Pep Guardiola akan melatih Cristiano Ronaldo?! Jorge Jesus menyatakan bahwa manajer Man City itu seharusnya 'bangga' bisa menggantikannya di Al-Nassr, saat ia mengonfirmasi keputusannya untuk hengkang setelah meraih kesuksesan di Liga Pro Arab Saudi
Yesus menanggapi kabar tentang Guardiola setelah hengkangnya dari Al-Nassr
Yesus telah mengonfirmasi bahwa ia akan hengkang dari Al-Nassr setelah tim tersebut menjuarai Liga Pro Arab Saudi pekan ini. Keputusannya untuk hengkang ini muncul di tengah spekulasi yang semakin menguat yang mengaitkan manajer City, Guardiola, dengan kemungkinan kepindahan mengejutkan ke Arab Saudi. Pelatih asal Portugal itu menanggapi rumor tersebut secara langsung dalam sebuah wawancara dengan Sport TV.
Yesus menjelaskan pandangannya tentang Guardiola dan Ronaldo
Ketika ditanya apakah ia akan merasa bangga jika Guardiola menggantikannya di Al-Nassr, Jesus menampik anggapan tersebut dan menegaskan bahwa seharusnya perasaan itu justru sebaliknya. Jesus juga menjelaskan mengapa ia memutuskan untuk tidak memperpanjang masa jabatannya meskipun telah meraih kesuksesan di level domestik.
“Bangga [karena digantikan oleh Guardiola]? Tidak... kenapa? Dialah yang seharusnya bangga menggantikan saya, bukan saya yang menggantikannya,” kata Jesus.
“Ketika saya menerima tantangan ini, ketika Cristiano Ronaldo dan [Jose] Semedo mengundang saya, saya tahu ini akan menjadi tantangan tersulit dalam karier kepelatihan saya. Untuk memenangkan kejuaraan ini, kami harus jauh lebih baik daripada lawan-lawan kami. Seperti yang saya katakan kepada Cris: ‘Saya akan membantu Anda menjadi juara dan kemudian saya akan melanjutkan hidup saya’.”
Peran besar Ronaldo dalam kedatangan Jesus
Jesus juga mengungkapkan bahwa Ronaldo memainkan peran penting dalam meyakinkannya untuk bergabung dengan Al-Nassr. Ia mengaku hanya menyetujui kontrak satu tahun karena tuntutan fisik dan mental yang harus dihadapi sebagai pelatih di Arab Saudi.
Ia berkata: "Ketika saya berbicara dengan Cristiano Ronaldo, awalnya mereka mengundang saya untuk menandatangani kontrak dua tahun, tetapi saya hanya ingin satu tahun. Itulah yang selalu saya lakukan di klub-klub tempat saya berada. Ini adalah kejuaraan yang sangat berat, Anda harus mengambil keputusan, sering kali mempertaruhkan tubuh Anda, dan itu sangat melelahkan. Ini adalah tahun yang luar biasa, saya harus menikmatinya di tempat lain.
"Dia memiliki gairah yang sangat besar terhadap sepak bola. Saya berkata kepadanya: 'Saya hanya menerima proyek ini karena Anda, jika tidak, saya tidak akan datang. Kita akan memenangkan keduanya dan Anda akan meninggalkan tempat ini dengan sebuah gelar.' Itulah yang terjadi."
Yesus mempertimbangkan langkah selanjutnya setelah kesuksesan di Arab Saudi
Jesus kini diperkirakan akan memutuskan pekerjaan barunya dalam beberapa pekan mendatang setelah mengakhiri masa jabatannya di Al-Nassr dengan hasil yang memuaskan. Minat dari Turki tampaknya serius, dengan Fenerbahce—tim yang pernah dilatihnya pada periode 2022 hingga 2023—termasuk di antara klub-klub yang dikaitkan dengan pelatih berpengalaman tersebut.
Sementara itu, spekulasi mengenai masa depan Guardiola kemungkinan akan terus berlanjut menyusul komentar Jesus, dengan manajer asal Catalan tersebut diperkirakan akan meninggalkan jabatannya di City setelah musim berakhir.