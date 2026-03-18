Diterjemahkan oleh
Penyerang nomor 9 baru Spurs?! Tottenham berencana merekrut bintang Borussia Dortmund, Serhou Guirassy, jika mereka berhasil bertahan di Liga Premier
Spurs memimpin perburuan Guirassy
Ketertarikan Tottenham terhadap Guirassy telah melampaui tahap pemantauan semata, dengan laporan dari BILD yang menyebutkan bahwa klub tersebut telah membuat kemajuan signifikan di balik layar. Spurs sedang mencari seorang pencetak gol yang sudah teruji untuk menjadi pilar utama dalam proyek mereka selanjutnya, asalkan mereka berhasil mempertahankan status mereka di kasta tertinggi. Klub telah mengirimkan perwakilan untuk memantau sang striker dalam lima pertandingan terpisah dan telah memulai komunikasi resmi dengan agensinya, KGSMI. Guirassy, yang bergabung dengan Dortmund dari Stuttgart dengan biaya €18 juta ($20,7 juta) pada tahun 2024, telah menjajaki berbagai opsi selama berbulan-bulan. Meskipun pada awalnya mempertimbangkan tawaran menggiurkan dari Arab Saudi, ketidakpastian di kawasan tersebut membuat sang striker mengalihkan fokusnya kembali ke tantangan besar di Eropa.
Biaya yang dapat dinegosiasikan memberikan keuntungan
Penyerang tersebut diwakili oleh saudara-saudaranya melalui agensi milik keluarga, yang kabarnya sangat berminat untuk memastikan peran utama bagi sang penyerang dalam proses pembenahan tim papan atas. Yang terpenting bagi Tottenham, mereka tidak terikat oleh klausul pelepasan sebesar €50 juta ($57,6 juta) yang tercantum dalam kontrak Guirassy, karena angka spesifik tersebut hanya berlaku bagi sekelompok klub "elit" tertentu dan klub-klub asal Arab Saudi. Hal ini membuat biaya transfernya sepenuhnya dapat dinegosiasikan, yang merupakan keuntungan strategis yang signifikan bagi Spurs. Bagi sang pemain, pindah ke Liga Premier merupakan peluang yang telah lama ia tunggu-tunggu: kenaikan gaji yang substansial, jaminan posisi starter, dan proyek jangka panjang.
Dortmund terpaksa menjual
Dortmund semakin terbuka untuk melepas pemainnya setelah tersingkir dari Liga Champions oleh Atalanta, yang mengakibatkan kerugian pendapatan sebesar €27 juta. Melepas Guirassy akan menutupi defisit keuangan ini dan menyediakan dana untuk mendatangkan pemain baru pada bursa transfer musim panas mendatang. Sejak bergabung di Bundesliga, pemain berusia 30 tahun ini telah menjadi bintang yang mengejutkan, mencetak 55 gol dan memberikan 15 assist dalam 88 penampilan. Musim ini saja, ia telah menyumbang 17 gol dan enam assist dalam 38 pertandingan. Dortmund kini berharap terjadi persaingan penawaran antara Tottenham dan AC Milan untuk menaikkan harga pemain yang kontraknya masih berlaku hingga Juni 2028.
Rencana musim panas ditentukan oleh kebutuhan untuk bertahan hidup
Keberhasilan upaya ini sepenuhnya bergantung pada kemampuan Tottenham untuk mengatasi ancaman degradasi yang mereka hadapi saat ini dan memastikan kelangsungan mereka di Liga Premier. Jika mereka berhasil bertahan, Spurs dapat menawarkan paket gaji yang lebih kompetitif dan panggung global yang lebih besar daripada Milan, sehingga menjadikan mereka favorit untuk mendapatkan tanda tangannya. Performa Guirassy pada pekan-pekan terakhir musim Bundesliga akan menjadi penentu; setiap gol yang ia cetak akan memperkuat posisi tawar Dortmund dan semakin memanaskan spekulasi seputar masa depannya. Dengan mendekatnya jendela transfer, para penggemar akan mengamati dengan cermat apakah klub asal London Utara ini dapat menyelesaikan kesepakatan untuk salah satu penuntas peluang paling klinis di Eropa.
Iklan