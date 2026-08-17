Usulan transfer Konstantelias ke Dortmund telah memicu pemberontakan besar dan penuh amarah di kalangan pendukung PAOK, menurutBILD. Pemain internasional Yunani itu terbang ke Jerman pada Minggu untuk menjalani tes medis jelang kepindahan besar tersebut. Namun, kepergiannya yang sudah di depan mata langsung memicu gelombang penolakan di kampung halamannya, Thessaloniki.

Kelompok ultras ternama PAOK, yang dikenal sebagai Gate 4, secara terbuka menyatakan penolakan terhadap transfer bernilai besar itu dan mulai aktif memprotes keputusan tersebut. Dortmund dikabarkan telah menyepakati biaya transfer pasti antara €25 juta dan €27 juta. Dengan bonus terkait performa, keseluruhan paket finansial itu pada akhirnya bisa melampaui angka €30 juta.