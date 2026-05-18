Pep Guardiola akan MENINGGALKAN Man City musim panas ini! Pelatih legendaris itu akan mundur setelah laga penentu gelar Liga Premier, dengan Enzo Maresca yang akan menggantikannya

Dunia sepak bola Inggris akan mengalami perubahan besar seiring dengan rencana Guardiola untuk mengundurkan diri dari jabatannya di City. Setelah sepuluh tahun memimpin, pria yang telah mengubah wajah Liga Premier ini akan mundur setelah laga terakhir liga melawan Aston Villa pada Minggu mendatang, mengakhiri masa kepemimpinannya yang telah membawa klub Etihad ini naik ke puncak tertinggi sepak bola dunia.

Menurut Daily Mail, Guardiola akan menutup bab masa jabatannya di Etihad, di mana ia telah meraih 20 trofi dan menjadikan City sebagai salah satu klub terkemuka di dunia.

Pria berusia 55 tahun ini telah membawa City meraih enam gelar liga, termasuk empat gelar berturut-turut yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan membawa klub ini meraih gelar Liga Champions pertamanya.