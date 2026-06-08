Menurut informasi dari pakar transfer Fabrizio Romano, pilihan telah jatuh pada Alexander Sörloth dari Atlético Madrid. Namun, kedua klub masih harus mencapai kesepakatan mengenai detail transfer.
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Penyerang mantan Bundesliga berikutnya dikabarkan akan bergabung: Juventus Turin tampaknya telah menemukan pengganti Dusan Vlahovic
Mantan penyerang RB Leipzig, yang pindah ke Madrid dari Real Sociedad pada 2024 dengan nilai transfer 32 juta euro, telah mencetak 44 gol dalam 107 pertandingan resmi bersama Los Colchoneros. Namun, ia tak pernah berhasil menjadi pemain inti yang tak tergantikan di bawah asuhan pelatih Diego Simeone.
Juve merespons kepergian Dusan Vlahovic yang akan segera terjadi, yang kabarnya tidak akan memperpanjang kontraknya yang akan berakhir. Mantan pemain seharga 85 juta euro itu dan Si Nyonya Tua tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai gaji yang memuaskan kedua belah pihak dalam negosiasi yang alot. Kini, pemain berusia 26 tahun itu dapat bergabung dengan klub baru tanpa biaya transfer. Belakangan ini, beredar rumor bahwa FC Bayern München dan Barcelona tertarik padanya.
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Juve menghadapi masalah di lini depan: Apakah Openda akan hengkang lagi?
Sementara itu, Sörloth masih terikat kontrak dengan Atletico hingga 2028. Oleh karena itu, merekrut pemain berusia 30 tahun ini tampaknya tidak akan murah. Setelah finis di peringkat keenam yang mengecewakan pada musim lalu, yang membuat mereka gagal total mencapai target kualifikasi Liga Champions, lini serang Turin jelas membutuhkan tambahan kekuatan.
Terlebih lagi karena baik Jonathan David (delapan gol, lima assist) maupun Lois Openda (dua gol) tidak mampu tampil meyakinkan. Terlepas dari hasil yang minim, Openda tetap akan dibeli secara permanen seharga lebih dari 40 juta euro dari mantan klub Sörloth, RB Leipzig, karena adanya kewajiban pembelian - Juve harus finis di antara sepuluh besar Serie A. Di saat yang sama, spekulasi mengenai kepergian pemain Belgia ini kembali bermunculan. Eintracht Frankfurt juga dikabarkan sedang mempertimbangkan transfer tersebut.
Alexander Sorlöth: Data performa dan statistik musim lalu
Permainan 54 Gol 20 Assist 1