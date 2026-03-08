Pep Guardiola bercanda bahwa dia bisa pergi berlibur setelah dijatuhi hukuman larangan bertanding dua pertandingan oleh Manchester City - namun dia tetap akan berada di bangku cadangan untuk final Carabao Cup

Insiden tersebut terjadi ketika Kieran Trippier tampak menarik Doku ke belakang, membuat manajer City marah ketika wasit Samuel Barrott tidak memberikan pelanggaran. "Dengar, ini bukan soal penalti atau tidak. Ada tindakan wasit yang sulit bagi saya untuk dipahami. Ketika Jeremy ditarik dari belakang, di mana-mana itu pelanggaran kecuali di sini. Itulah kenyataannya. Akan ada larangan bermain dua pertandingan. Saya akan berlibur dalam dua pertandingan berikutnya dan tim akan terus bermain," kata Guardiola kepada TNT Sports setelah peluit akhir.

Memperluas kekesalannya, ia menambahkan: "Saya akan memberitahu Anda sesuatu - kami memiliki semua rekor di negara ini, semuanya, meskipun segala sesuatu. Kami memiliki rekor manajer dengan kartu kuning terbanyak. Saya ingin semua rekor dan sekarang saya memilikinya, larangan dua pertandingan sekarang dan saya akan berlibur dalam dua pertandingan berikutnya. Ada hal-hal setelah 10 tahun yang tidak bisa saya pahami. Tinjau aksi tersebut. Tentu saja saya akan membela Doku dan semua tim saya."