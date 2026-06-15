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Penyerang La Liga bertekad mengajukan banding atas vonis kasus pemerkosaan setelah dijatuhi hukuman penjara lebih dari delapan tahun
Mir tetap bersikukuh tidak bersalah meskipun dijatuhi hukuman berat
Mir dijatuhi hukuman delapan setengah tahun penjara atas tuduhan pelecehan seksual dan menyebabkan cedera pada seorang wanita muda. Putusan tersebut, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Provinsi Valencia, berkaitan dengan insiden yang terjadi di kediaman sang pemain pada Agustus 2024. Meskipun hukuman tersebut cukup berat, sang penyerang mengeluarkan pernyataan di akun media sosialnya yang menegaskan bahwa ia tidak setuju dengan putusan tersebut.
Memecah keheningannya di Instagram, sang penyerang menyatakan bahwa ia "tidak setuju dengan putusan tersebut" dan mengumumkan bahwa tim hukumnya akan mengajukan banding dalam beberapa hari ke depan. Meskipun demikian, mantan pemain Wolves dan Valencia ini tetap bersikap menantang, menulis: "Saya masih percaya pada Keadilan."
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Rincian mendetail mengenai insiden tahun 2024
Pengadilan memutuskan bahwa telah terbukti bahwa pada malam antara tanggal 31 Agustus dan 1 September 2024, Mir dan seorang temannya bertemu dengan dua wanita di sebuah klub malam di Valencia sebelum kembali ke vila Mir di Betera. Menurut putusan pengadilan, Mir melakukan pelecehan seksual terhadap salah satu wanita tersebut di kolam renang dan di kamar mandi. Korban memberikan kesaksian yang memilukan, menyatakan bahwa dia menangis dan kesulitan bernapas, sambil memohon kepada pemain tersebut untuk berhenti, namun dia tidak menghentikannya.
Pengadilan menggambarkan bukti terhadap Mir sebagai "sempurna," dengan sangat mengandalkan kesaksian yang konsisten dan tepat dari para korban. Selain hukuman penjara, Mir juga diperintahkan untuk membayar ganti rugi sebesar €64.000 kepada korban. Ia juga dilarang berkomunikasi dengan korban atau mendekati korban atau keluarganya dalam jarak 500 meter selama 10 tahun. Setelah akhirnya dibebaskan dari penjara, ia diwajibkan menjalani masa percobaan selama tujuh tahun.
Klub-klub menanggapi putusan pengadilan
Dampak hukum ini telah menempatkan Sevilla dan Elche dalam posisi yang sulit. Mir bermain untuk Elche sebagai pemain pinjaman musim lalu saat persidangan berlangsung, dan klub tersebut dengan cepat menjauhkan diri dari situasi tersebut hingga mereka meninjau seluruh dokumen hukum secara menyeluruh. Mereka menyatakan telah mengetahui putusan tersebut melalui media, namun tidak akan memberikan penilaian resmi hingga mereka menganalisisnya secara mendalam.
Sementara kasus ini terus berlanjut ke Mahkamah Agung, masa depan profesional pemain berusia 29 tahun itu tetap tidak menentu. Striker tersebut sebelumnya membela diri selama persidangan, dengan mengklaim bahwa "semuanya dilakukan atas dasar suka sama suka" dan bahwa malam itu "berjalan seperti itu saja." Namun, hakim menolak klaim tersebut dan lebih mempercayai keterangan korban, yang didukung oleh pernyataan yang diberikan segera setelah kejadian kepada Guardia Civil.
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Perselisihan hukum berlanjut ke Mahkamah Agung
Tim pengacara Mir kini menaruh harapan pada banding ke Mahkamah Agung untuk membatalkan hukuman penjara yang cukup lama tersebut. Terdakwa kedua, Pablo Jara, juga dijatuhi hukuman dua tahun penjara atas tuduhan pelecehan seksual dan tindak pidana terhadap kesusilaan yang terjadi pada malam yang sama. Korban Jara dilaporkan didorong keluar dari vila dan ditinggalkan di jalan dalam keadaan setengah telanjang setelah kejadian tersebut.