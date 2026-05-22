Penyesalan terbesar? Michael Owen menyebut dua turnamen yang seharusnya dimenangkan oleh "Generasi Emas" Inggris yang dipimpin David Beckham dan kawan-kawan
Owen tampil memukau bersama timnas Inggris pada tahun 1998
Owen muncul sebagai bintang baru timnas Inggris pada tahun 1998 — menjadi pencetak gol termuda dalam turnamen tersebut saat berusia 18 tahun di Piala Dunia musim panas itu, sebelum mencetak gol legendaris melawan Argentina di babak 16 besar. Pertandingan tersebut berakhir dengan kekecewaan dalam adu penalti, setelah The Three Lions harus bermain dengan 10 orang akibat kartu merah yang kontroversial yang diterima David Beckham.
Ronaldinho & Ronaldo menghancurkan impian The Three Lions
Di bawah kepemimpinan Sven-Göran Eriksson pada tahun 2002, Inggris memiliki skuad yang dipenuhi bintang-bintang ternama, termasuk Owen, Beckham, Ashley Cole, dan Steven Gerrard. Ronaldinho dan Brasil kembali menghancurkan impian Piala Dunia, sebelum Frank Lampard dan Wayne Rooney bergabung untuk upaya lolos ke Kejuaraan Eropa 2004 — yang berakhir dengan kekalahan menyakitkan melalui adu penalti melawan Portugal. Cristiano Ronaldo, dengan kedipan ikoniknya, kembali beraksi dua tahun kemudian pada 2006.
Kekalahan mana dari 'Generasi Emas' yang paling menyakitkan?
Karena tak pernah berhasil mengubah potensi menjadi sesuatu yang lebih nyata, manakah dari peristiwa-peristiwa memilukan yang disebutkan tadi yang membuat Owen paling kecewa dan menyesali kenyataan bahwa medali juara tak berhasil diraih?
Menanggapi pertanyaan itu, pria tersebut—yang merupakan duta besar Inggris untuk situs perbandingan kasino online Casino.org—mengatakan kepada GOAL: “Ya Tuhan! Yah, saya bermain di lima turnamen besar. Yang menurut saya selalu menjadi tim terbaik kami - tapi saya tidak terjaga di malam hari sambil berpikir, ‘Oh, kami seharusnya memenangkannya’ - tahun 2002 di Jepang, kami dikalahkan oleh juara akhirnya, tapi itu adalah tim yang sangat, sangat bagus.
“Pada dasarnya, kami hanya perlu mengalahkan satu tim. Di sisi lain undian, ada Jerman, yang baru saja kami kalahkan 5-1. Ada Turki dan Korea Selatan, dan undian di sisi lain terbuka lebar. Tapi kami harus menghadapi Brasil di sisi kami, yang merupakan mimpi buruk. Saya hampir yakin kami hanya selangkah lagi dari memenangkan turnamen itu.
“98, segala hal yang bisa salah, salah semua. Kami mendapat kartu merah, kalah lewat adu penalti, dan gol yang sah kami dianulir saat melawan Argentina. Kami seharusnya lolos dari situ. Siapa tahu sejauh mana kami bisa melangkah di 98.
“Tahun 2006, saya cedera di tengah jalan dan tidak punya pandangan yang kuat. Bahkan saat melawan Portugal di Portugal, kami seharusnya bisa mengalahkan mereka. Wazza [Rooney] cedera setelah 15 menit atau lebih. Kami unggul 1-0. Itu bisa saja menjadi Yunani di final. Itu adalah kesempatan lain.
“Saya kira mungkin Portugal dan Jepang, itu dua turnamen yang menurut saya benar-benar bisa kami menangkan.”
Southgate nyaris berhasil — bisakah Tuchel membawa Inggris meraih kemenangan?
Gareth Southgate tampak seperti sosok yang mampu mengantarkan Inggris kembali meraih kemenangan selama masa jabatannya yang membuatnya dianugerahi gelar "Sir" dan menjadi ksatria kerajaan, namun timnas Inggris harus menelan kekalahan di babak semifinal dan final pada ajang Piala Dunia dan Euro.
Thomas Tuchel adalah orang terbaru yang mengambil alih tongkat estafet manajerial tersebut, dengan mantan bos Bayern Munich dan Chelsea ini membanggakan gelar-gelar domestik dan Liga Champions dalam riwayat kepelatihannya yang cemerlang.
Dia telah membuat beberapa orang terkejut dengan pilihannya untuk Piala Dunia 2026 - dengan mengabaikan pemain seperti Cole Palmer, Phil Foden, Harry Maguire, dan Trent Alexander-Arnold - tetapi dia sangat yakin akan kemampuannya untuk mencapai apa yang gagal diraih oleh Generasi Emas, dengan mengambil inspirasi dari kegagalan yang pernah dialami Owen dan kawan-kawan.