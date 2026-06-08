Penyerang mantan Bundesliga berikutnya dikabarkan akan bergabung: Juventus Turin tampaknya telah menemukan pengganti Dusan Vlahovic

Mantan penyerang RB Leipzig, yang pindah ke Madrid dari Real Sociedad pada 2024 dengan nilai transfer 32 juta euro, telah mencetak 44 gol dalam 107 pertandingan resmi bersama Los Colchoneros. Namun, ia tak pernah berhasil menjadi pemain inti yang tak tergantikan di bawah asuhan pelatih Diego Simeone.

Juve merespons kepergian Dusan Vlahovic yang akan segera terjadi, yang kabarnya tidak akan memperpanjang kontraknya yang akan berakhir. Mantan pemain seharga 85 juta euro itu dan Si Nyonya Tua tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai gaji yang memuaskan kedua belah pihak dalam negosiasi yang alot. Kini, pemain berusia 26 tahun itu dapat bergabung dengan klub baru tanpa biaya transfer. Belakangan ini, beredar rumor bahwa FC Bayern München dan Barcelona tertarik padanya.