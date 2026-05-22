Penyesalan terbesar? Michael Owen menyebut dua turnamen yang seharusnya dimenangkan oleh "Generasi Emas" Inggris yang dipimpin David Beckham dan kawan-kawan

Karena tak pernah berhasil mengubah potensi menjadi sesuatu yang lebih nyata, manakah dari peristiwa-peristiwa memilukan yang disebutkan tadi yang membuat Owen paling kecewa dan menyesali kenyataan bahwa medali juara tak berhasil diraih?

Menanggapi pertanyaan itu, pria tersebut mengatakan kepada GOAL: "Ya Tuhan! Yah, saya bermain di lima turnamen besar. Yang menurut saya selalu menjadi tim terbaik kami - tapi saya tidak terjaga di malam hari sambil berpikir, 'Oh, kami seharusnya memenangkannya' - tahun 2002 di Jepang, kami dikalahkan oleh juara akhirnya, tapi itu adalah tim yang sangat, sangat bagus.

“Pada dasarnya, kami hanya perlu mengalahkan satu tim. Di sisi lain undian, ada Jerman, yang baru saja kami kalahkan 5-1. Ada Turki dan Korea Selatan, dan undian di sisi lain terbuka lebar. Tapi kami harus menghadapi Brasil di sisi kami, yang merupakan mimpi buruk. Saya hampir yakin kami hanya selangkah lagi dari memenangkan turnamen itu.

“98, segala hal yang bisa salah, salah semua. Kami mendapat kartu merah, kalah lewat adu penalti, dan gol yang sah kami dianulir saat melawan Argentina. Kami seharusnya lolos dari situ. Siapa tahu sejauh mana kami bisa melangkah di 98.

“Tahun 2006, saya cedera di tengah jalan dan tidak punya pandangan yang kuat. Bahkan saat melawan Portugal di Portugal, kami seharusnya bisa mengalahkan mereka. Wazza [Rooney] cedera setelah 15 menit atau lebih. Kami unggul 1-0. Itu bisa saja menjadi Yunani di final. Itu adalah kesempatan lain.

“Saya kira mungkin Portugal dan Jepang, itu dua turnamen yang menurut saya benar-benar bisa kami menangkan.”