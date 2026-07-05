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Penyerang timnas AS (USMNT), Folarin Balogun, mendapat hukuman skorsing satu pertandingan yang ditangguhkan setelah menerima kartu merah saat melawan Bosnia dan Herzegovina, sehingga ia dapat diturunkan saat menghadapi Belgia
Penangguhan ditunda
Balogun sebelumnya tidak bisa bermain pada Senin malam setelah ia menerima kartu merah langsung akibat pelanggaran terhadap pemain Bosnia, Tarik Muharemovic, sebuah tindakan yang membuat pemain dikenai sanksi skorsing satu pertandingan berdasarkan peraturan FIFA. Timnas AS tidak mengajukan banding, dan Balogun mengatakan ia 'menerima keputusan tersebut.'
Namun, FIFA turun tangan dan menangguhkan sanksi tersebut selama satu tahun.
Asosiasi Sepak Bola AS (U.S. Soccer) mengakui keputusan FIFA dalam sebuah pernyataan: "Kami menerima keputusan Komite Disiplin dan senang bahwa Folarin Balogun memenuhi syarat untuk bertanding besok. Seluruh perhatian kami terfokus pada pertandingan babak 16 besar melawan Belgia di Seattle, dan kami menantikan dukungan yang terus menerus dari para penggemar kami yang luar biasa."
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FIFA angkat bicara
FIFA memberikan penjelasan mengenai keputusan luar biasa tersebut dalam sebuah pernyataan panjang:
"Komite Disiplin FIFA telah menjatuhkan sanksi berikut kepada pemain tim nasional Amerika Serikat, Folarin Balogun, yang dikeluarkan dari lapangan akibat kartu merah langsung selama pertandingan Piala Dunia FIFA 2026 antara Amerika Serikat dan Bosnia dan Herzegovina yang digelar pada 1 Juli 2026 di San Francisco Bay Area Stadium: Sanksi skorsing satu pertandingan karena melanggar pasal 14 dan 66 Kode Disiplin FIFA (FDC).
“Sesuai dengan Pasal 27 Kode Disiplin FIFA, pelaksanaan skorsing satu pertandingan ini ditangguhkan selama masa percobaan satu tahun. Jika Folarin Balogun melakukan pelanggaran lain dengan sifat dan tingkat keparahan yang serupa selama masa percobaan tersebut, skorsing akan dicabut dan sanksi akan diberlakukan tanpa mengesampingkan sanksi tambahan apa pun yang dijatuhkan atas pelanggaran baru tersebut.”
Badan pengatur sepak bola tersebut pernah mengambil keputusan serupa ketika mencabut larangan bermain satu pertandingan yang dijatuhkan kepada Cristiano Ronaldo sebelum turnamen. Bintang Portugal itu semula dijadwalkan absen pada pertandingan pembuka timnya melawan DR Kongo — yang merupakan hari pertandingan terakhir dari larangan bermain tiga pertandingan — namun akhirnya diizinkan bermain.
Namun, menangguhkan sanksi di tengah-tengah turnamen merupakan hal yang belum pernah terjadi sebelumnya.
- Getty Images News
Apakah Gedung Putih terlibat?
Presiden Donald Trump, yang memiliki hubungan dekat dengan Presiden FIFA Gianni Infantino, dilaporkan menelepon langsung untuk meminta Infantino meninjau kembali kartu merah tersebut. FIFA membantah bahwa Gedung Putih mungkin telah memengaruhi keputusan apa pun.
Meski demikian, Trump menulis di Truth Social untuk menyampaikan pandangannya:
"Terima kasih kepada FIFA karena telah melakukan hal yang benar, dan membatalkan ketidakadilan yang besar! Presiden DONALD J. TRUMP," tulisnya di platform tersebut tak lama setelah berita tersebut dikonfirmasi.
- Getty Images Sport
Penampilan gemilang Balogun di turnamen ini
Balogun sejauh ini menjadi salah satu bintang di Piala Dunia, tampil sebagai starter dalam tiga dari empat pertandingan AS, dan berkontribusi mencetak gol di setiap penampilannya. Ia mencetak gol ke gawang Bosnia dan Herzegovina sebelum diusir dari lapangan. Federasi Sepak Bola AS awalnya tidak mengajukan banding atas skorsing tersebut, karena FIFA tidak mengizinkan pengajuan banding terhadap keputusan yang diambil selama turnamen berlangsung. Namun, mereka dapat memilih untuk memperpanjang masa skorsing tersebut.
Penyerang tersebut menanggapi keputusan tersebut sehari setelah pertandingan.
“Hal terpenting bagi saya adalah memberikan teladan yang baik kepada penonton,” jelasnya. “Saya sadar bahwa Piala Dunia ini mungkin menjadi kesempatan pertama bagi banyak penonton Amerika untuk menyaksikan pertandingan ini. Jadi, penting bagi saya untuk menunjukkan kepada orang-orang bahwa apa pun yang terjadi pada Anda, baik atau buruk, tetaplah menjadi diri sendiri.”
- Getty Images Sport
Pertandingan terbesar dalam sejarah Amerika Serikat?
AS kini akan menghadapi Belgia dalam pertandingan yang kemungkinan besar menjadi yang paling penting dalam sejarah tim tersebut. Kemenangan akan memastikan mereka lolos ke perempat final, sekaligus menjadi kemenangan ketiga mereka dalam pertandingan sistem gugur Piala Dunia sepanjang sejarah. Belgia berhasil mengalahkan Senegal dengan selisih tipis berkat tendangan penalti di menit-menit akhir pada pertandingan babak 32 besar.
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