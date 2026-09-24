Haaland mencapai tonggak luar biasa lainnya hari ini, mencetak gol internasionalnya yang ke-64 dalam kemenangan dramatis 3-2 Norwegia atas Denmark di UEFA Nations League. Haaland kini telah melampaui Ronaldo dan Ibrahimovic, yang menutup karier internasional mereka masing-masing dengan 62 gol, menurut The Athletic.

Haaland mencatatkan pencapaian luar biasa ini hanya dalam penampilannya yang ke-56 untuk negaranya, dengan mempertahankan rasio mengesankan lebih dari satu gol per laga. Ia lebih dulu menjebol gawang pada menit ke-18, menggandakan keunggulan Norwegia setelah Oscar Bobb membuka skor hanya empat menit sebelumnya.



