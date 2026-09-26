AFP
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Penyerang Liverpool Alexander Isak memperlihatkan jari kaki berdarah mengerikan setelah bentrokan sengit Swedia melawan Rumania
Bekas luka pertempuran untuk jimat Swedia
Isak menunjukkan campuran emosi saat melewati mixed zone setelah Swedia menang 2-1 atas Rumania. Meski sang striker menebar senyum puas usai berkontribusi pada kemenangan penting itu, ia terlihat jelas pincang dan memperlihatkan pemandangan yang cukup mengerikan pada kaki kanannya. Penyerang Liverpool itu menjadi korban insiden injakan keras pada babak kedua, yang membuat jari kakinya berlumuran darah dan memaksanya meringis kesakitan sepanjang sebagian besar fase akhir pertandingan.
Menanggapi para reporter yang berkumpul untuk memeriksa kondisinya, pemain berusia 27 tahun itu memberi isyarat ke arah cederanya untuk menegaskan seberapa parah benturan tersebut. Sang striker tetap sangat tenang meski bukti fisik dari benturan itu terlihat jelas, seraya menjelaskan bahwa rasa sakitnya sangat intens tetapi masih bisa ditahan setelah syok awal mereda. "Kalian bisa lihat itu...," ujarnya sambil menunduk melihat jari kakinya yang berlumuran darah, seperti dikutip dari Aftonbladet. "Itu benar-benar injakan. Kalian yang pernah bermain mungkin tahu bahwa butuh beberapa menit sebelum rasa itu hilang, tetapi setelah itu baik-baik saja."
- AFP
Performa di level internasional mencerminkan kesuksesan di kompetisi domestik
Terlepas dari kekhawatiran soal cedera, penampilan Isak pada malam itu ditandai oleh ketajamannya di depan gawang sepanjang babak pertama. Ia membuka skor untuk negaranya setelah umpan akurat dari Yasin Ayari, yang telah menjadi percikan kreativitas penting di lini tengah Swedia. Sang penyerang pun cepat memuji rekan setimnya atas kualitas umpan yang diberikan, seraya mencatat bahwa operan tersebut membuat penyelesaiannya jauh lebih mudah. "Dia menyajikannya di depan mata. Itu fantastis," kata sang striker.
Gol itu menjadi kelanjutan dari periode kebangkitan bagi mantan pemain Newcastle tersebut, yang menikmati awal musim yang sangat baik di level klub. Setelah musim debut yang menantang usai kepindahan bernilai besar ke Anfield, Isak tampaknya telah menemukan ritmenya di bawah arahan taktis Graham Potter di level internasional. Kemampuannya menerjemahkan ketajamannya mencetak gol di Premier League ke seragam kuning-biru Swedia akan menjadi dorongan besar bagi tim nasional saat mereka berusaha membangun momentum dalam kampanye mereka saat ini.
Kepercayaan diri meningkat setelah kesulitan Liverpool
Performa terkini sang penyerang sangat kontras dengan kesulitan yang ia hadapi tahun lalu. Setelah sudah mencetak empat gol dalam lima pertandingan Liverpool di Premier League musim ini, ia kini sudah menggandakan total golnya sepanjang kampanye domestik sebelumnya. Mencetak gol untuk negaranya menjadi penegasan lebih lanjut atas kembalinya ia ke kondisi terbaik. Isak mengakui bahwa perubahan suasana dan menjaga rentetan golnya sangat penting bagi ketajaman mental serta kepercayaan dirinya secara keseluruhan menjelang periode jadwal pertandingan yang padat.
"Bagus. Lingkungan yang berbeda, gol baru. Itu bagus untuk ke depan. Saya merasa lebih baik, dan semoga itu terus berlanjut," ujarnya.
- AFP
Fokus beralih ke laga melawan Polandia
Kemenangan di Strawberry Arena memberi fondasi yang solid bagi Swedia di grup Nations League yang kompetitif, yang juga dihuni Bosnia-Herzegovina. Skuad hanya akan memiliki waktu istirahat dua hari sebelum kembali beraksi menghadapi Polandia yang berbahaya pada Senin malam di Solna. Di luar benturan keras yang dialami Isak, Swedia menghadapi kekhawatiran tambahan soal ketersediaan pemain jelang laga-laga berikutnya. Emil Holm, yang baru-baru ini bergulat dengan masalah kebugaran hingga membuatnya absen di Piala Dunia, terpaksa ditarik keluar lapangan dengan tandu. Bek tersebut tampak mengalami rasa sakit yang signifikan dengan dugaan cedera paha, yang memberi bayangan suram atas awal kampanye Nations League tim Skandinavia yang sejatinya berjalan sukses.
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