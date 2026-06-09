Penyerang Meksiko yang akan berlaga di Piala Dunia, Raul Jimenez, hengkang dari Fulham dengan status bebas transfer, namun kemungkinan besar akan segera bergabung dengan klub Inggris lainnya

Klub asal London Barat tersebut telah secara resmi mengonfirmasi hengkangnya penyerang tengah berusia 35 tahun itu setelah kontraknya di Craven Cottage berakhir. Menurut laporan dari Daily Mail, Wolves telah mengirimkan delegasi khusus ke Meksiko dalam upaya ambisius untuk meyakinkan mantan bintang mereka agar kembali ke Molineux. Meskipun ada minat terpisah dari klub-klub rival di Liga Premier dan klub masa kecilnya, Club America, striker yang tajam ini kini tengah menjalani pembicaraan lanjutan terkait kembalinya yang dramatis ke West Midlands.