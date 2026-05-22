AFP
Pep Guardiola akan mendapat patung! Manchester City mengonfirmasi rencana untuk menghormati pelatih yang akan hengkang tersebut dengan menamai sebuah tribun atas namanya
Guardiola mendapat penghormatan berupa acara peringatan di Stadion Etihad
Pengumuman ini merupakan bentuk penghormatan atas dominasi sang pelatih asal Catalunya selama satu dekade di dunia sepak bola Inggris, di mana ia berhasil mengubah klub tersebut menjadi kekuatan global dan meraih deretan trofi yang telah mengubah wajah era Liga Premier. Tribun tersebut akan dibuka secara resmi untuk pertama kalinya pada pertandingan terakhir Guardiola sebagai pelatih saat menghadapi Aston Villa pada hari Minggu.
Proyek renovasi, yang dimulai pada akhir 2023, telah menambah lebih dari 7.000 kursi dan meningkatkan kapasitas stadion menjadi lebih dari 61.000. City juga mengonfirmasi rencana untuk mendirikan patung Guardiola di luar tribun yang baru diberi nama tersebut. Pelatih asal Catalan ini akan bergabung dengan legenda klub Vincent Kompany, David Silva, dan Sergio Aguero dalam mendapatkan pengakuan permanen di sekitar kompleks Etihad.
Guardiola dan jajaran petinggi City menyampaikan penghormatan
Dalam konferensi persnya, Guardiola mengaku terharu dengan sikap klub tersebut saat ia bersiap meninggalkan Manchester setelah satu dekade yang sangat sukses sebagai pelatih.
"Khaldoon [Al Mubarak] menelepon saya pagi ini untuk mengatakan bahwa klub telah mengambil keputusan itu," kata Guardiola. "Saya tak bisa berkata-kata. Saya suka perasaan bahwa aura atau energi saya akan tetap ada di sana selamanya. Jadi, saya suka perasaan itu."
Pemilik klub, Sheikh Mansour, juga memuji pengaruh Guardiola di dalam dan di luar lapangan, menegaskan bahwa warisannya melampaui trofi-trofi yang diraih selama masa jabatannya.
"Saya sudah mengatakan sejak lama bahwa Manchester City harus memiliki orang-orang terbaik di bawah naungannya, baik di dalam maupun di luar lapangan. Selama sepuluh tahun, Pep telah menjadi personifikasi dari ambisi tersebut," jelas Mansour di situs web resmi klub. "Dia telah meninggalkan jejak yang tak terhapuskan dalam DNA klub. Jejak yang lebih berasal dari cara dia meraih kemenangan daripada dari banyaknya trofi yang diangkatnya. Dia memiliki rasa terima kasih yang tak terhingga dari saya dan seluruh keluarga City, sebuah keluarga di mana dia akan selalu menjadi bagiannya."
Warisan Pep terukir kokoh di Manchester City
Keputusan ini menegaskan pengaruh Guardiola terhadap City dan sepak bola Inggris selama salah satu periode paling sukses dalam sejarah klub. Penamaan ulang tribun dan patung tersebut dirancang agar pengaruhnya tetap menjadi bagian dari identitas klub jauh setelah kepergiannya. Al Mubarak menggambarkan penghormatan ini sebagai pengakuan atas kontribusi abadi Guardiola bagi klub dan kota itu sendiri.
"Tribun Pep Guardiola, dan patung yang akan berdiri di luarnya, memastikan bahwa warisan Pep akan tetap terjalin selamanya dalam struktur klub sepak bola ini, kota Manchester, dan sepak bola Inggris," katanya.
"Hubungan unik yang ia miliki dengan para penggemar kami telah diperoleh melalui kejujuran dan semangatnya selama sepuluh musim berjuang untuk membawa kesuksesan bagi mereka. Tribun Pep Guardiola adalah pengingat yang tepat dan abadi akan hubungan tersebut, periode paling sukses dalam sejarah klub kami, dan kejeniusan sepak bola yang unik di intinya."
Perpisahan yang penuh emosi menanti Guardiola
Pertandingan hari Minggu melawan Aston Villa akan menjadi laga terakhir Guardiola sebagai pelatih dan diperkirakan akan menjadi momen yang penuh emosi di Etihad Stadium. Peresmian tribun yang telah berganti nama ini akan memberi kesempatan kepada para pendukung untuk merayakan prestasi sang manajer untuk terakhir kalinya. Fokus City juga akan beralih ke era baru pasca kepergian Guardiola, dengan klub bertekad untuk mengembangkan fondasi yang telah dibangun selama masa kepemimpinannya yang berlangsung selama satu dekade.