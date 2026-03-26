Penyerang Tottenham, Randal Kolo Muani, telah menyetujui rencana kepindahannya berikutnya meskipun timnya sedang berjuang menghindari degradasi
Kolo Muani menargetkan kembalinya ke Turin
Kolo Muani tak pernah kehilangan harapan untuk kembali secara permanen ke Juventus setelah masa peminjamannya yang sukses di Turin pada musim 2024-25. Meskipun mengalami masa-masa sulit di London, penyerang berusia 27 tahun itu telah menegaskan kepada klub Italia tersebut bahwa ia siap bermain untuk mereka sekali lagi, menurut La Gazzetta dello Sport.
Pemain asal Prancis ini saat ini sedang menjalani musim yang sulit bersama Spurs, dengan hanya mencetak lima gol saat klub tersebut berjuang untuk mempertahankan statusnya di kasta tertinggi. Namun, pihak sang pemain telah membuka peluang untuk hengkang pada musim panas nanti, dengan sang pemain memutuskan untuk tidak bertahan di Tottenham terlepas dari apakah mereka berhasil lolos dari ancaman degradasi atau tidak. Ia mencari stabilitas yang ia rasakan di Italia, tempat ia sebelumnya mencetak 10 gol dan menjadi favorit para penggemar.
PSG menuntut agar dia dilepas secara permanen
Paris Saint-Germain siap melepas secara permanen striker yang mereka datangkan dengan biaya hampir €90 juta pada tahun 2023. Juara Prancis tersebut telah memberi tahu perwakilan sang pemain bahwa mereka tidak akan lagi mengizinkan peminjaman. Musim panas ini, presiden PSG Nasser Al-Khelaifi dan direktur olahraga Luis Campos menginginkan penjualan definitif atau pertukaran pemain untuk menyelesaikan kepergiannya.
Hubungan antara Paris dan Juve sempat sangat tegang musim panas lalu ketika PSG dilaporkan kecewa dengan direktur klub Italia tersebut, Damien Comolli, karena diduga mengubah ketentuan kesepakatan yang telah disetujui sebelumnya menjelang akhir jendela transfer. Kegagalan tersebut memaksa Kolo Muani pindah ke Tottenham pada menit-menit terakhir, tetapi dengan mendekatnya jendela transfer musim panas yang baru, kedua belah pihak tampaknya bersedia menyelesaikan perbedaan mereka untuk menemukan solusi yang saling menguntungkan.
Visi Spalletti untuk lini serang
Meskipun Kolo Muani sangat ingin kembali ke Juventus, pelatih kepala Luciano Spalletti pun tak kalah antusias menyambut kembalinya sang pemain. Kekaguman Spalletti terhadap mantan pemain Eintracht Frankfurt ini sudah ada sejak ia masih melatih Napoli, dan ia yakin bahwa keserbagunaan pemain asal Prancis itu sangat cocok dengan sistem taktisnya. Pelatih asal Italia itu dilaporkan sedang merencanakan duet penyerang yang menampilkan Kolo Muani dan Dusan Vlahovic.
Kesepakatan pertukaran Jonathan David
Salah satu faktor yang mungkin memengaruhi transfer ini adalah masa depan Jonathan David. Campos telah lama mengagumi pemain timnas Kanada tersebut, yang awalnya ia temukan saat mereka sama-sama berada di Lille. Laporan tersebut menyebutkan bahwa kesepakatan pertukaran pemain dapat diwujudkan, di mana David akan bergabung dengan Paris Saint-Germain sementara Kolo Muani kembali secara permanen ke Juventus.
Langkah seperti itu akan memenuhi keinginan PSG untuk mendapatkan penyerang baru sekaligus memberikan keuntungan finansial yang signifikan bagi Juventus. Karena David didatangkan sebagai pemain bebas transfer, pertukaran senilai sekitar €40 juta akan menjadi keuntungan modal yang besar bagi Juventus. Meskipun dewan direksi masih memiliki keraguan untuk melepas David setelah hanya satu musim, kesempatan untuk mendatangkan kembali pemain yang sudah terbukti seperti Kolo Muani mungkin akan meyakinkan mereka untuk menerima kesepakatan tersebut.