Dalam konferensi persnya, Guardiola mengaku terharu dengan sikap klub tersebut saat ia bersiap meninggalkan Manchester setelah satu dekade yang sangat sukses sebagai pelatih.

"Khaldoon [Al Mubarak] menelepon saya pagi ini untuk mengatakan bahwa klub telah mengambil keputusan itu," kata Guardiola. "Saya tak bisa berkata-kata. Saya suka perasaan bahwa aura atau energi saya akan tetap ada di sana selamanya. Jadi, saya suka perasaan itu."

Pemilik klub, Sheikh Mansour, juga memuji pengaruh Guardiola di dalam dan di luar lapangan, menegaskan bahwa warisannya melampaui trofi-trofi yang diraih selama masa jabatannya.

"Saya sudah mengatakan sejak lama bahwa Manchester City harus memiliki orang-orang terbaik di bawah naungannya, baik di dalam maupun di luar lapangan. Selama sepuluh tahun, Pep telah menjadi personifikasi dari ambisi tersebut," jelas Mansour di situs web resmi klub. "Dia telah meninggalkan jejak yang tak terhapuskan dalam DNA klub. Jejak yang lebih berasal dari cara dia meraih kemenangan daripada dari banyaknya trofi yang diangkatnya. Dia memiliki rasa terima kasih yang tak terhingga dari saya dan seluruh keluarga City, sebuah keluarga di mana dia akan selalu menjadi bagiannya."