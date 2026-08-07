Laporan menyebutkan bahwa konfrontasi itu bermula ketika seorang suporter berusaha merangkul pesepakbola tersebut untuk berfoto di dalam lokasi.

Seorang saksi mengingat pertikaian itu: "Dia berjalan melewati meja tempat sekelompok anak muda. Salah satu dari mereka mengenalinya dan berkata, 'Oh, itu Ivan Toney' lalu mencoba melingkarkan tangan ke lehernya untuk berfoto dengannya. Lalu Toney berkata, 'Lepaskan saya, lepaskan saya'."

Saksi itu menambahkan bahwa sang striker saat itu mengenakan jam tangan mahal dan mungkin takut dirinya sedang hendak dirampok.