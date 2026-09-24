Penyerang Israel Saied Abu Farchi menerima kartu merah aneh karena selebrasi senapan dengan bendera sudut saat melawan Austria

Abu Farchi dikeluarkan pada menit ke-55 dalam laga Grup 3 di Raiffeisen Arena. Ia baru saja menyundul bola masuk untuk menyamakan skor menjadi 1-1. Setelah gol itu, penyerang tersebut berlari ke bendera sudut, mencabutnya, lalu menirukan aksi menembakkan senapan.

Wasit Georgi Kabakov langsung mengeluarkan kartu kuning kedua, lalu kartu merah. Abu Farchi tampak kebingungan dengan keputusan itu, tetapi aturan ketat terkait selebrasi provokatif membuat Israel harus bermain dengan 10 orang hingga sisa pertandingan.



