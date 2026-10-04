Kembalinya Swiss ke kandang setelah melaju hingga perempat-final Piala Dunia terbukti menjadi ujian mental, bukan kemenangan rutin. Tuan rumah dikejutkan hanya 90 detik setelah laga dimulai ketika Zan Vipotnik memanfaatkan kelengahan lini belakang untuk membawa Slovenia unggul secara mengejutkan. Namun, respons Swiss tetap terukur dan disiplin, menolak membiarkan ketertinggalan cepat itu mendikte tempo pertandingan.

Merefleksikan awal yang sulit itu, penentu kemenangan Dan Ndoye mengakui bahwa gol awal tersebut menjadi rintangan besar. "Kami tahu ini akan menjadi pertandingan yang rumit, tetapi dengan kebobolan gol tepat di awal, tugas kami jelas tidak menjadi lebih mudah. Untungnya, kami langsung kembali ke jalur yang benar," kata pemain Nottingham Forest itu, seperti dikutip dari Leman Bleu TV.

Ndoye pada akhirnya memastikan tiga poin pada menit ke-38, menuntaskan peluang setelah Zeki Amdouni memaksa lini belakang Slovenia melakukan kesalahan. Winger itu menilai bahwa membongkar lawan yang keras kepala membutuhkan pendekatan psikologis tertentu. "Ini adalah tim yang bertahan dengan blok rendah, tetapi kami sangat hadir di kotak penalti mereka. Kami sabar dan berhasil menciptakan peluang, meski ruang yang mereka sisakan untuk kami sangat sedikit," jelasnya.