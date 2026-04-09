Penyerang Leeds United 'sangat tertarik' untuk pindah ke La Liga setelah tim asuhan Daniel Farke memberi lampu hijau atas kepindahannya

Dengan Joseph yang diperkirakan akan menjadi pemain pertama yang hengkang, Leeds sudah mulai melirik calon pemain baru untuk bursa transfer musim panas. Ambisi klub untuk naik peringkat berarti beberapa pemain cadangan mungkin akan dilepas guna memberi ruang bagi pemain baru yang lebih menonjol. Keinginan Joseph untuk menetap di La Liga sangat sesuai dengan rencana Leeds untuk mengumpulkan dana guna mendukung upaya perekrutan mereka. Penyerang tersebut sebelumnya telah menarik minat dari klub-klub seperti Real Betis dan bahkan Wrexham, namun kembali ke kasta tertinggi Spanyol tampaknya menjadi prioritasnya. Seiring musim mendekati akhir, para penggemar Leeds dapat mengantisipasi bursa transfer yang sibuk saat klub berupaya mengambil langkah selanjutnya dalam evolusi mereka di bawah asuhan Farke.