Sang kapten menambahkan bahwa disiplin taktik dan persiapan yang matang akan menjadi kunci dalam upaya mereka mengganggu momentum pemuncak klasemen liga. Melanjutkan wawancaranya dengan media klub, Brugue berkata: "Kami akan bekerja, menyusun rencana permainan yang bagus dan kenapa tidak?"

Optimisme itu ditopang oleh laju tak terkalahkan di kandang di liga yang berlangsung sejak Februari 2026. Dalam sembilan laga terakhir mereka di La Liga di kandang, tim asuhan Castro meraih delapan kemenangan, termasuk kemenangan dominan 5-2 atas Real Betis pada laga kandang pembuka 2026-27 sebelum menahan Malaga dengan hasil imbang tanpa gol pada pertandingan terakhir.