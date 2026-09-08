ZUMA Press Wire
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Penyerang Levante Roger Brugue yakin bisa menghentikan start sempurna Barcelona di La Liga
Kapten menepis label tim nonunggulan
Kapten Levante, Brugue, yakin timnya bisa menghentikan laju Barcelona saat pemuncak klasemen La Liga itu bertandang ke Valencia akhir pekan ini. Pasukan Luis Castro menjamu raksasa Catalan tersebut di Estadio Ciudad de Valencia pada Minggu, 13 September, untuk pekan kelima. Dengan rekor kandang yang tangguh, sang penyerang menegaskan tuan rumah memiliki fondasi yang dibutuhkan untuk menciptakan kejutan.
- SOPA Images
Brugue menyoroti performa kandang
Meski mengakui tim tamu datang dengan performa domestik yang sempurna, Brugue percaya keunggulan bermain di kandang akan memungkinkan timnya memberikan perlawanan sengit. Berbicara kepada kanal media resmi klub, kapten Levante itu menegaskan mentalitas teguh timnya: "Barcelona adalah lawan besar dan mereka datang ke pertandingan ini dalam performa bagus, tetapi kami juga tahu kami kuat di kandang. Kami telah memenangi enam laga kandang beruntun dan kami akan pergi ke sana tanpa rasa takut, tanpa rasa inferior."
Granotas mengandalkan benteng kuat
Sang kapten menambahkan bahwa disiplin taktik dan persiapan yang matang akan menjadi kunci dalam upaya mereka mengganggu momentum pemuncak klasemen liga. Melanjutkan wawancaranya dengan media klub, Brugue berkata: "Kami akan bekerja, menyusun rencana permainan yang bagus dan kenapa tidak?"
Optimisme itu ditopang oleh laju tak terkalahkan di kandang di liga yang berlangsung sejak Februari 2026. Dalam sembilan laga terakhir mereka di La Liga di kandang, tim asuhan Castro meraih delapan kemenangan, termasuk kemenangan dominan 5-2 atas Real Betis pada laga kandang pembuka 2026-27 sebelum menahan Malaga dengan hasil imbang tanpa gol pada pertandingan terakhir.
- AOP.Press
Jadwal padat menguji para raksasa
Barcelona asuhan Hansi Flick memulai kampanye 2026-27 dengan sangat eksplosif, memenangi keempat laga pembuka liga mereka sambil mencetak 17 gol dan hanya kebobolan dua kali. Sebelum bertandang menghadapi Levante, Barcelona harus melewati laga pembuka fase liga Liga Champions di kandang melawan Feyenoord pada Rabu. Jadwal padat tim tamu bisa memberi tuan rumah peluang ideal untuk menciptakan kejutan besar.
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