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Penyerang Manchester City Erling Haaland melampaui Ronaldo dan Ibrahimovic dengan dwigol penentu kemenangan untuk Norwegia
Haaland pecahkan tonggak penting di level internasional
Haaland mencapai tonggak luar biasa lainnya hari ini, mencetak gol internasionalnya yang ke-64 dalam kemenangan dramatis 3-2 Norwegia atas Denmark di UEFA Nations League. Haaland kini telah melampaui Ronaldo dan Ibrahimovic, yang menutup karier internasional mereka masing-masing dengan 62 gol, menurut The Athletic.
Haaland mencatatkan pencapaian luar biasa ini hanya dalam penampilannya yang ke-56 untuk negaranya, dengan mempertahankan rasio mengesankan lebih dari satu gol per laga. Ia lebih dulu menjebol gawang pada menit ke-18, menggandakan keunggulan Norwegia setelah Oscar Bobb membuka skor hanya empat menit sebelumnya.
- Getty Images Sport
Dua gol penentu kemenangan melawan Denmark
Gol bersejarah pertama itu memperlihatkan penyelesaian akhir klinis khas yang membuat Haaland terkenal di seluruh dunia. Setelah Antonio Nusa memberi assist dengan menusuk ke depan dalam kecepatan tinggi dan melepaskan umpan tarik ke sisi kiri area penalti, Haaland melepaskan tembakan rendah dan keras langsung menembus kolong kaki kiper.
Setelah gol penyeimbang dari Mikkel Damsgaard dan Rasmus Hojlund, Haaland kembali mencetak gol pada menit ke-74 untuk memastikan kemenangan. Gol penentu itu lahir dari skema sepak pojok pendek yang dieksekusi dengan baik, dengan umpan datar dikirim ke tiang dekat, tempat Haaland dengan kuat membelokkan bola ke gawang untuk mengunci kemenangan.
Performa tanpa henti Manchester City
Tonggak internasional ini menjadi perpanjangan dari performa luar biasa Haaland di level klub musim ini. Manchester City sangat diuntungkan oleh naluri mencetak golnya yang tak tertandingi, dengan Haaland mencetak tujuh gol hanya dalam tujuh pertandingan di semua kompetisi. Itu termasuk lima gol dalam lima penampilan di Premier League dan dua gol dalam satu laga Liga Champions. Sejak tiba di Etihad Stadium, Haaland menorehkan rekor yang luar biasa, dengan mencetak 169 gol dan menyumbang 30 assist dalam 205 pertandingan. Kontribusinya sangat vital dalam membantu meraih sejumlah gelar besar, termasuk dua gelar Premier League dan Liga Champions UEFA.
- Getty Images Sport
Apa berikutnya untuk Norwegia dan Haaland?
Setelah kemenangan dramatis ini, Norwegia akan menghadapi Portugal pada Minggu dalam laga krusial untuk menentukan posisi puncak di grup Nations League mereka. Haaland dan rekan-rekannya kemudian akan menghadapi Wales pada Kamis, 1 Oktober.
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