Pep Guardiola akan melatih Cristiano Ronaldo?! Jorge Jesus menyatakan bahwa manajer Man City itu seharusnya 'bangga' bisa menggantikannya di Al-Nassr, saat ia mengonfirmasi keputusannya untuk hengkang setelah meraih kesuksesan di Liga Pro Arab Saudi

Ketika ditanya apakah ia akan merasa bangga jika Guardiola menggantikannya di Al-Nassr, Jesus menampik anggapan tersebut dan menegaskan bahwa seharusnya perasaan itu justru sebaliknya. Jesus juga menjelaskan mengapa ia memutuskan untuk tidak memperpanjang masa jabatannya meskipun telah meraih kesuksesan di level domestik.

“Bangga [karena digantikan oleh Guardiola]? Tidak... kenapa? Dialah yang seharusnya bangga menggantikan saya, bukan saya yang menggantikannya,” kata Jesus.

“Ketika saya menerima tantangan ini, ketika Cristiano Ronaldo dan [Jose] Semedo mengundang saya, saya tahu ini akan menjadi tantangan tersulit dalam karier kepelatihan saya. Untuk memenangkan kejuaraan ini, kami harus jauh lebih baik daripada lawan-lawan kami. Seperti yang saya katakan kepada Cris: ‘Saya akan membantu Anda menjadi juara dan kemudian saya akan melanjutkan hidup saya’.”