan pemain Real Madrid itu dibahas dalam konferensi persnya.

Namun, mantan pelatih Barcelona itu tidak bisa menahan diri untuk tidak memberikan komentar jenaka tentang foto-foto Mbappe dan Exposito yang viral. “Oh ya, menurut laporan, dia tidak sendirian,” kata Guardiola sambil tertawa.