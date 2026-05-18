Pep Guardiola akan MENINGGALKAN Man City musim panas ini! Pelatih legendaris itu akan mundur setelah laga penentu gelar Liga Premier, dengan Enzo Maresca yang akan menggantikannya
Sebuah dekade dominasi yang akan segera berakhir
Dunia sepak bola Inggris akan mengalami perubahan besar seiring dengan rencana Guardiola untuk mengundurkan diri dari jabatannya di City. Setelah sepuluh tahun memimpin, pria yang telah mengubah wajah Liga Premier ini akan mundur setelah laga terakhir liga melawan Aston Villa pada Minggu mendatang, mengakhiri masa kepemimpinannya yang telah membawa klub Etihad ini naik ke puncak tertinggi sepak bola dunia.
Menurut Daily Mail, Guardiola akan menutup bab masa jabatannya di Etihad, di mana ia telah meraih 20 trofi dan menjadikan City sebagai salah satu klub terkemuka di dunia.
Pria berusia 55 tahun ini telah membawa City meraih enam gelar liga, termasuk empat gelar berturut-turut yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan membawa klub ini meraih gelar Liga Champions pertamanya.
Para sponsor telah diberi tahu menjelang pengumuman
City sudah bersiap menghadapi dampak dari kepergian tersebut, dengan laporan yang menyebutkan bahwa petinggi klub telah memulai proses pemberitahuan kepada para pemangku kepentingan utama.
Diperkirakan City telah mulai memberi tahu mitra sponsor mereka bahwa pengumuman tersebut akan segera dilakukan. Berita ini juga telah menjadi rahasia umum di kalangan orang-orang terdekat Guardiola selama beberapa minggu terakhir.
Waktu kepergian ini dirancang agar perpisahan besar-besaran dapat terlaksana. Berita ini diperkirakan akan dikonfirmasi pada hari Minggu, tepat pada waktunya agar dampak luar biasa Guardiola terhadap sepak bola Inggris dapat dirayakan dalam parade bus terbuka pada hari Senin.
Dikabarkan bahwa persiapan parade akan dimulai di Northern Quarter, Manchester, pada pukul 16.00 sebelum berakhir di luar ruang resepsi Colin Bell Stand di Etihad Stadium satu jam kemudian.
Calon penerus dan peran di masa depan
Meskipun pencarian penggantinya sudah dimulai secara serius, ada kemungkinan bahwa hubungan Guardiola dengan City Football Group tidak akan terputus sepenuhnya.
Kontraknya masih tersisa satu tahun, yang terus ia singgung, dan ada kemungkinan ia akan tetap berada di klub dalam kapasitas tertentu. Namun, hari-harinya di bangku cadangan sudah terhitung karena ia mencari tantangan baru atau masa istirahat.
The Athletic melaporkan bahwa mantan pelatih Chelsea, Enzo Maresca, kemungkinan besar akan menjadi kandidat yang dipilih oleh petinggi City. Maresca meninggalkan Chelsea pada Januari setelah dilaporkan memberi tahu klub bahwa ia telah melakukan pembicaraan dengan City mengenai penggantian Guardiola.
Perburuan trofi terakhir
Minggu terakhir Guardiola sebagai manajer City berpotensi menjadi yang paling gemilang, karena klub tersebut masih berpeluang meraih gelar ganda bersejarah untuk mengakhiri masa jabatannya.
City mengalahkan Chelsea 1-0 di Wembley untuk memenangkan Piala FA pada Sabtu lalu dan masih bersaing dengan Arsenal untuk gelar Liga Premier. Pelatih legendaris ini akan berupaya keras untuk mengamankan satu trofi terakhir sebelum kepergiannya resmi diumumkan. City akan menghadapi Bournemouth di Vitality Stadium pada Selasa malam sebelum pertandingan terakhir melawan Aston Villa di Etihad pada Minggu.