"Pep adalah orang yang tepat untuk tugas ini" - Leonardo Bonucci mendukung Guardiola untuk memimpin "perubahan radikal" di tim nasional Italia
Bonucci telah mengusulkan solusi ambisius untuk mengatasi kesulitan yang terus menerpa timnas Italia di kancah internasional, dengan menunjuk Guardiola sebagai sosok yang mampu memicu "perubahan radikal". Dalam pidatonya di ajang Laureus World Sports Awards, mantan kapten Juventus itu menyatakan bahwa manajer Manchester City tersebut memiliki kecerdasan taktis yang dibutuhkan untuk mengembalikan kejayaan timnas Italia.
Tim Azzurri telah mengalami masa-masa sulit dalam beberapa tahun terakhir, gagal lolos ke Piala Dunia untuk ketiga kalinya berturut-turut. Meskipun kemenangan di Euro 2020 memberikan euforia sementara, kurangnya konsistensi dan masalah struktural telah membuat juara dunia empat kali ini mencari identitas baru di bawah kepemimpinan generasi berikutnya.
Fondasi pertahanan perlu diperbaiki
Bagi Bonucci, masalah yang dihadapi tim nasional sudah mengakar dalam dan membutuhkan perombakan total terhadap sistem yang ada saat ini. Ia meyakini bahwa pemulihan harus dimulai dari lini pertahanan, yang dulu dianggap sebagai tolok ukur terbaik dalam sepak bola internasional.
"Yang terpenting adalah membangun kembali sepak bola Italia dari nol, dimulai dari lini pertahanan," katanya, seperti dikutip Foot Mercato. "Kita harus memiliki keberanian untuk menghadapi situasi ini secara langsung agar dapat kembali mendapatkan penghormatan dari seluruh dunia dan menjadi tim hebat yang pernah menjadi juara dunia."
Harapan akan penunjukan Guardiola
Bonucci yakin bahwa filosofi Guardiola adalah tepat yang dibutuhkan negara ini. Ia berpendapat bahwa rekam jejak sang manajer yang terbukti dalam membina talenta muda akan mempercepat perkembangan para bintang muda Italia.
"Ada banyak pemain muda berbakat; kita harus memberi mereka waktu untuk berkembang dan maju," jelas Bonucci. "Waktu adalah satu-satunya solusi ajaib, dan jika perubahan radikal diinginkan, Pep adalah orang yang tepat untuk tugas ini. Ini sulit, tapi bermimpi itu gratis."
Diperlukan kesabaran untuk generasi mendatang
Selain mencari manajer kelas dunia, Bonucci menekankan bahwa masyarakat Italia dan federasi sepak bola harus bersabar terhadap para talenta muda yang sedang berkembang. Bek yang telah pensiun pada tahun 2024 ini memahami tekanan yang dirasakan saat membela seragam biru serta beban ekspektasi yang menyertainya. Namun, terlepas dari apakah sosok seperti Guardiola akan mengambil alih kendali atau tidak, Gli Azzurri hanya akan menjadi penonton di Piala Dunia musim panas ini.