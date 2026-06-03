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Penyerang Nottingham Forest, Chris Wood, mencatatkan sejarah bersama Selandia Baru saat tim underdog Piala Dunia itu mengalami kekalahan telak yang memalukan dari Haiti, lawan Skotlandia
Malam yang memecahkan rekor berubah menjadi malam yang suram
Wood mencatatkan penampilan ke-89 untuk negaranya pada Selasa, unggul satu pertandingan dari Ivan Vicelich untuk memecahkan rekor sepanjang masa. Meskipun mencapai tonggak sejarah pribadi, penyerang Forest itu tampak frustrasi saat negara dengan peringkat terendah di Piala Dunia itu dihancurkan 4-0 oleh Haiti di Chase Stadium. Wood nyaris merayakan momen tersebut dengan gemilang, namun tendangan salto spektakulernya diselamatkan di garis gawang oleh kiper Jhony Placide pada babak pertama.
Berbicara setelah pertandingan, striker legendaris ini tidak menyembunyikan kekecewaannya. "Ini bukan tujuan kami datang ke sini," kata Wood kepada The New Zealand Post. "Kami masih jauh dari posisi yang kami inginkan. Kami memiliki banyak pekerjaan yang harus diselesaikan dalam waktu singkat. Saatnya bagi kami untuk menunjukkan karakter dan bangkit kembali. Ini mengecewakan. Tidak ada yang bisa disangkal. Kami tidak cukup baik pada malam itu."
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Haiti tampil dominan dalam laga persahabatan di Florida
Tim asal Karibia, yang menduduki peringkat ke-82 dunia, terbukti jauh lebih tajam daripada lawan mereka di tengah cuaca Florida yang lembap dan panas. Ruben Providence membuka skor pada menit ke-12, sebelum pemain pengganti Lenny Joseph menggandakan keunggulan tak lama setelah babak kedua dimulai. Frantzdy Pierrot menambah gol ketiga lewat sundulan, dan Markhus Lacroix menutup skor dengan tendangan jarak jauh yang membuat All Whites terkejut.
Pelatih Selandia Baru, Darren Bazeley, sependapat dengan Wood, mengakui bahwa timnya mendapat "pelajaran yang sangat keras" dari tim Haiti yang tanpa ampun. "Kami bekerja keras, tapi kami kurang berkualitas di momen-momen krusial," akui Bazeley. "Jika melihat pertandingan, penguasaan bola cukup seimbang dan peluang juga seimbang, tapi Haiti sangat klinis dan kejam di momen-momen itu, dan ini benar-benar pelajaran yang sangat keras bagi kami, terutama dengan pertandingan-pertandingan berat yang akan datang. Kami akan menghadapi Inggris dan pertandingan-pertandingan Piala Dunia. Para pemain di ruang ganti sangat kecewa.”
Masalah pertahanan terus menghantui All Whites
Malam itu menjadi malam yang sangat berat bagi barisan pertahanan Selandia Baru, termasuk bek muda Forest, Tyler Bindon—yang menghabiskan musim 2025–26 dengan status pinjaman di Sheffield United. Tim ini kebobolan empat gol untuk pertama kalinya sejak kekalahan dari Portugal pada 2017. Kiper Alex Paulsen dan Max Crocombe sama-sama kesulitan di belakang barisan pertahanan yang sering kehilangan formasi di bawah tekanan, sehingga gagal mengatasi serangan balik tajam Haiti.
Hasil ini menjadi peringatan keras bagi skuad Bazeley saat mereka melanjutkan persiapan untuk penampilan pertama mereka di Piala Dunia sejak 2010. Dengan jadwal pertandingan penting di depan mata, staf pelatih akan berupaya keras untuk memperkuat lini pertahanan yang terlihat sangat rapuh selama sembilan puluh menit di Fort Lauderdale.
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Ujian berat menanti Wood dan kawan-kawan
Tak ada waktu bagi All Whites untuk meratapi kekalahan mereka saat mereka bersiap menghadapi Inggris di Tampa pada Sabtu ini. Pertandingan tersebut akan mempertemukan Wood dan Bindon dengan rekan setim mereka di Nottingham Forest, Elliot Anderson, yang menjadi ujian berat lainnya sebelum kampanye Piala Dunia mereka resmi dimulai. Tim Selandia Baru tergabung di Grup H bersama Iran, Mesir, dan Belgia.
Fokus kini beralih ke Los Angeles, tempat Selandia Baru akan memulai turnamen mereka melawan Iran pada 16 Juni. Setelah kekalahan memalukan dari Haiti, Wood dan rekan-rekan setimnya berada di bawah tekanan untuk membuktikan bahwa mereka mampu bersaing di panggung dunia. Sebagai pemain paling berpengalaman dalam sejarah skuad, beban kepemimpinan akan berada sepenuhnya di pundak striker Forest ini untuk memicu perubahan performa yang sangat dibutuhkan.