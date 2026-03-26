Penyerang Tottenham, Randal Kolo Muani, telah menyetujui rencana kepindahannya berikutnya meskipun timnya sedang berjuang menghindari degradasi

Kolo Muani tak pernah kehilangan harapan untuk kembali secara permanen ke Juventus setelah masa peminjamannya yang sukses di Turin pada musim 2024-25. Meskipun mengalami masa-masa sulit di London, penyerang berusia 27 tahun itu telah menegaskan kepada klub Italia tersebut bahwa ia siap bermain untuk mereka sekali lagi, menurut La Gazzetta dello Sport.

Pemain asal Prancis ini saat ini sedang menjalani musim yang sulit bersama Spurs, dengan hanya mencetak lima gol saat klub tersebut berjuang untuk mempertahankan statusnya di kasta tertinggi. Namun, pihak sang pemain telah membuka peluang untuk hengkang pada musim panas nanti, dengan sang pemain memutuskan untuk tidak bertahan di Tottenham terlepas dari apakah mereka berhasil lolos dari ancaman degradasi atau tidak. Ia mencari stabilitas yang ia rasakan di Italia, tempat ia sebelumnya mencetak 10 gol dan menjadi favorit para penggemar.