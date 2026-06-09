Goal.com
LiveTiket
Raul Jimenez Mexico 2026Getty Images
Adhe Makayasa

Diterjemahkan oleh

Penyerang Meksiko yang akan berlaga di Piala Dunia, Raul Jimenez, hengkang dari Fulham dengan status bebas transfer, namun kemungkinan besar akan segera bergabung dengan klub Inggris lainnya

Transfers
R. Jimenez
Fulham
Wolverhampton Wanderers
Premier League

Penyerang berpengalaman asal Meksiko, Raul Jimenez, secara resmi telah meninggalkan Fulham dengan status bebas transfer setelah kontraknya di Craven Cottage berakhir. Penyerang senior tersebut, yang saat ini sedang mempersiapkan diri untuk Piala Dunia mendatang, dilaporkan sudah memasuki tahap negosiasi lanjutan terkait kepindahannya ke klub Inggris lainnya dalam waktu dekat.

  • Fulham melepas penyerang veteran

    Klub asal London Barat tersebut telah secara resmi mengonfirmasi hengkangnya penyerang tengah berusia 35 tahun itu setelah kontraknya di Craven Cottage berakhir. Menurut laporan dari Daily Mail, Wolves telah mengirimkan delegasi khusus ke Meksiko dalam upaya ambisius untuk meyakinkan mantan bintang mereka agar kembali ke Molineux. Meskipun ada minat terpisah dari klub-klub rival di Liga Premier dan klub masa kecilnya, Club America, striker yang tajam ini kini tengah menjalani pembicaraan lanjutan terkait kembalinya yang dramatis ke West Midlands.

    • Iklan
  • Wolverhampton Wanderers v Brentford - Premier LeagueGetty Images Sport

    Edwards menuntut standar yang tinggi

    Wolves bertekad meyakinkan mantan bintang andalan mereka untuk memimpin kampanye musim depan, seiring ambisi mereka untuk segera kembali ke kasta tertinggi. Pelatih kepala Rob Edwards ingin Jimenez membawa kepemimpinan kelas atas ke Molineux, bekerja sama dengan sesama pemain berpengalaman Kieran Trippier untuk membimbing skuad yang sedang berkembang. Bek sayap Inggris itu telah menyelesaikan transfernya pada hari Senin, dan Edwards memandang kedua pemain berpengalaman tersebut sebagai elemen kunci dalam membangun tim yang berpotensi promosi.

  • Warisan Molineux menanti kebangkitannya

    Jimenez sebelumnya menghabiskan lima tahun di West Midlands setelah awalnya bergabung sebagai pemain pinjaman dari Benfica pada 2018. Sebelum pindah ke Fulham dengan nilai transfer £5 juta pada 2023, ia telah mengukuhkan dirinya sebagai legenda klub dengan 57 gol dalam 166 penampilan. Yang terpenting, catatan 40 golnya di level teratas secara kokoh mengukuhkan statusnya sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa Wolves di era Premier League, sehingga potensi kembalinya ke klub ini menjadi prospek yang sangat dinantikan.

  • Mexico World Cup 2026Getty

    Pertandingan pembuka Piala Dunia sudah di depan mata

    Fokus utama sang penyerang kini beralih ke tugas-tugas internasional, seiring tuan rumah bersama Meksiko akan memulai kampanye Piala Dunia mereka melawan Afrika Selatan pada Kamis. Dinobatkan bersama Santiago Gimenez, Armando Gonzalez, Julian Quinones, dan Guillermo Martinez sebagai salah satu dari lima penyerang murni dalam skuad Javier Aguirre, Jimenez akan berusaha membangun momentum yang kuat menjelang laga-laga Grup A yang menantang melawan Korea Selatan dan Republik Ceko.