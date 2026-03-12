Goal.com
Beth Mead Georgia Stanway England Women 2025
Ameé Ruszkai

Diterjemahkan oleh

Penyerang wanita Inggris dengan jumlah gol terbanyak sepanjang masa: Ellen White, Beth Mead, Georgia Stanway, dan penyerang terbaik The Lionesses

Tim Lionesses Inggris selalu memiliki penyerang yang hebat. Bahkan sebelum tim ini menjadi pesaing utama seperti sekarang, dengan meraih gelar juara Eropa secara berturut-turut di bawah asuhan Sarina Wiegman dan mencapai final Piala Dunia Wanita untuk pertama kalinya, mereka sudah memiliki talenta serangan yang luar biasa. Salah satu contohnya adalah Kelly Smith, ikon Arsenal, yang dianggap sebagai pemain terbaik sepanjang masa dalam sejarah Lionesses.

Namun, posisi Smith di puncak daftar pencetak gol sepanjang masa tim nasional wanita Inggris telah diambil alih oleh Ellen White pada November 2021, dan kini mantan bintang Manchester City yang pensiun setelah kemenangan di Euro 2022 itu menjadi pemain yang harus dikalahkan. Dia unggul sekitar 13 gol dari pemain Lioness mana pun saat ini, namun ada beberapa pesaing yang mulai mendekati peringkatnya untuk menantang rekornya.

Beth Mead adalah yang terdekat, dan kini Georgia Stanway mulai menantang, naik ke peringkat kesembilan dalam daftar sepanjang masa berkat tiga golnya dalam dua pertandingan pertama Inggris pada 2026. Alessia Russo juga terlihat sebagai ancaman nyata, terutama sebagai penyerang tengah utama Lionesses. Dia hanya tertinggal satu gol dari 10 besar.

Siapa saja pemain yang memegang rekor yang dikejar oleh Mead, Stanway, dan Russo? Seberapa jauh mereka dari naik lebih tinggi dalam peringkat? Dan pemain mana yang telah mencetak gol terbanyak untuk Inggris sepanjang sejarah? GOAL menelusuri daftar pencetak gol terbanyak sepanjang masa Lionesses...

  • Marieanne Spacey England Women coach 2014Getty Images

    10. Marieanne Spacey (30 gol)

    Sebelum meraih kesuksesan sebagai pelatih di tim Lionesses dan kemudian bersama Southampton, Marieanne Spacey merupakan salah satu penyerang terbaik dalam sejarah tim nasionalnya. Debut pada tahun 1984, Spacey mencetak 30 gol dalam 94 penampilan, meskipun bermain sebagai penyerang sayap而不是 menjadi titik fokus serangan. Dia dianggap sebagai salah satu pemain terbaik Lionesses sepanjang masa dan masih masuk dalam 10 besar pencetak gol terbanyak, dengan golnya melawan Skotlandia di Stadion Wembley pada tahun 1990 menjadi salah satu yang paling terkenal.

    • Iklan
  • England v Iceland - 2027 FIFA Women's World Cup QualifierGetty Images Sport

    9. Georgia Stanway (32 gol)

    Rekor gol Georgia Stanway untuk Inggris sangat mengesankan, terutama mengingat dia adalah seorang gelandang而不是penyerang. Dalam 89 penampilan, ia telah mencetak 32 gol, ditambah 20 assist, menjadikan total kontribusinya dalam mencetak gol sangat mengesankan. Dengan mencetak tiga gol dalam dua pertandingan pertama Lionesses pada 2026, Stanway naik ke peringkat kesembilan di antara pencetak gol terbanyak sepanjang masa tim tersebut, dan dengan usia 27 tahun, ia masih berpotensi naik lebih tinggi lagi.

  • Karen Carney England Women 2019Getty Images

    =7. Karen Carney (33 gol)

    Karen Carney, yang juga bukan penyerang, menghabiskan 14 tahun menampilkan keahlian individunya di kancah internasional dan mencetak 33 gol selama periode tersebut, menjadikannya pencetak gol ketujuh terbanyak dalam sejarah tim Lionesses. Dua di antaranya tercipta dalam kampanye Euro 2009 Inggris yang luar biasa, termasuk satu gol dalam kekalahan melawan Jerman di final, sementara dua gol lainnya tercipta saat timnya melaju ke semifinal Piala Dunia Wanita pertama kali pada 2015.

  • Eni Aluko England Women 2006Getty Images

    =7. Eniola Aluko (33 gol)

    Penyerang pertama yang masuk dalam daftar ini, Eniola Aluko, juga mencetak 33 gol selama kariernya di timnas Inggris selama 13 tahun, meskipun dalam 39 pertandingan lebih sedikit dibandingkan Carney. Tiga di antaranya dicetak di Euro 2009, di mana Aluko mencetak dua gol dalam kemenangan perempat final melawan tuan rumah Finlandia, termasuk gol penentu kemenangan. Gol-gol tersebut mengikuti gol krusial dalam kemenangan dramatis 3-2 sebelumnya di turnamen tersebut, melawan Rusia di babak grup.

