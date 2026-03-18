Penyerang nomor 9 baru Spurs?! Tottenham berencana merekrut bintang Borussia Dortmund, Serhou Guirassy, jika mereka berhasil bertahan di Liga Premier

Ketertarikan Tottenham terhadap Guirassy telah melampaui tahap pemantauan semata, dengan laporan dari BILD yang menyebutkan bahwa klub tersebut telah membuat kemajuan signifikan di balik layar. Spurs sedang mencari seorang pencetak gol yang sudah teruji untuk menjadi pilar utama dalam proyek mereka selanjutnya, asalkan mereka berhasil mempertahankan status mereka di kasta tertinggi. Klub telah mengirimkan perwakilan untuk memantau sang striker dalam lima pertandingan terpisah dan telah memulai komunikasi resmi dengan agensinya, KGSMI. Guirassy, yang bergabung dengan Dortmund dari Stuttgart dengan biaya €18 juta ($20,7 juta) pada tahun 2024, telah menjajaki berbagai opsi selama berbulan-bulan. Meskipun pada awalnya mempertimbangkan tawaran menggiurkan dari Arab Saudi, ketidakpastian di kawasan tersebut membuat sang striker mengalihkan fokusnya kembali ke tantangan besar di Eropa.