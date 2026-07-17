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Pep Guardiola belum merasa bosan! Inggris diperingatkan agar tidak terburu-buru memecat Thomas Tuchel di tengah pertanyaan seputar taktik yang dihadapi pelatih Three Lions itu pasca kekalahan di semifinal Piala Dunia
Taktik Tuchel dipertanyakan setelah kekalahan di semifinal
Tuchel, mantan manajer Chelsea, Paris Saint-Germain, dan Bayern Munich, dianggap telah salah total dalam menerapkan strateginya saat menghadapi Lionel Messi dan kawan-kawan. Dalam pertandingan bersejarah di Atlanta itu, Anthony Gordon memang berhasil membuka skor, namun Inggris justru mundur ke pertahanan setelahnya.
Pergantian pemain yang dilakukan lebih mengutamakan pertahanan daripada serangan ambisius, sehingga The Three Lions dengan mudah diredam saat Messi memberikan dua kontribusi penting—dengan dua assist—dan memperpanjang penantian Inggris selama 60 tahun untuk meraih gelar internasional besar.
Alih-alih langsung menekan habis-habisan setelah unggul, Tuchel memilih untuk mempertahankan keunggulan yang dimilikinya. Tekanan pun datang, yang tak terhindarkan membuat pemain terbaik sepanjang masa Argentina itu mencetak gol dari situasi yang paling sulit. Kritik pun mengarah ke pelatih kepala Inggris, dengan beberapa pihak menyarankan agar kontrak yang seharusnya mencakup Kejuaraan Eropa di kandang pada 2028 itu dibatalkan.
Nama Eddie Howe telah disebut-sebut sebagai calon pengganti, setelah ia membawa trofi yang telah lama dinantikan ke Newcastle, sementara tidak dapat diabaikan fakta bahwa Guardiola kini tersedia setelah mengakhiri masa kejayaannya yang gemilang selama 10 tahun di Etihad Stadium.
- GOAL
Guardiola menganggur setelah hengkang dari Man City
Ketika ditanya apakah sebaiknya dilakukan panggilan iseng untuk menanyakan apakah salah satu pelatih paling berprestasi di dunia sepak bola sudah mulai gelisah, mantan bek Timnas Inggris Lescott — yang berbicara atas nama UniBet Online Casino — mengatakan kepada GOAL: “Saya rasa Pep tidak bosan, dan mengingat betapa cepatnya orang bisa berbalik menyerang Anda, saya rasa dia tidak akan mau mengambil peran itu!
“Jadi, terkait Thomas Tuchel, saya rasa kita memang harus kecewa karena tersingkir, tapi saya rasa kita tidak boleh langsung menyalahkan siapa pun secara khusus. Menurut saya, tidak ada hak istimewa untuk memenangkan Piala Dunia, terutama ketika Anda mencapai semifinal melawan juara dunia dan pemain yang bisa dibilang terbaik yang pernah ada dalam sejarah sepak bola.
“Jadi, fakta bahwa kita berhasil mencapai tahap itu, menurut saya kita tidak melampaui ekspektasi dengan mencapai sana; kita memang diharapkan bisa sampai di sana, kita termasuk empat unggulan teratas, begitu pula tim-tim lainnya, dan kini semuanya bergantung pada apa yang terjadi pada malam pertandingan. Sayangnya bagi kita, hasilnya tidak sesuai dengan harapan kita.”
Kita harus mengambil pelajaran dari insiden nyaris celaka lainnya
Inggris sudah tak asing lagi dengan kegagalan yang mengharukan, setelah secara rutin mengalami kekecewaan di turnamen-turnamen besar selama enam dekade terakhir. Mulai dari Diego Maradona hingga Cristiano Ronaldo, melalui adu penalti, kartu merah, dan kekalahan beruntun di final Euro, “Tiga Singa” seolah tak pernah mampu menembus garis finis.
Ketika ditanya untuk memilih pelajaran terbesar yang perlu dipetik dari kegagalan tipis ini, agar sejarah tidak terulang kembali, mantan bintang Everton dan Manchester City, Lescott—yang mencatatkan 26 penampilan untuk timnas selama kariernya—menambahkan: “Pelajaran utama? Lagi-lagi, mudah diucapkan sekarang karena semuanya sudah berlalu, tapi ada alasan untuk mengatakan ‘teruslah melakukan apa yang sedang kalian lakukan, itu berhasil’.
“Saya tidak tahu berapa banyak penyelamatan yang dilakukan Jordan Pickford hingga kami mencetak gol, tapi setelah kami mencetak gol, dia harus melakukan beberapa penyelamatan—jauh lebih banyak, dan bola-bola itu membentur tiang gawang, dan menurut saya itulah jalannya pertandingan mana pun.
“Ketika sebuah tim tidak punya apa-apa lagi yang harus dikhawatirkan—dan Argentina memang tidak punya apa-apa lagi yang harus dikhawatirkan—mereka bisa melakukan pergantian pemain yang paling menarik dan bermain lebih terbuka, karena jika mereka kalah 2-0, situasinya tidak akan berbeda; mereka tetap tersingkir. Jadi, pertandingan berjalan menguntungkan kami hingga titik itu, lalu tiba-tiba mereka tidak punya apa-apa lagi yang harus dikhawatirkan, dan kini kami terpaksa bertahan.
“Menurut saya, bahkan setelah mereka mencetak gol pertama, kami masih mendominasi selama beberapa menit; saya rasa kami sempat menguasai permainan dan mereka terkurung di kotak penalti mereka. Bukankah kita tahu hal seperti itu memang sering terjadi dalam sepak bola? Namun sayangnya bagi kami, situasi itu berlangsung terlalu lama, dan kami tidak mampu mencegah mereka mencetak gol.”
- Getty/GOAL
Jadwal pertandingan Inggris: Babak play-off Piala Dunia & Nations League
Inggris akan menjalani pertandingan perebutan tempat ketiga melawan Prancis pada Sabtu mendatang, saat mereka berupaya membawa pulang hasil positif dari tur di Amerika Utara yang melelahkan baik secara fisik maupun emosional.
Pertandingan kompetitif akan dilanjutkan pada musim gugur, dengan dimulainya kampanye UEFA Nations League berikutnya pada bulan September — di mana kemungkinan besar pertandingan pertama mereka di ajang tersebut akan mempertemukan mereka dengan juara Piala Dunia, Spanyol. Belum dapat dipastikan apakah Tuchel masih akan memimpin tim dari pinggir lapangan pada saat itu.
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