Penyerang timnas AS (USMNT), Folarin Balogun, mendapat hukuman skorsing satu pertandingan yang ditangguhkan setelah menerima kartu merah saat melawan Bosnia dan Herzegovina, sehingga ia dapat diturunkan saat menghadapi Belgia

FIFA memberikan penjelasan mengenai keputusan luar biasa tersebut dalam sebuah pernyataan panjang:

"Komite Disiplin FIFA telah menjatuhkan sanksi berikut kepada pemain tim nasional Amerika Serikat, Folarin Balogun, yang dikeluarkan dari lapangan akibat kartu merah langsung selama pertandingan Piala Dunia FIFA 2026 antara Amerika Serikat dan Bosnia dan Herzegovina yang digelar pada 1 Juli 2026 di San Francisco Bay Area Stadium: Sanksi skorsing satu pertandingan karena melanggar pasal 14 dan 66 Kode Disiplin FIFA (FDC).

“Sesuai dengan Pasal 27 Kode Disiplin FIFA, pelaksanaan skorsing satu pertandingan ini ditangguhkan selama masa percobaan satu tahun. Jika Folarin Balogun melakukan pelanggaran lain dengan sifat dan tingkat keparahan yang serupa selama masa percobaan tersebut, skorsing akan dicabut dan sanksi akan diberlakukan tanpa mengesampingkan sanksi tambahan apa pun yang dijatuhkan atas pelanggaran baru tersebut.”

Badan pengatur sepak bola tersebut pernah mengambil keputusan serupa ketika mencabut larangan bermain satu pertandingan yang dijatuhkan kepada Cristiano Ronaldo sebelum turnamen. Bintang Portugal itu semula dijadwalkan absen pada pertandingan pembuka timnya melawan DR Kongo — yang merupakan hari pertandingan terakhir dari larangan bermain tiga pertandingan — namun akhirnya diizinkan bermain.

Namun, menangguhkan sanksi di tengah-tengah turnamen merupakan hal yang belum pernah terjadi sebelumnya.



