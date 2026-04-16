Penyerang Lionesses, Alessia Russo, mengungguli rekan setimnya di timnas Inggris dan Arsenal untuk meraih penghargaan Pemain Terbaik Bulan Ini di Liga Super Wanita, sementara manajer Arsenal, Renee Slegers, juga mendapat pengakuan
Resmi: Alessia Russo Dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Bulan Ini WSL
Bulan Maret menjadi bulan yang luar biasa bagi Russo di berbagai kompetisi, dengan sang penyerang mencetak gol untuk timnas Inggris dan juga di Liga Champions saat The Gunners menyingkirkan rival sekota mereka, Chelsea. Di WSL, ia mengawali bulan itu dengan memberikan assist saat Arsenal mengalahkan London City Lionesses 2-0, lalu menyusulnya dengan satu gol dalam kemenangan atas West Ham dan sebuah hat-trick dalam kemenangan derby London Utara melawan Tottenham.
Maka, dibutuhkan sesuatu yang istimewa untuk mengalahkan sang penyerang dalam perebutan gelar Pemain Bulan Ini. Shaw dinominasikan setelah juga mencetak hat-trick melawan Spurs, untuk Manchester City yang memimpin klasemen, sementara winger Aston Villa, Kirsty Hanson, mencetak tiga gol dalam tiga pertandingannya untuk ikut bersaing. Lynn Wilms dari Villa, yang memberikan assist untuk tiga gol dalam tiga pertandingan; Kerstin Casparij dari Man City, penampilannya dalam kemenangan 3-0 atas Man Utd menjadi sorotan bulan yang sangat konsisten; Ceri Holland dari Liverpool, pencetak dua gol dalam kemenangan derby Merseyside atas Everton; dan Lotte Wubben-Moy, yang tampil luar biasa di lini belakang Arsenal yang mencatatkan dua clean sheet dalam tiga pertandingan Maret, juga masuk dalam nominasi.
Namun, Russo-lah yang keluar sebagai pemenang dan meraih penghargaan Pemain Terbaik Bulan Ini pertamanya musim ini.
Penghargaan ganda bagi Arsenal yang sedang dalam performa terbaiknya
Russo bukanlah satu-satunya pemain Arsenal yang mendapat pengakuan saat pengumuman penghargaan pada Kamis lalu, karena manajer Arsenal, Renee Slegers, juga dianugerahi gelar Manajer Terbaik Bulan Ini. Ini juga merupakan kali pertama ia meraih penghargaan tersebut musim ini, setelah membawa tim asal London Utara itu meraih tiga kemenangan dari tiga pertandingan pada bulan Maret.
Meskipun Man City tampaknya sudah memastikan gelar WSL, dan telah melakukannya sejak beberapa waktu lalu, kemenangan-kemenangan tersebut membuat Arsenal tetap berpeluang untuk mengejutkan pemimpin klasemen, dengan selisih 11 poin dari pemuncak klasemen namun memiliki dua pertandingan tersisa. Secara realistis, hal ini setidaknya memberi The Gunners peluang besar untuk finis di posisi kedua klasemen, yang akan memastikan kualifikasi otomatis ke fase grup Liga Champions. Di sisi lain, finis di posisi ketiga akan mengharuskan mereka melewati satu putaran kualifikasi UWCL.
Manajer Chelsea Sonia Bompastor, Andree Jeglertz dari Man City, dan manajer Liverpool Gareth Taylor, yang semuanya telah dinobatkan sebagai Manajer Bulan Ini musim ini, juga masuk dalam nominasi penghargaan bulan Maret, tetapi Slegers-lah yang akhirnya menang.
Gol indah Siren menutup rangkaian penghargaan bulanan WSL
Sementara itu, Oona Siren dari West Ham meraih penghargaan Gol Terbaik Bulan Ini berkat tendangan volinya yang luar biasa saat melawan London City Lionesses. Gol-gol dari duo Arsenal dan Inggris, Chloe Kelly dan Beth Mead, rekan setimnya di Arsenal, Caitlin Foord, Anna Patten dari Villa, duo Chelsea Lauren James dan Sjoeke Nusken, serta Holland yang telah disebutkan sebelumnya, juga masuk dalam nominasi, namun Siren keluar sebagai pemenang untuk menutup rangkaian penghargaan bulanan WSL.
Upaya tersebut membantu mengamankan satu poin penting bagi The Hammers, sehingga mereka tetap unggul empat poin di atas zona degradasi dengan tiga pertandingan tersisa.
Russo & Slegers bertekad mempertahankan performa apik Arsenal
Sementara itu, Russo dan Arsenal berharap dapat mempertahankan performa apik mereka di puncak klasemen WSL saat kompetisi liga kembali bergulir. Dengan jeda internasional yang sedang berlangsung, ditambah partisipasi The Gunners di semifinal Liga Champions, mereka tidak akan bertanding di WSL lagi hingga 29 April, saat mereka menjamu Leicester City yang berada di dasar klasemen. Setiap kesalahan bisa membuat gelar juara jatuh ke tangan Man City lebih awal dari yang diperkirakan, sekaligus menghalangi peluang Arsenal untuk mengamankan posisi kedua yang penting.
Namun, sedikit yang mengharapkan hal itu terjadi, mengingat performa Russo dan The Gunners secara umum, bahkan dengan jadwal padat mereka di Eropa, di mana mereka sedang mempertahankan gelar Liga Champions yang diraih tahun lalu.