Penyerang wanita Inggris dengan jumlah gol terbanyak sepanjang masa: Ellen White, Beth Mead, Georgia Stanway, dan penyerang terbaik The Lionesses

Namun, posisi Smith di puncak daftar pencetak gol sepanjang masa tim nasional wanita Inggris telah diambil alih oleh Ellen White pada November 2021, dan kini mantan bintang Manchester City yang pensiun setelah kemenangan di Euro 2022 itu menjadi pemain yang harus dikalahkan. Dia unggul sekitar 13 gol dari pemain Lioness mana pun saat ini, namun ada beberapa pesaing yang mulai mendekati peringkatnya untuk menantang rekornya.

Beth Mead adalah yang terdekat, dan kini Georgia Stanway mulai menantang, naik ke peringkat kesembilan dalam daftar sepanjang masa berkat tiga golnya dalam dua pertandingan pertama Inggris pada 2026. Alessia Russo juga terlihat sebagai ancaman nyata, terutama sebagai penyerang tengah utama Lionesses. Dia hanya tertinggal satu gol dari 10 besar.

Siapa saja pemain yang memegang rekor yang dikejar oleh Mead, Stanway, dan Russo? Seberapa jauh mereka dari naik lebih tinggi dalam peringkat? Dan pemain mana yang telah mencetak gol terbanyak untuk Inggris sepanjang sejarah? GOAL menelusuri daftar pencetak gol terbanyak sepanjang masa Lionesses...