Pep Guardiola akan menentukan masa depannya di Man City! Mantan pelatih Barcelona itu telah menetapkan tanggal untuk mengambil keputusan terkait masa depannya di Etihad
Kegagalan di Liga Champions memicu spekulasi tentang masa depan
Perjalanan City di kompetisi Eropa dihancurkan habis-habisan oleh Real Madrid pada Selasa malam, sehingga Guardiola harus menghadapi pertanyaan-pertanyaan tajam mengenai masa depannya di kubu biru Manchester. Pelatih berusia 55 tahun itu tampak frustrasi saat dua gol Vinicius Jr membantu Los Blancos memastikan kemenangan agregat 5-1 dalam laga babak 16 besar tersebut.
Menanggapi tekanan dan pembicaraan terus-menerus mengenai kepergiannya, Guardiola memberikan tanggapan yang blak-blakan kepada media. “Semua orang ingin memecat saya,” kata Guardiola. “Suatu hari nanti saya akan keluar ke sini dan berkata ‘selamat tinggal, teman-teman’.” Setelah satu dekade memimpin, pria berusia 55 tahun ini masih terikat kontrak hingga 2027, tetapi cara mereka tersingkir dari kompetisi Eropa hanya memperkuat spekulasi bahwa ia bisa saja hengkang lebih awal dari yang direncanakan.
Kapan Guardiola akan memutuskan masa depannya - terungkap
Terlepas dari berbagai spekulasi, kini telah muncul jadwal yang jelas mengenai kapan mantan arsitek Barcelona dan Bayern Munich itu akan duduk untuk mempertimbangkan pilihannya. Sebuah laporan dari Daily Mailmenyebutkan bahwa Guardiola akan mengambil jeda dan memutuskan masa depannya setelah final Carabao Cup melawan Arsenal pada Minggu mendatang. Jeda internasional yang akan datang ini memberikan waktu istirahat yang langka dan sangat dibutuhkan untuk mengambil keputusan karier yang begitu penting.
Waktunya sangat krusial karena City berusaha menyelamatkan musim yang terancam mengecewakan menurut standar tinggi mereka sendiri. Meskipun gelar Premier League tampaknya semakin mungkin jatuh ke tangan klub London Utara, kemenangan di Wembley akan memberikan trofi yang sangat dibutuhkan dan momen kejernihan bagi sang manajer sebelum ia memasuki tahun terakhirnya di Etihad.
Mencetak rekor di tengah reruntuhan
Meskipun hasil pertandingan melawan Madrid patut dilupakan, laga tersebut memungkinkan Guardiola untuk semakin mengukir namanya dalam sejarah sepak bola Eropa. Dengan memimpin tim pada leg kedua, Guardiola secara resmi telah melampaui Sir Alex Ferguson dan menempati peringkat kedua dalam daftar pelatih dengan jumlah pertandingan terbanyak yang dipimpin di Liga Champions, yakni 191 pertandingan. Ia masih tertinggal dari rekor Carlo Ancelotti yang telah memimpin 218 pertandingan di kompetisi tersebut.
Perhatian kini beralih ke gelar domestik
Dengan peluang meraih gelar di level Eropa yang sudah sirna, fokus pun langsung beralih ke perburuan gelar domestik. Selain final Carabao Cup, City akan menghadapi pertandingan perempat final Piala FA yang krusial melawan Liverpool pada bulan April. Namun, mereka harus menjalani laga tersebut tanpa kehadiran manajer mereka di pinggir lapangan, karena Guardiola sedang menjalani hukuman larangan bertanding dua pertandingan yang kedua. Beberapa pekan ke depan tidak hanya akan menentukan musim City, tetapi juga apakah manajer terhebat dalam sejarah klub ini merasa masih memiliki tenaga yang cukup untuk satu upaya terakhir pada tahun 2027.
