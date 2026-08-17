AFP
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Penyergapan di bandara! Suporter PAOK yang murka memberontak untuk MENGHENTIKAN transfer €30 juta ke Borussia Dortmund
Suporter memberontak soal transfer Dortmund
Usulan transfer Konstantelias ke Dortmund telah memicu pemberontakan besar dan penuh amarah di kalangan pendukung PAOK, menurutBILD. Pemain internasional Yunani itu terbang ke Jerman pada Minggu untuk menjalani tes medis jelang kepindahan besar tersebut. Namun, kepergiannya yang sudah di depan mata langsung memicu gelombang penolakan di kampung halamannya, Thessaloniki.
Kelompok ultras ternama PAOK, yang dikenal sebagai Gate 4, secara terbuka menyatakan penolakan terhadap transfer bernilai besar itu dan mulai aktif memprotes keputusan tersebut. Dortmund dikabarkan telah menyepakati biaya transfer pasti antara €25 juta dan €27 juta. Dengan bonus terkait performa, keseluruhan paket finansial itu pada akhirnya bisa melampaui angka €30 juta.
- Getty Images Sport
Protes mencapai kantor presiden
Reaksi geram dari basis suporter dengan cepat meningkat jauh melampaui sekadar keluhan di media sosial. Para pendukung yang memprotes sampai mendatangi kantor presiden klub, menuntut secara agresif adanya pertemuan darurat untuk menghentikan transfer tersebut. Suporter lain yang lebih bersemangat berkumpul di luar stadion untuk dengan tegas menyuarakan ketidakpuasan ekstrem mereka.
Hebatnya, BILD menyebut beberapa suporter bahkan menunggu gelandang serang itu di bandara Dortmund, dengan harapan besar bisa membujuknya agar membatalkan kepindahan tersebut. Situasi tetap sangat tegang saat Borussia Dortmund berupaya merampungkan dokumen yang diperlukan. Raksasa Jerman itu segera mengalihkan perhatian penuh mereka kepada Konstantelias setelah upaya mereka untuk merekrut Said El Mala dari Koln gagal.
Gaung saga Stuttgart
Skenario tegang seperti ini akan terdengar sangat familiar bagi petinggi PAOK. Baru musim panas lalu, Stuttgart mencoba merekrut gelandang serang berbakat itu dan menghadapi tekanan sengit yang sama dari basis suporter yang vokal. Dalam saga tersebut, pemilik klub Ivan Savvidis secara dramatis tunduk pada tekanan besar itu dan membatalkan transfer sepenuhnya. Konstantelias kemudian menandatangani kontrak baru yang menguntungkan hingga 2029 dan tetap bertahan di klubnya.
Gate 4 pernah berhasil mendapatkan keinginannya di masa lalu, dan kini mereka sangat bertekad untuk mengulang kesuksesan itu. Namun, tidak seperti saga Stuttgart sebelumnya, sang pemain kali ini benar-benar telah naik pesawat dan pergi ke Jerman.
- AFP
Syarat kontrak dan prospek masa depan
Konstantelias dilaporkan telah mengikat masa depannya dalam jangka panjang bersama Black and Yellows dengan menandatangani kontrak lima tahun yang membuatnya tetap di klub hingga 2031. Pemain internasional Yunani itu akan mendapat kenaikan penghasilan yang signifikan, dengan gaji kotornya di Jerman diperkirakan berada di kisaran €3 juta hingga €4 juta per musim.
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