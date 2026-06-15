Penyerang La Liga bertekad mengajukan banding atas vonis kasus pemerkosaan setelah dijatuhi hukuman penjara lebih dari delapan tahun

Mir dijatuhi hukuman delapan setengah tahun penjara atas tuduhan pelecehan seksual dan menyebabkan cedera pada seorang wanita muda. Putusan tersebut, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Provinsi Valencia, berkaitan dengan insiden yang terjadi di kediaman sang pemain pada Agustus 2024. Meskipun hukuman tersebut cukup berat, sang penyerang mengeluarkan pernyataan di akun media sosialnya yang menegaskan bahwa ia tidak setuju dengan putusan tersebut.

Memecah keheningannya di Instagram, sang penyerang menyatakan bahwa ia "tidak setuju dengan putusan tersebut" dan mengumumkan bahwa tim hukumnya akan mengajukan banding dalam beberapa hari ke depan. Meskipun demikian, mantan pemain Wolves dan Valencia ini tetap bersikap menantang, menulis: "Saya masih percaya pada Keadilan."