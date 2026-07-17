Pep Guardiola belum merasa bosan! Inggris diperingatkan agar tidak terburu-buru memecat Thomas Tuchel di tengah pertanyaan seputar taktik yang dihadapi pelatih Three Lions itu pasca kekalahan di semifinal Piala Dunia

Inggris sudah tak asing lagi dengan kegagalan yang mengharukan, setelah secara rutin mengalami kekecewaan di turnamen-turnamen besar selama enam dekade terakhir. Mulai dari Diego Maradona hingga Cristiano Ronaldo, melalui adu penalti, kartu merah, dan kekalahan beruntun di final Euro, “Tiga Singa” seolah tak pernah mampu menembus garis finis.

Ketika ditanya untuk memilih pelajaran terbesar yang perlu dipetik dari kegagalan tipis ini, agar sejarah tidak terulang kembali, mantan bintang Everton dan Manchester City, Lescott—yang mencatatkan 26 penampilan untuk timnas selama kariernya—menambahkan: “Pelajaran utama? Lagi-lagi, mudah diucapkan sekarang karena semuanya sudah berlalu, tapi ada alasan untuk mengatakan ‘teruslah melakukan apa yang sedang kalian lakukan, itu berhasil’.

“Saya tidak tahu berapa banyak penyelamatan yang dilakukan Jordan Pickford hingga kami mencetak gol, tapi setelah kami mencetak gol, dia harus melakukan beberapa penyelamatan—jauh lebih banyak, dan bola-bola itu membentur tiang gawang, dan menurut saya itulah jalannya pertandingan mana pun.

“Ketika sebuah tim tidak punya apa-apa lagi yang harus dikhawatirkan—dan Argentina memang tidak punya apa-apa lagi yang harus dikhawatirkan—mereka bisa melakukan pergantian pemain yang paling menarik dan bermain lebih terbuka, karena jika mereka kalah 2-0, situasinya tidak akan berbeda; mereka tetap tersingkir. Jadi, pertandingan berjalan menguntungkan kami hingga titik itu, lalu tiba-tiba mereka tidak punya apa-apa lagi yang harus dikhawatirkan, dan kini kami terpaksa bertahan.

“Menurut saya, bahkan setelah mereka mencetak gol pertama, kami masih mendominasi selama beberapa menit; saya rasa kami sempat menguasai permainan dan mereka terkurung di kotak penalti mereka. Bukankah kita tahu hal seperti itu memang sering terjadi dalam sepak bola? Namun sayangnya bagi kami, situasi itu berlangsung terlalu lama, dan kami tidak mampu mencegah mereka mencetak gol.”