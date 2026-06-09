Getty Images
Diterjemahkan oleh
Penyerang Meksiko yang akan berlaga di Piala Dunia, Raul Jimenez, hengkang dari Fulham dengan status bebas transfer, namun kemungkinan besar akan segera bergabung dengan klub Inggris lainnya
Fulham melepas penyerang veteran
Klub asal London Barat tersebut telah secara resmi mengonfirmasi hengkangnya penyerang tengah berusia 35 tahun itu setelah kontraknya di Craven Cottage berakhir. Menurut laporan dari Daily Mail, Wolves telah mengirimkan delegasi khusus ke Meksiko dalam upaya ambisius untuk meyakinkan mantan bintang mereka agar kembali ke Molineux. Meskipun ada minat terpisah dari klub-klub rival di Liga Premier dan klub masa kecilnya, Club America, striker yang tajam ini kini tengah menjalani pembicaraan lanjutan terkait kembalinya yang dramatis ke West Midlands.
- Getty Images Sport
Edwards menuntut standar yang tinggi
Wolves bertekad meyakinkan mantan bintang andalan mereka untuk memimpin kampanye musim depan, seiring ambisi mereka untuk segera kembali ke kasta tertinggi. Pelatih kepala Rob Edwards ingin Jimenez membawa kepemimpinan kelas atas ke Molineux, bekerja sama dengan sesama pemain berpengalaman Kieran Trippier untuk membimbing skuad yang sedang berkembang. Bek sayap Inggris itu telah menyelesaikan transfernya pada hari Senin, dan Edwards memandang kedua pemain berpengalaman tersebut sebagai elemen kunci dalam membangun tim yang berpotensi promosi.
Warisan Molineux menanti kebangkitannya
Jimenez sebelumnya menghabiskan lima tahun di West Midlands setelah awalnya bergabung sebagai pemain pinjaman dari Benfica pada 2018. Sebelum pindah ke Fulham dengan nilai transfer £5 juta pada 2023, ia telah mengukuhkan dirinya sebagai legenda klub dengan 57 gol dalam 166 penampilan. Yang terpenting, catatan 40 golnya di level teratas secara kokoh mengukuhkan statusnya sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa Wolves di era Premier League, sehingga potensi kembalinya ke klub ini menjadi prospek yang sangat dinantikan.
- Getty
Pertandingan pembuka Piala Dunia sudah di depan mata
Fokus utama sang penyerang kini beralih ke tugas-tugas internasional, seiring tuan rumah bersama Meksiko akan memulai kampanye Piala Dunia mereka melawan Afrika Selatan pada Kamis. Dinobatkan bersama Santiago Gimenez, Armando Gonzalez, Julian Quinones, dan Guillermo Martinez sebagai salah satu dari lima penyerang murni dalam skuad Javier Aguirre, Jimenez akan berusaha membangun momentum yang kuat menjelang laga-laga Grup A yang menantang melawan Korea Selatan dan Republik Ceko.