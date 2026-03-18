Pep Guardiola akan menentukan masa depannya di Man City! Mantan pelatih Barcelona itu telah menetapkan tanggal untuk mengambil keputusan terkait masa depannya di Etihad

Perjalanan City di kompetisi Eropa dihancurkan habis-habisan oleh Real Madrid pada Selasa malam, sehingga Guardiola harus menghadapi pertanyaan-pertanyaan tajam mengenai masa depannya di kubu biru Manchester. Pelatih berusia 55 tahun itu tampak frustrasi saat dua gol Vinicius Jr membantu Los Blancos memastikan kemenangan agregat 5-1 dalam laga babak 16 besar tersebut.

Menanggapi tekanan dan pembicaraan terus-menerus mengenai kepergiannya, Guardiola memberikan tanggapan yang blak-blakan kepada media. “Semua orang ingin memecat saya,” kata Guardiola. “Suatu hari nanti saya akan keluar ke sini dan berkata ‘selamat tinggal, teman-teman’.” Setelah satu dekade memimpin, pria berusia 55 tahun ini masih terikat kontrak hingga 2027, tetapi cara mereka tersingkir dari kompetisi Eropa hanya memperkuat spekulasi bahwa ia bisa saja hengkang lebih awal dari yang direncanakan.