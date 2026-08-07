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Penyerang Inggris Ivan Toney didakwa melakukan penyerangan menyusul insiden di klub malam London
Toney dituntut atas kasus penyerangan
Toney secara resmi didakwa atas penyerangan yang menyebabkan luka fisik aktual menyusul insiden di 100 Wardour Street, Soho, pada 6 Desember. Penyerang Al-Ahli berusia 30 tahun itu, yang bergabung dengan klub Liga Pro Saudi tersebut dari Brentford dengan nilai transfer £40 juta pada Agustus 2024, tetap berstatus bebas tanpa syarat sejak penangkapannya tak lama setelah pertikaian tersebut. Kini ia dijadwalkan hadir di Pengadilan Magistrat Westminster pada 24 September.
- NurPhoto
Insiden di klub malam memicu konfrontasi
Laporan menyebutkan bahwa konfrontasi itu bermula ketika seorang suporter berusaha merangkul pesepakbola tersebut untuk berfoto di dalam lokasi.
Seorang saksi mengingat pertikaian itu: "Dia berjalan melewati meja tempat sekelompok anak muda. Salah satu dari mereka mengenalinya dan berkata, 'Oh, itu Ivan Toney' lalu mencoba melingkarkan tangan ke lehernya untuk berfoto dengannya. Lalu Toney berkata, 'Lepaskan saya, lepaskan saya'."
Saksi itu menambahkan bahwa sang striker saat itu mengenakan jam tangan mahal dan mungkin takut dirinya sedang hendak dirampok.
Masalah di luar lapangan mengikuti turnamen
Proses hukum ini berlangsung hanya beberapa pekan setelah Toney mewakili Inggris di Piala Dunia di Amerika Serikat pada musim panas ini. Meski tetap mendapatkan visa AS setelah penangkapannya, penyerang itu tampil dua kali untuk Inggris, masuk dari bangku cadangan dalam kekalahan semifinal melawan Argentina sebelum menjadi starter dalam kemenangan perebutan tempat ketiga atas Prancis.
- ZUMA Press Wire
Sidang pengadilan magistrat kian dekat
Toney kini harus menyeimbangkan komitmen profesionalnya di Liga Pro Saudi dengan persiapan untuk sidang pengadilan mendatang di London. Para petinggi Al-Ahli dan Asosiasi Sepak Bola akan memantau proses hukum dengan saksama sebelum menentukan potensi dampak apa pun terhadap kariernya. Hasil sidang di Westminster bisa berdampak signifikan terhadap masa depan sang penyerang, baik di level klub maupun internasional.
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