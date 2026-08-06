Juventus kian mengambil langkah konkret untuk merekrut Zirkzee pada bursa transfer musim panas. Raksasa Italia itu telah menerima lampu hijau krusial dari Manchester United untuk mengevaluasi kesepakatan peminjaman, menurut La Gazzetta dello Sport. Penyerang kelahiran 2001 itu menjalani periode dua tahun yang kurang menonjol di Premier League. Ia telah mengungkapkan kerinduan mendalam pada Serie A dan menyatakan kesiapan penuhnya untuk bergabung dengan Juventus.

Kemungkinan kedatangan ini muncul ketika masa depan Jonathan David di Turin kian hari kian tidak pasti. Penarikan awal striker Kanada itu saat laga persahabatan melawan Chelsea di Hong Kong secara simbolis menandai estafet musim panas yang segera terjadi.