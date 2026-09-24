AFP
Diterjemahkan oleh
Penyerang Israel Saied Abu Farchi menerima kartu merah aneh karena selebrasi senapan dengan bendera sudut saat melawan Austria
Kartu merah aneh saat melawan Austria
Abu Farchi dikeluarkan pada menit ke-55 dalam laga Grup 3 di Raiffeisen Arena. Ia baru saja menyundul bola masuk untuk menyamakan skor menjadi 1-1. Setelah gol itu, penyerang tersebut berlari ke bendera sudut, mencabutnya, lalu menirukan aksi menembakkan senapan.
Wasit Georgi Kabakov langsung mengeluarkan kartu kuning kedua, lalu kartu merah. Abu Farchi tampak kebingungan dengan keputusan itu, tetapi aturan ketat terkait selebrasi provokatif membuat Israel harus bermain dengan 10 orang hingga sisa pertandingan.
Aturan ketat soal selebrasi gol
Insiden itu langsung viral dan memecah pendapat di media sosial. Sementara sebagian pengamat merasa keputusan tersebut terlalu keras, banyak yang mengakui bahwa wasit hanya menerapkan aturan secara ketat.
Gestur provokatif atau selebrasi yang menyerupai senjata sudah lama tidak dianjurkan oleh otoritas sepakbola. Karena pemain berusia 20 tahun itu sudah mengantongi kartu kuning, perangkat pertandingan nyaris tidak punya pilihan selain memberikan kartu kuning kedua. Pada akhirnya, itu menjadi pelajaran pahit bahwa dalam sepakbola modern, aturan ketat mengatur perilaku pemain saat merayakan gol, terlepas dari emosi pada momen tersebut.
Gol telat Austria memastikan kemenangan
Kartu merah itu menjadi titik balik besar dalam pertandingan. Austria sempat unggul lebih dulu lewat penalti Romano Schmid pada menit ke-43, sebelum gol penyama kedudukan yang kontroversial. Bermain dengan jumlah pemain yang lebih sedikit, Israel dipaksa bertahan dengan gigih sepanjang sebagian besar babak kedua. Namun, Austria pada akhirnya memaksimalkan keunggulan jumlah pemain pada fase akhir pertandingan. Phillipp Mwene mengembalikan keunggulan tuan rumah pada menit ke-90, sebelum Sasa Kalajdzic menambah gol ketiga pada masa injury time untuk memastikan kemenangan 3-1 dan merebut tiga poin penuh.
- Getty Images Sport
Apa berikutnya untuk Israel?
Setelah kekalahan ini, Israel berada di dasar klasemen Grup 3. Tim itu akan berusaha bangkit dan mengamankan poin penting dalam pertarungan mereka menghindari degradasi saat menghadapi Irlandia pada hari Minggu. Setelah laga krusial tersebut, mereka akan bertandang untuk menghadapi Kosovo pada Kamis, 1 Oktober, saat berusaha keluar dari posisi juru kunci grup Nations League mereka.
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