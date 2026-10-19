Rasa frustrasi orang-orang di Old Trafford semakin besar karena Bouaddi tak membutuhkan waktu lama untuk menunjukkan mengapa ia menjadi salah satu talenta muda yang paling diminati di sepakbola Eropa. Ferdinand mengatakan bahwa ia telah menyuarakan dukungannya terhadap bakat pemain muda itu selama lebih dari setahun dan mendesak klub-klub besar untuk memperhatikan talenta yang muncul di Prancis tersebut.

"Apakah kalian melihat saat Bouaddi masuk? Inilah alasan saya membicarakannya selama setahun terakhir dan sepanjang bursa transfer musim panas," katanya di kanal YouTube miliknya. "Ia masuk dan menunjukkan kepada PSG bahwa mereka mungkin telah melewatkan seseorang yang berada tepat di depan mata mereka saat ia bermain di Prancis."







