Penyerang Lionesses, Alessia Russo, mengungguli rekan setimnya di timnas Inggris dan Arsenal untuk meraih penghargaan Pemain Terbaik Bulan Ini di Liga Super Wanita, sementara manajer Arsenal, Renee Slegers, juga mendapat pengakuan

Bulan Maret menjadi bulan yang luar biasa bagi Russo di berbagai kompetisi, dengan sang penyerang mencetak gol untuk timnas Inggris dan juga di Liga Champions saat The Gunners menyingkirkan rival sekota mereka, Chelsea. Di WSL, ia mengawali bulan itu dengan memberikan assist saat Arsenal mengalahkan London City Lionesses 2-0, lalu menyusulnya dengan satu gol dalam kemenangan atas West Ham dan sebuah hat-trick dalam kemenangan derby London Utara melawan Tottenham.

Maka, dibutuhkan sesuatu yang istimewa untuk mengalahkan sang penyerang dalam perebutan gelar Pemain Bulan Ini. Shaw dinominasikan setelah juga mencetak hat-trick melawan Spurs, untuk Manchester City yang memimpin klasemen, sementara winger Aston Villa, Kirsty Hanson, mencetak tiga gol dalam tiga pertandingannya untuk ikut bersaing. Lynn Wilms dari Villa, yang memberikan assist untuk tiga gol dalam tiga pertandingan; Kerstin Casparij dari Man City, penampilannya dalam kemenangan 3-0 atas Man Utd menjadi sorotan bulan yang sangat konsisten; Ceri Holland dari Liverpool, pencetak dua gol dalam kemenangan derby Merseyside atas Everton; dan Lotte Wubben-Moy, yang tampil luar biasa di lini belakang Arsenal yang mencatatkan dua clean sheet dalam tiga pertandingan Maret, juga masuk dalam nominasi.

Namun, Russo-lah yang keluar sebagai pemenang dan meraih penghargaan Pemain Terbaik Bulan Ini pertamanya musim ini.