‘Penyerang nomor 9 terbaik Inggris’ - Harry Kane disebut telah mengungguli Wayne Rooney dan Alan Shearer, sementara Joe Cole menyatakan bahwa striker Bayern Munich itu ‘layak’ meraih gelar Liga Champions
Kane berhasil mengakhiri kutukan trofinya setelah pindah dari Spurs ke Bayern
Kane berhasil mematahkan kutukan trofi yang melekat padanya saat menjadi juara Bundesliga bersama Bayern pada tahun 2025. Trofi tersebut berhasil dipertahankan setahun kemudian, dengan perayaan yang diwarnai bir kembali dipersiapkan di Bavaria, sementara gelar-gelar Eropa juga masih menanti.
Raja-raja sepak bola Jerman masih memiliki pekerjaan rumah menjelang laga semifinal Eropa yang epik melawan Paris Saint-Germain, menyusul pertandingan seru dengan sembilan gol di Parc des Princes yang membuat juara bertahan membawa keunggulan tipis ke Allianz Arena untuk leg kedua yang menentukan.
Apakah Kane yang memecahkan rekor bisa menjadi pemain terbaik sepanjang masa Inggris?
Cole berpendapat bahwa Kane “layak” meraih penghargaan paling bergengsi di dunia sepak bola klub, yang pada gilirannya akan menjadikannya kandidat kuat untuk meraih Bola Emas di akhir tahun ini karena ia diakui sebagai pemain terbaik di dunia.
Itu akan menjadi pencapaian luar biasa bagi Kane, yang berhasil mengatasi berbagai tantangan saat masih muda dan akhirnya melihat kesabarannya terbayar di Tottenham. Ia adalah penyerang terbaik yang pernah dimiliki Spurs, sekaligus menambah jumlah gol internasionalnya menjadi 78 dari 112 penampilan.
Jika Kane - yang telah memimpin Inggris sebagai kapten dalam dua final Kejuaraan Eropa - dapat menginspirasi negaranya untuk meraih trofi besar pertama sejak 1966, maka ia akan memiliki alasan kuat untuk dianggap sebagai yang terhebat sepanjang masa dalam sepak bola Inggris.
Apakah Kane adalah penyerang tengah terbaik yang pernah dimiliki Inggris?
Mantan bintang Timnas Inggris, Cole—yang kembali dari masa pensiunnya untuk mencetak gol saat membela Warley FC, tim "Best Worst Team" dari Specsavers yang mencatatkan satu kemenangan dan 18 kekalahan musim lalu—yakin bahwa Kane sudah menjadi yang terbaik sepanjang masa (GOAT) dalam satu aspek.
Berbicara secara eksklusif kepada GOAL, Cole mengatakan: “Tanpa ragu, dia adalah penyerang nomor 9 terbaik Inggris. Dan saya memasukkan Shearer dan Rooney ke dalam daftar itu. Saya pikir dia sudah melampaui mereka dalam hal itu. Lihat saja gol-gol yang dia cetak, itu luar biasa.
“Jika dia memenangkan Ballon d'Or, maka dia layak diperhitungkan. Jika dia memenangkan Piala Dunia, dia bahkan lebih layak diperhitungkan. Tapi sungguh luar biasa bahwa dia adalah salah satu dari kita. Dia telah menjadi pahlawan yang rendah hati dan tenang yang perlahan-lahan berkembang. Dan sekarang tiba-tiba kita menyadari betapa hebatnya dia.”
Cole kemudian berbicara tentang seorang pemain yang telah mencetak 139 gol untuk Bayern dalam 142 penampilannya di semua kompetisi: “Apa yang telah dia capai di Jerman sungguh luar biasa. Saya sangat ingin melihatnya memenangkan Liga Champions, karena menurut saya dia pantas mendapatkannya.
“Kisahnya bisa menjadi inspirasi bagi para pemuda dan sepak bola akar rumput—dia dilepas oleh Arsenal dan segalanya tidak berjalan sesuai keinginannya. Saya pikir itu akan menjadi kisah yang luar biasa jika dia bisa mencapai puncak dan menaklukkannya—semoga saja!”
Rumor transfer: Bayern sangat ingin Kane menandatangani kontrak baru
Bayern telah mengikat Kane dengan kontrak hingga musim panas 2027. Klausul pelepasan dalam kesepakatan tersebut telah kedaluwarsa, sehingga kepindahan pada musim panas ini tampaknya tidak mungkin terjadi, namun spekulasi transfer terus bermunculan karena belum ada perjanjian baru yang ditandatangani di Bavaria.
Pembicaraan direncanakan, dengan pihak di Munich yang dapat dimengerti enggan melepas aset berharga yang secara rutin telah mengubah sejarah, dan Cole akan menjadi salah satu yang menyaksikan dari jauh saat Kane berusaha mengukuhkan warisannya dan menjadi sumber inspirasi bagi para calon pemain muda dari beberapa generasi mendatang.
