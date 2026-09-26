Dalam pembahasan terbuka mengenai masa depannya dan gejolak pada bursa transfer terbaru, Gakpo akhirnya menanggapi spekulasi yang nyaris membuatnya menukar Anfield dengan klub biru Manchester. Penyerang serbabisa itu dilaporkan menjadi subjek minat besar dari tim asuhan Enzo Maresca, dengan paket transfer bernilai jutaan poundsterling yang diajukan dan akan meningkatkan pendapatan kariernya secara signifikan.

Merefleksikan saga tersebut dalam wawancara yang mengungkap banyak hal dengan The Telegraph, Gakpo mengakui bahwa periode itu sangat menguras dirinya dan orang-orang terdekatnya. "Saya tidak tahu apakah Anda ingin membahas detail soal itu, tetapi tidak ada gunanya membicarakannya. Itu adalah musim panas yang sulit bagi saya, keluarga saya, dan segala hal yang berkaitan dengan sepak bola serta kehidupan. Jadi ya, saya hanya membiarkannya terjadi, dan semuanya berakhir seperti apa adanya," kata Gakpo.