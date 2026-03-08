AFP
Pep Guardiola bercanda bahwa dia bisa pergi berlibur setelah dijatuhi hukuman larangan bertanding dua pertandingan oleh Manchester City - namun dia tetap akan berada di bangku cadangan untuk final Carabao Cup
Guardiola hit with touchline ban
Meskipun meraih kemenangan, di mana Omar Marmoush mencetak dua gol untuk memastikan City lolos ke perempat final, pembicaraan pasca pertandingan didominasi oleh absennya Guardiola dari bangku cadangan. Berdasarkan peraturan yang diberlakukan musim ini, tiga kartu kuning akan membuat manajer Premier League dikenai larangan bertanding satu pertandingan, sementara enam kartu kuning akan mengakibatkan larangan bertanding dua pertandingan. Guardiola menanggapi berita tersebut dengan sarkasme khasnya, bercanda tentang waktu paksa yang harus dihabiskannya jauh dari pinggir lapangan.
'Masa liburan' saat Pep marah karena ketidak konsistenan wasit.
Insiden tersebut terjadi ketika Kieran Trippier tampak menarik Doku ke belakang, membuat manajer City marah ketika wasit Samuel Barrott tidak memberikan pelanggaran. "Dengar, ini bukan soal penalti atau tidak. Ada tindakan wasit yang sulit bagi saya untuk dipahami. Ketika Jeremy ditarik dari belakang, di mana-mana itu pelanggaran kecuali di sini. Itulah kenyataannya. Akan ada larangan bermain dua pertandingan. Saya akan berlibur dalam dua pertandingan berikutnya dan tim akan terus bermain," kata Guardiola kepada TNT Sports setelah peluit akhir.
Memperluas kekesalannya, ia menambahkan: "Saya akan memberitahu Anda sesuatu - kami memiliki semua rekor di negara ini, semuanya, meskipun segala sesuatu. Kami memiliki rekor manajer dengan kartu kuning terbanyak. Saya ingin semua rekor dan sekarang saya memilikinya, larangan dua pertandingan sekarang dan saya akan berlibur dalam dua pertandingan berikutnya. Ada hal-hal setelah 10 tahun yang tidak bisa saya pahami. Tinjau aksi tersebut. Tentu saja saya akan membela Doku dan semua tim saya."
'Penampilan terbaik' di St James' Park
Pertandingan taktis yang memukau di St James' Park membawa City melaju ke perempat final Piala FA untuk kesembilan kalinya dalam sepuluh tahun selama era Guardiola. Mereka berhasil mengatasi gol pembuka Harvey Barnes di awal pertandingan untuk mendominasi Newcastle United, dengan Savinho dan Marmoush tampil terlalu tajam bagi tim Eddie Howe. Menanggapi kemenangan 3-1 tersebut, Guardiola tak henti-hentinya memuji. "Ini sangat bagus. Saat kami mencoba melakukan serangkaian umpan, terutama Savinho dan Jeremy Doku. Mereka sangat menentukan. Ini adalah penampilan terbaik yang pernah saya lihat dari kami di stadion ini selama kami bersama di sini. Sungguh, sungguh bagus," lanjutnya.
Kebahagiaan Wembley bagi Pep
Beruntung bagi para pendukung City, sanksi larangan bertugas hanya berlaku untuk pertandingan Premier League dan FA Cup. Ini berarti Guardiola akan berada di pinggir lapangan pada final Carabao Cup melawan Arsenal pada 22 Maret. Namun, ia akan terpaksa menonton dari tribun pada pertandingan liga melawan West Ham dan perempat final FA Cup yang belum ditentukan lawannya. Di luar pertandingan domestik, City akan menghadapi Real Madrid dalam leg pertama babak 16 besar Liga Champions pada Rabu malam.
