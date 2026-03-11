Getty/GOAL
Pep Guardiola bercanda tentang pertemuan Kylian Mbappe di Paris dengan aktris Ester Exposito menjelang laga Liga Champions Manchester City melawan Real Madrid
Pep menjadi sorotan utama menjelang pertandingan melawan Real Madrid.
Penyerang Real Madrid dilaporkan telah bepergian ke Paris untuk mendapatkan pendapat medis kedua terkait cedera yang belum sembuh. Namun, bukan hanya konsultan medis yang menjadi sorotan, karena Mbappe terlihat di ibu kota Prancis bersama aktris Spanyol terkenal, Exposito. Gambar-gambar tersebut memicu spekulasi heboh di media sosial, dan meskipun kualitas video yang buram, hal ini menambah bobot signifikan pada spekulasi yang sedang berlangsung mengenai status hubungan mereka. Guardiola jelas sudah mengetahui gosip terbaru yang beredar menjelang malam besar Eropa.
Jawaban yang cerdik dari bos Kota
Ketika ditanya tentang pendapatnya mengenai perjalanan Mbappe ke Paris pada tahap kritis pemulihannya, Guardiola awalnya bersikap tenang sebelum melontarkan kalimat yang membuat ruangan tertawa. “Apakah pendapatku benar-benar penting, apa yang mungkin aku pikirkan tentang Mbappe pergi ke Paris selama pemulihannya?” tanya manajer City, sejenak mempertanyakan mengapa jadwal perjalanan pemain Real Madrid itu dibahas dalam konferensi persnya.
Namun, mantan pelatih Barcelona itu tidak bisa menahan diri untuk tidak memberikan komentar jenaka tentang foto-foto Mbappe dan Exposito yang viral. “Oh ya, menurut laporan, dia tidak sendirian,” kata Guardiola sambil tertawa.
Tidak ada maksud untuk menghina orang Prancis.
Meskipun ada lelucon, Guardiola dengan cepat membela hak pemain untuk memiliki waktu pribadi, mencatat bahwa situasi semacam itu umum terjadi di dunia sepak bola. Dia menampik saran bahwa Mbappe bertindak tidak profesional dengan bepergian atau terlihat di tempat umum saat sedang cedera.
“Apakah pendapat saya benar-benar begitu penting? Hal ini juga terjadi di klub kami, terjadi di setiap klub. Dan saya tidak berpikir itu tidak sopan,” kata manajer City tersebut.
Perhatian kembali terfokus pada lapangan.
Persaingan antara City dan Madrid telah menjadi salah satu pertandingan ikonik dalam sepak bola Eropa modern. Dari comeback dramatis di menit-menit akhir hingga pertunjukan keahlian dalam penguasaan bola, pertemuan kedua tim selalu menyuguhkan drama yang memikat. Sejarah Guardiola dengan Real Madrid, yang bermula dari masa jabatannya yang legendaris di Barcelona, menambah lapisan intrik pada narasi yang sudah penuh gairah ini. Seiring mendekatnya leg pertama, kondisi kesehatan Mbappe tetap menjadi fokus utama bagi kedua tim, dengan pelatih kepala Alvaro Arbeloa belum mengonfirmasi apakah pemain Prancis itu cukup fit untuk bermain. Real Madrid akan sangat berharap agar bintang utama mereka memimpin serangan, sementara City akan mempersiapkan diri untuk setiap skenario yang mungkin terjadi.
