Pep Guardiola akhirnya mematahkan kutukan "Manajer Terbaik Bulan Ini" setelah pelatih Man City itu meraih penghargaan Premier League pertamanya sejak 2021
Kembalinya yang telah lama dinantikan ke podium
Manajer City berhasil meraih penghargaan Manajer Terbaik Bulan Februari, sebuah prestasi pertamanya dalam lebih dari empat tahun. Penghargaan ini diraih berkat performa gemilang timnya yang berhasil menunjukkan dominasi mereka pada periode krusial musim dingin.
Mendaki tangga kehebatan sepanjang masa
Meskipun belum pernah memenangkan penghargaan ini sejak Desember 2021, ini merupakan gelar Manajer Terbaik Bulan Ini yang ke-12 bagi Guardiola, sehingga ia kini menempati posisi ketiga secara mutlak di belakang Sir Alex Ferguson dan Arsene Wenger.
Manajer Man City ini kini unggul satu gelar dari David Moyes dari Everton, yang semakin mengukuhkan warisannya sebagai salah satu figur paling berprestasi yang pernah menghiasi pinggir lapangan Liga Premier.
Mendominasi jadwal pertandingan bulan Februari
Kemenangan Guardiola dibangun atas performa yang nyaris sempurna di bulan Februari, di mana timnya berhasil menyeimbangkan keluwesan taktis dengan pertahanan yang kokoh. Setelah mengawali bulan dengan hasil imbang melawan Tottenham Hotspur, Guardiola membawa Man City meraih 13 poin—terbanyak di liga—dalam sisa pekan-pekan tersebut, berkat kemenangan atas Liverpool, Fulham, Newcastle, dan Leeds. Perolehan poin yang mengesankan ini memastikan City tetap berada di tengah persaingan perebutan gelar sementara para pesaingnya kesulitan menjaga konsistensi.
Pelatih berusia 54 tahun ini terpaksa menghadapi persaingan ketat untuk merebut trofi tersebut, dan akhirnya muncul sebagai pilihan utama dari sekumpulan pelatih berbakat. Guardiola memuncaki daftar empat besar yang juga menampilkan Keith Andrews (Brentford), Michael Carrick (Manchester United), dan Arne Slot (Liverpool).
Perayaan ganda bagi para warga
Bulan ini benar-benar produktif bagi tim Etihad, karena skuad tim utama juga berhasil meraih penghargaan atas penampilan gemilang para pemainnya, sejalan dengan keberhasilan taktis sang manajer. Ini adalah penghargaan kedua yang diraih Man City pada bulan Februari, setelah penyerang Antoine Semenyo dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Bulan Ini. Dengan performa gemilang baik dari bangku cadangan maupun di lapangan, City tampaknya berada dalam posisi yang tepat untuk terus berjuang meraih lebih banyak trofi seiring musim yang semakin mendekati fase penentuan.
