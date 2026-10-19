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Penyesalan transfer Manchester United! Rio Ferdinand ‘sangat kecewa’ saat remaja Manchester City senilai £86 juta, Ayyoub Bouaddi, mulai mencuri perhatian
Investasi Man City senilai £86 juta sudah membuahkan hasil
Ferdinand mengungkapkan kekecewaan mendalam atas kegagalan klub merekrut Bouaddi, yang justru bergabung dengan rival mereka, Manchester City, lewat transfer besar pada musim panas. Manchester City mendapatkan pemain tim nasional Maroko berusia 19 tahun itu dengan biaya transfer fantastis sebesar £86 juta, menjadikannya pemain remaja termahal dalam sejarah Liga Primer Inggris.
Bouaddi tiba di Stadion Etihad dengan kontrak lima tahun sebagai bagian dari perombakan besar lini tengah Manchester City setelah Rodri hengkang ke Barcelona dan Tijani Reinders ke Liga Pro Saudi.
- Getty Images Sport
Ferdinand sesalkan peluang yang gagal dimanfaatkan United
Rasa frustrasi orang-orang di Old Trafford semakin besar karena Bouaddi tak membutuhkan waktu lama untuk menunjukkan mengapa ia menjadi salah satu talenta muda yang paling diminati di sepakbola Eropa. Ferdinand mengatakan bahwa ia telah menyuarakan dukungannya terhadap bakat pemain muda itu selama lebih dari setahun dan mendesak klub-klub besar untuk memperhatikan talenta yang muncul di Prancis tersebut.
"Apakah kalian melihat saat Bouaddi masuk? Inilah alasan saya membicarakannya selama setahun terakhir dan sepanjang bursa transfer musim panas," katanya di kanal YouTube miliknya. "Ia masuk dan menunjukkan kepada PSG bahwa mereka mungkin telah melewatkan seseorang yang berada tepat di depan mata mereka saat ia bermain di Prancis."
Bintang yang tengah naik daun langsung memberi dampak
Penampilan Bouaddi baru-baru ini di Liga Champions melawan Paris Saint-Germain membuat Ferdinand secara terbuka mengakui penyesalannya. Meski City kalah dalam pertandingan itu, penampilan singkat pemain remaja tersebut pada babak kedua membekas di benak para penonton. Ia menunjukkan ketenangan yang jauh melampaui usianya.
Ferdinand menyoroti besarnya investasi City dengan membandingkan biaya transfer Bouaddi dengan dua transfer pemain lain untuk menegaskan keyakinan klub terhadap potensi maksimalnya. "Dia baru genap 19 tahun bulan ini, kan? Biaya transfernya sama dengan gabungan biaya transfer [Andrey] Santos dan [Youri] Tielemans," jelas Ferdinand. "Manchester United juga mengincarnya, 100 persen, tetapi biayanya terlalu tinggi. Melihat penampilan singkatnya melawan PSG saja membuat Anda berpikir, 'Oh, saya tidak percaya kami gagal mendapatkannya. Saya benar-benar tidak percaya.' Saya sangat kecewa, sangat kecewa. Dia hebat! Dia begitu tenang saat berada di bawah tekanan."
- News Images
Membangun dominasi di lini tengah City
Setelah tampil menonjol di kompetisi Eropa, Bouaddi dipercaya menjadi starter untuk pertama kalinya di Liga Primer Inggris dalam kemenangan sengit 3-2 atas Ipswich Town di Stadion Etihad. Pemain muda itu menunjukkan fleksibilitas taktiknya dengan berperan sebagai gelandang bertahan yang bermain lebih dalam, sehingga rekan-rekan setimnya yang lebih berpengalaman memiliki lebih banyak kebebasan untuk menyerang.
Ferdinand menilai Bouaddi pada akhirnya bisa memberikan dampak lebih besar daripada pemain-pemain lain yang direkrut, seperti Enzo Fernandez dan Elliot Anderson, berkat keunikan kemampuan serta karakteristik fisiknya. "Man City punya begitu banyak pertandingan sehingga mereka bisa membagi beban bermain. Karena usianya, Anda bisa memainkannya sesekali, tetapi cepat atau lambat cara itu tidak akan cocok baginya karena dia pesepakbola yang luar biasa," ujar Ferdinand.
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