  • Beth Mead England Women 2025Getty Images

    6. Beth Mead (39 gol)

    Tidak ada pemain dalam daftar ini yang memiliki rasio gol per pertandingan lebih baik daripada Beth Mead, yang saat ini rata-rata mencetak satu gol setiap dua pertandingan untuk Inggris sepanjang kariernya. Gol-gol winger ini sebanyak 39 gol tercipta dalam 78 pertandingan, dan enam di antaranya tercipta dalam kemenangan Lionesses di Euro 2022, yang membuatnya meraih Sepatu Emas turnamen. Pemain berusia 30 tahun ini berpotensi mengakhiri karier bermainnya di peringkat yang jauh lebih tinggi dari keenam, mengingat selisih yang tipis antara dirinya dan pemain di atasnya dalam daftar ini.

  • Fara Williams England Women 2015Getty Images

    5. Fara Williams (40 gol)

    Pemain dengan penampilan terbanyak sepanjang sejarah timnas Inggris, Fara Williams, juga mencetak banyak gol selama karier internasionalnya yang berlangsung selama 18 tahun. Meskipun gol yang paling berkesan tentu saja gol terakhirnya, di mana tendangan penaltinya memastikan kemenangan pertama Inggris atas Jerman dan posisi ketiga di Piala Dunia 2015, itu hanyalah salah satu dari delapan gol luar biasa yang ia cetak di turnamen besar. Gol pertamanya tercipta sekitar 10 tahun sebelumnya, saat melawan Denmark di Ewood Park milik Blackburn Rovers, saat Inggris menjadi tuan rumah Euro 2005.

  • Karen Walker England Women 2001Getty Images

    4. Karen Walker (41 gol)

    Dalam daftar ini, hanya Mead yang memiliki rasio gol per pertandingan yang lebih baik daripada Karen Walker, yang memulai kariernya di timnas Inggris pada tahun 1988 dan mencetak 41 gol dalam 86 penampilan sebelum pensiun dari timnas pada tahun 2003. Mungkin yang paling menonjol di antaranya terjadi pada Piala Dunia Wanita 1995, ketika Walker memberikan keunggulan 2-1 bagi Inggris atas Nigeria dalam pertandingan fase grup yang mereka menangkan untuk memastikan lolos ke perempat final pada debut turnamen mereka.

  • Kerry Davis England Women 1989Getty Images

    3. Kerry Davis (43 gol)

    Dengan rata-rata gol yang sama mengesankan sebesar 0,48 gol per pertandingan seperti Walker, Kerry Davis menempati peringkat kedua dalam daftar ini setelah mencetak 43 gol dalam 90 penampilan untuk Inggris. Sebagai wanita kulit hitam pertama yang mewakili Lionesses, Davis debut pada tahun 1982 dan bermain di posisi pertahanan, tengah, serta serangan. Namun, ia tetap mencetak gol dengan tingkat yang luar biasa, sehingga ia menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa tim tersebut hingga Kelly Smith mengalahkannya pada tahun 2012, 14 tahun setelah pertandingan terakhir Davis bersama Lionesses.

  • Kelly Smith England Women 2007Getty Images

    2. Kelly Smith (46 gol)

    Dikenal luas sebagai pemain terbaik sepanjang masa tim Lionesses, Smith memegang rekor sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa Inggris selama sembilan tahun, setelah melampaui rekor Davis saat ia mencetak gol melawan Finlandia pada Februari 2012. Penyerang ini mencetak dua gol lagi untuk negaranya—satu lagi dalam pertandingan tersebut dan satu melawan Skotlandia setahun kemudian—sebelum pensiun dengan 46 gol di namanya.

    Gol-gol paling terkenal Smith terjadi di Piala Dunia Wanita 2007, karena perayaan yang mengikutinya. Setelah mencetak gol dalam pertandingan pembuka Lionesses melawan Jepang, Smith melepas sepatunya dan menciumnya, menghasilkan gambar yang menjadi ikonik.

  • Ellen White England 2019Getty Images

    1. Ellen White (52 gol)

    Ellen White menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa untuk Lionesses pada September 2021, saat ia mencetak hat-trick melawan Latvia. Gol pertamanya pada malam itu menyamai rekor Smith, lalu dua gol berikutnya membuatnya memuncaki daftar pencetak gol secara mutlak. Posisi ini diperkuat White dengan empat gol tambahan sebelum pensiun setelah kemenangan Inggris di Euro 2022, dengan total 52 gol dalam 113 pertandingan. Penyerang tersebut mencetak dua gol pada musim panas itu dan total 10 gol di turnamen besar, termasuk enam gol di Piala Dunia Wanita 2019 untuk memenangkan Bronze Ball.

