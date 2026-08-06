Getty
Diterjemahkan oleh
Penyerang Manchester United Joshua Zirkzee diizinkan kembali ke Serie A saat Juventus merencanakan peminjaman
Juventus percepat upaya peminjaman Joshua Zirkzee
Juventus kian mengambil langkah konkret untuk merekrut Zirkzee pada bursa transfer musim panas. Raksasa Italia itu telah menerima lampu hijau krusial dari Manchester United untuk mengevaluasi kesepakatan peminjaman, menurut La Gazzetta dello Sport. Penyerang kelahiran 2001 itu menjalani periode dua tahun yang kurang menonjol di Premier League. Ia telah mengungkapkan kerinduan mendalam pada Serie A dan menyatakan kesiapan penuhnya untuk bergabung dengan Juventus.
Kemungkinan kedatangan ini muncul ketika masa depan Jonathan David di Turin kian hari kian tidak pasti. Penarikan awal striker Kanada itu saat laga persahabatan melawan Chelsea di Hong Kong secara simbolis menandai estafet musim panas yang segera terjadi.
- Getty
Massara menegosiasikan syarat finansial yang ketat
Direktur olahraga Continassa Ricky Massara secara aktif memimpin operasi ini, bekerja keras menyelesaikan detail-detail akhir kontrak. Tujuan jelas Massara adalah mengamankan peminjaman murni tanpa kewajiban membeli, demi menjaga neraca keuangan klub. Juventus memiliki ruang gerak transfer yang tersisa secara terbatas setelah menggelontorkan investasi besar untuk merekrut Randal Kolo Muani. Klub Italia itu menyetujui biaya €38 juta plus €12 juta dalam bonus tambahan yang dijamin dengan Paris Saint-Germain untuk pemain Prancis tersebut.
Massara sebelumnya sempat mencoba merekrut mantan bintang Bologna itu saat menjabat di Roma. Kini ia mempercepat negosiasi untuk memanfaatkan peluang yang ia anggap tak boleh dilewatkan bagi klub Turin tersebut.
Fleksibilitas taktis untuk lini depan Spalletti
Meski Zirkzee tidak dipandang sebagai penyerang tengah murni, kualitas teknis dan pengalaman internasionalnya akan secara signifikan meningkatkan opsi serangan Luciano Spalletti. Pemain Belanda itu sebelumnya telah membuktikan kemampuannya dalam mengorkestrasi permainan di level tertinggi sepakbola Italia.
Kedatangan potensialnya bergantung pada penyelesaian situasi David. Penyerang Kanada itu ingin tetap di Turin untuk menebus musim perdananya yang mengecewakan, saat ia hanya mencetak delapan gol, dengan target mengulang ketajamannya seperti pada masa-masanya bersama Lille. Meski Juventus menghargai profesionalisme David, peluang untuk mendapatkan Zirkzee dengan status pinjaman bisa mendorong mantan pemain Lille itu untuk mempertimbangkan hengkang setelah hanya satu tahun.
- Getty Images
Langkah selanjutnya dalam perombakan lini serang di Turin
Negosiasi antara Juventus dan Manchester United akan memasuki tahap yang lebih intens ketika Massara berupaya merampungkan kesepakatan. Menentukan masa depan David tetap menjadi domino krusial yang harus jatuh sebelum Bianconeri bisa secara resmi menuntaskan peminjaman ini.
Jika pembicaraan dengan Manchester United tiba-tiba kolaps pada akhir bursa transfer, Juventus telah menyiapkan opsi alternatif untuk memperkuat lini depan Spalletti. Klub terus memantau beberapa penyerang yang diperkirakan akan meninggalkan Chelsea, termasuk Nicolas Jackson, Emmanuel Emegha, dan Liam Delap, sebagai opsi cadangan sebelum bursa ditutup.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami