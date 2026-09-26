Isak menunjukkan campuran emosi saat melewati mixed zone setelah Swedia menang 2-1 atas Rumania. Meski sang striker menebar senyum puas usai berkontribusi pada kemenangan penting itu, ia terlihat jelas pincang dan memperlihatkan pemandangan yang cukup mengerikan pada kaki kanannya. Penyerang Liverpool itu menjadi korban insiden injakan keras pada babak kedua, yang membuat jari kakinya berlumuran darah dan memaksanya meringis kesakitan sepanjang sebagian besar fase akhir pertandingan.

Menanggapi para reporter yang berkumpul untuk memeriksa kondisinya, pemain berusia 27 tahun itu memberi isyarat ke arah cederanya untuk menegaskan seberapa parah benturan tersebut. Sang striker tetap sangat tenang meski bukti fisik dari benturan itu terlihat jelas, seraya menjelaskan bahwa rasa sakitnya sangat intens tetapi masih bisa ditahan setelah syok awal mereda. "Kalian bisa lihat itu...," ujarnya sambil menunduk melihat jari kakinya yang berlumuran darah, seperti dikutip dari Aftonbladet. "Itu benar-benar injakan. Kalian yang pernah bermain mungkin tahu bahwa butuh beberapa menit sebelum rasa itu hilang, tetapi setelah itu baik-baik saja."