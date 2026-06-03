Wood mencatatkan penampilan ke-89 untuk negaranya pada Selasa, unggul satu pertandingan dari Ivan Vicelich untuk memecahkan rekor sepanjang masa. Meskipun mencapai tonggak sejarah pribadi, penyerang Forest itu tampak frustrasi saat negara dengan peringkat terendah di Piala Dunia itu dihancurkan 4-0 oleh Haiti di Chase Stadium. Wood nyaris merayakan momen tersebut dengan gemilang, namun tendangan salto spektakulernya diselamatkan di garis gawang oleh kiper Jhony Placide pada babak pertama.

Berbicara setelah pertandingan, striker legendaris ini tidak menyembunyikan kekecewaannya. "Ini bukan tujuan kami datang ke sini," kata Wood kepada The New Zealand Post. "Kami masih jauh dari posisi yang kami inginkan. Kami memiliki banyak pekerjaan yang harus diselesaikan dalam waktu singkat. Saatnya bagi kami untuk menunjukkan karakter dan bangkit kembali. Ini mengecewakan. Tidak ada yang bisa disangkal. Kami tidak cukup baik pada malam itu."



