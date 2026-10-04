AFP
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Penyerang Nottingham Forest Dan Ndoye memuji mentalitas elite Swiss setelah bangkit untuk menumbangkan Slovenia
Bangkit dari kemunduran awal di Lucerne
Kembalinya Swiss ke kandang setelah melaju hingga perempat-final Piala Dunia terbukti menjadi ujian mental, bukan kemenangan rutin. Tuan rumah dikejutkan hanya 90 detik setelah laga dimulai ketika Zan Vipotnik memanfaatkan kelengahan lini belakang untuk membawa Slovenia unggul secara mengejutkan. Namun, respons Swiss tetap terukur dan disiplin, menolak membiarkan ketertinggalan cepat itu mendikte tempo pertandingan.
Merefleksikan awal yang sulit itu, penentu kemenangan Dan Ndoye mengakui bahwa gol awal tersebut menjadi rintangan besar. "Kami tahu ini akan menjadi pertandingan yang rumit, tetapi dengan kebobolan gol tepat di awal, tugas kami jelas tidak menjadi lebih mudah. Untungnya, kami langsung kembali ke jalur yang benar," kata pemain Nottingham Forest itu, seperti dikutip dari Leman Bleu TV.
Ndoye pada akhirnya memastikan tiga poin pada menit ke-38, menuntaskan peluang setelah Zeki Amdouni memaksa lini belakang Slovenia melakukan kesalahan. Winger itu menilai bahwa membongkar lawan yang keras kepala membutuhkan pendekatan psikologis tertentu. "Ini adalah tim yang bertahan dengan blok rendah, tetapi kami sangat hadir di kotak penalti mereka. Kami sabar dan berhasil menciptakan peluang, meski ruang yang mereka sisakan untuk kami sangat sedikit," jelasnya.
- AFP
Membangun budaya baru di dalam skuad
Kemenangan ini terasa sangat menonjol mengingat absensi signifikan di kubu Swiss. Skuad ini dipaksa beradaptasi tanpa pemimpin kunci Granit Xhaka dan Breel Embolo, yang keduanya tidak tersedia setelah muncul laporan tentang kontroversi sertifikat COVID. Meski kehilangan sosok-sosok tersebut, integrasi talenta muda seperti Winsley Boteli dan Sascha Britschgi berjalan mulus, memastikan tim tetap kompetitif.
Ndoye, yang merayakan penampilan internasional ke-40-nya dalam pertandingan tersebut, percaya kelompok saat ini telah mencapai rasa normalitas meski terjadi pergantian personel. "Ini perpaduan antara pemain muda dan pengalaman," kata pemain berusia 25 tahun itu. "Banyak pemain muda datang, dan kami mencoba menanamkan kepada mereka mentalitas yang sudah kami miliki bersama para pemain senior selama beberapa tahun terakhir."
Menjaga momentum Grup B1
Swiss kini kokoh di puncak Grup B1 dengan raihan sempurna sembilan poin dari tiga pertandingan. Fokus kini langsung beralih ke duel Selasa malam melawan Makedonia Utara, ketika tambahan tiga poin berpotensi mengamankan posisi teratas grup, asalkan Skotlandia dan Slovenia saling menahan imbang pada laga lainnya. Skuad Swiss sedang dipenuhi kepercayaan diri saat berupaya memperpanjang rentetan kemenangan mereka.
Setelah baru-baru ini menghadapi Makedonia Utara, Ndoye paham betul tantangan yang menanti. "Kami bermain melawan mereka Sabtu lalu, jadi kami tahu apa yang akan dihadapi. Kami berharap bisa melanjutkannya dengan kemenangan keempat," ujarnya.
- AFP
Menatap target kualifikasi ke depan
Kedewasaan yang ditunjukkan di Lucerne mengisyaratkan bahwa Swiss semakin nyaman dengan peran sebagai unggulan grup. Dengan menghindari potensi terpeleset saat menghadapi tim Slovenia yang bertahan rapat, mereka telah menempatkan diri dalam posisi yang sangat kuat untuk menutup jeda internasional dengan rekor sempurna. Perpaduan antara kesabaran taktis dan penyelesaian akhir klinis individu terbukti menjadi formula kemenangan dalam siklus UEFA Nations League ini.
Ndoye menutup dengan menegaskan perlunya konsistensi, terlepas dari level performa. "Bahkan jika kami tidak memainkan pertandingan terbaik kami, kami tetap bisa menang dan itu positif. Kami harus melanjutkan momentum ini," tambahnya.
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