AFP
Penyerang Leeds United 'sangat tertarik' untuk pindah ke La Liga setelah tim asuhan Daniel Farke memberi lampu hijau atas kepindahannya
Mateo Joseph mengincar kepindahan permanen ke Spanyol
Pemain berusia 22 tahun itu, yang menghabiskan musim ini kembali ke tanah airnya bersama Mallorca, tampil mengesankan selama absen dari Elland Road, dengan mencetak dua gol dan tiga assist di liga utama Spanyol. Meskipun perjanjian peminjaman awal tidak mencakup opsi khusus bagi Mallorca untuk menjadikan kesepakatan tersebut permanen, Leeds kini siap memfasilitasi penjualan, menurut Football Insider. Pemain timnas muda Spanyol ini telah menegaskan bahwa ia melihat masa depannya di Semenanjung Iberia, dan klub asal Yorkshire tersebut tampaknya tidak akan menghalangi niatnya karena mereka berupaya merampingkan opsi pemain inti Farke.
Farke melepas striker tersebut setelah terjadi ketegangan pada musim panas
Keputusan untuk menyetujui kepergian Joseph menandai perubahan sikap dari petinggi Elland Road. Musim panas lalu, sang penyerang bertekad untuk memaksa hengkang dan bahkan mengambil langkah drastis dengan menolak ikut dalam tur pramusim tim ke Jerman. Meskipun Leeds akhirnya menyetujui peminjaman, mereka sebelumnya enggan melepasnya secara permanen. Namun, Joseph tidak lagi dianggap sebagai bagian dari proyek jangka panjang di bawah asuhan Farke. Dengan kontraknya yang masih berlaku hingga 2028, Leeds berada dalam posisi yang kuat untuk menuntut biaya transfer yang layak, tetapi kedua belah pihak kini sepakat untuk mencari awal yang baru. Memang, minat terhadap sang penyerang tetap tinggi berkat penampilannya yang konsisten di Spanyol musim ini.
Kelangsungan di Liga Premier menjadi kunci strategi transfer
Leeds memprioritaskan kedalaman skuad dan kualitas pemain kelas atas dalam upaya mereka untuk mengukuhkan diri sebagai tim tetap di Liga Premier. Meskipun kepergian Joseph tampaknya sudah pasti, klub ini menghadapi tantangan yang jauh lebih besar untuk mempertahankan para pemain kunci di lini pertahanan. Football Insider melaporkan bahwa The Whites sedang melakukan segala upaya untuk mempertahankan Pascal Struijk, yang telah menarik minat dari Tottenham dan Newcastle. Meskipun jendela transfer semakin dekat, fokus utama klub saat ini tetap pada menyelesaikan musim dengan kuat. Ini merupakan musim bersejarah bagi klub Elland Road, yang baru-baru ini memastikan tempat mereka di semifinal Piala FA berkat kemenangan dramatis melalui adu penalti melawan West Ham United. Kemampuan mereka mempertahankan talenta terbaik kemungkinan besar bergantung pada keberhasilan mereka mempertahankan status di kasta tertinggi.
Perombakan skuad diperkirakan akan terjadi di Elland Road
Dengan Joseph yang diperkirakan akan menjadi pemain pertama yang hengkang, Leeds sudah mulai melirik calon pemain baru untuk bursa transfer musim panas. Ambisi klub untuk naik peringkat berarti beberapa pemain cadangan mungkin akan dilepas guna memberi ruang bagi pemain baru yang lebih menonjol. Keinginan Joseph untuk menetap di La Liga sangat sesuai dengan rencana Leeds untuk mengumpulkan dana guna mendukung upaya perekrutan mereka. Penyerang tersebut sebelumnya telah menarik minat dari klub-klub seperti Real Betis dan bahkan Wrexham, namun kembali ke kasta tertinggi Spanyol tampaknya menjadi prioritasnya. Seiring musim mendekati akhir, para penggemar Leeds dapat mengantisipasi bursa transfer yang sibuk saat klub berupaya mengambil langkah selanjutnya dalam evolusi mereka di bawah asuhan Farke.