Getty Images Sport
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Penyerang Liverpool Cody Gakpo buka suara soal transfer bernilai jutaan pound ke Manchester City yang gagal terwujud
Peluang yang terbuang di Etihad
Dalam pembahasan terbuka mengenai masa depannya dan gejolak pada bursa transfer terbaru, Gakpo akhirnya menanggapi spekulasi yang nyaris membuatnya menukar Anfield dengan klub biru Manchester. Penyerang serbabisa itu dilaporkan menjadi subjek minat besar dari tim asuhan Enzo Maresca, dengan paket transfer bernilai jutaan poundsterling yang diajukan dan akan meningkatkan pendapatan kariernya secara signifikan.
Merefleksikan saga tersebut dalam wawancara yang mengungkap banyak hal dengan The Telegraph, Gakpo mengakui bahwa periode itu sangat menguras dirinya dan orang-orang terdekatnya. "Saya tidak tahu apakah Anda ingin membahas detail soal itu, tetapi tidak ada gunanya membicarakannya. Itu adalah musim panas yang sulit bagi saya, keluarga saya, dan segala hal yang berkaitan dengan sepak bola serta kehidupan. Jadi ya, saya hanya membiarkannya terjadi, dan semuanya berakhir seperti apa adanya," kata Gakpo.
- AFP
Menghadapi dampak finansial dan pribadi
Gagalnya transfer dengan sorotan sebesar itu kerap membawa dampak di luar lapangan, dan bagi Gakpo, kegagalan mengamankan kepindahan ke Manchester City juga berarti melewatkan keuntungan finansial yang besar. Laporan menyebut bahwa kesepakatan personal yang ditawarkan Man City akan menjadi kenaikan gaji yang sangat besar bagi mantan pemain PSV Eindhoven itu.
Gakpo menegaskan bahwa kini ia berusaha melupakan kekecewaan pada musim panas lalu dengan mengandalkan sistem dukungannya dan menemukan kembali kegembiraannya dalam bermain. Penyerang itu bertekad tidak membiarkan "bagaimana jika" dari ketertarikan Man City membayangi penampilannya di masa depan. "Ini cerita yang sangat panjang," jelasnya. "Musim panas itu sangat berat, di semua sisi. Saya hanya membiarkan semuanya meresap dan melihat bagaimana arahnya, dan akhirnya berjalan seperti ini. Sekarang ya sudah seperti ini. Saya hanya ingin menikmati hidup saya bersama keluarga dan teman-teman. Dan dari bermain sepak bola bersama rekan-rekan setim saya di sini dan di klub."
Menanggapi kritik dari suporter Liverpool
Meski pembicaraan soal transfer mendominasi musim panasnya, Gakpo juga harus menghadapi penurunan performa pada musim sebelumnya yang memicu sorotan dari suporter setia Anfield. Penyerang itu mengakui bahwa bermain untuk klub sebesar Liverpool secara alami menghadirkan ekspektasi tinggi dan bahwa ia tidak kebal terhadap tekanan ketika hasil tidak berpihak kepada tim.
Alih-alih meluapkan kekesalannya kepada para pengkritiknya, pemain Belanda itu memilih membenarkan kekhawatiran yang disuarakan para pendukung, dengan menegaskan bahwa standar di Liverpool tidak bisa ditawar. "Saat Anda bermain untuk klub besar seperti Liverpool, Anda harus tampil bagus," kata Gakpo. "Saya tidak ingin membicarakan orang lain atau pemain lain, tetapi saya tahu saya seharusnya bisa tampil jauh lebih baik dibanding tahun lalu. Saya tidak tahu apakah kritik itu tidak adil. Mungkin iya, tetapi dalam satu sisi saya memahaminya. Di Liverpool Anda harus menang, tampil bagus, dan menunjukkan bahwa Anda adalah salah satu klub terbaik di dunia. Kami tidak melakukan itu tahun lalu, termasuk saya sendiri. Memang begitulah adanya."
- Getty Images Sport
Menatap ke depan di bawah Andoni Iraola
Dengan kontrak jangka panjangnya di Anfield yang berlaku hingga 2030, Gakpo kini sepenuhnya fokus pada perkembangannya di bawah rezim taktik baru Andoni Iraola. Penyerang itu dimainkan di sisi kanan menyusul upaya Liverpool yang gagal merekrut target lain seperti Yankuba Minteh atau Ismaila Sarr. Gakpo menerima peran barunya dengan dewasa, mengakui bahwa ia perlu meningkatkan performanya setelah menjalani musim yang berada di bawah ekspektasi. Sang pemain tetap menjadi pengkritik paling keras bagi dirinya sendiri saat ia berupaya membantu Liverpool kembali ke puncak sepak bola Eropa.
"Kami harus melakukan hal-hal yang bisa kami kendalikan sebaik mungkin. Itu satu-satunya hal yang bisa saya lakukan dan sisanya berada di luar kendali kami. Jika saya tidak punya kendali atas situasinya, saya tidak akan khawatir. Saya hanya melakukan tugas saya," ujarnya.
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