Seperti yang dilaporkan secara serempak oleh Sky dan Voetbal International, VfB saat ini sedang gencar-gencarnya berupaya merekrut Tim van der Leij, penyerang tengah RKC Waalwijk.
Penyerang dengan 17 gol itu akan jadi rekrutan yang sangat menguntungkan! VfB Stuttgart tampaknya akan segera melakukan transfer yang mengejutkan
Sky melaporkan bahwa pembicaraan konkret mengenai transfer pemain berusia 20 tahun tersebut telah berlangsung. Menurut laporan tersebut, klub asal Swabia itu hanya perlu membayar biaya transfer dasar sebesar satu juta euro untuk van der Leij, yang kontraknya di Waalwijk masih berlaku hingga 2028. Pembayaran bonus mungkin akan ditambahkan di atasnya.
Untuk meminimalkan dampak lompatan besar dari liga kedua Belanda ke tim papan atas Bundesliga dan peserta Liga Champions, van der Leij menurut Sky awalnya direncanakan untuk bermain di tim cadangan. Di sana, ia akan mengembangkan kemampuannya selama satu tahun di Liga 3, agar mulai tahun keduanya di Stuttgart dapat menjadi penambah kekuatan bagi tim asuhan pelatih Sebastian Hoeneß.
Sementara itu, Voetbal International menulis bahwa transfer van der Leij ke Bundesliga akan diselesaikan dalam tiga hingga lima hari ke depan. Waalwijk telah menyiapkan prasyarat untuk penjualan tersebut dan telah mengincar Jesse van de Haar dari klub Divisi Utama FC Utrecht (yang terakhir dipinjamkan ke SK Beveren di Divisi Dua Belgia) sebagai pengganti van der Leij di posisi penyerang tengah.
Segera bergabung dengan VfB? Tim van der Leij memiliki rasio gol yang luar biasa
Van der Leij pernah bermain di level junior untuk PSV Eindhoven dan Vitesse Arnhem; musim panas lalu, ia pindah ke Waalwijk dari tim U-21 Vitesse tanpa biaya transfer.
Meskipun sering hanya menjadi pemain pengganti, rasio golnya justru semakin mengesankan. Dalam 38 penampilan di semua kompetisi, pemain asal Belanda yang tinggi 1,93 meter dan sangat cepat ini mencetak 17 gol pada musim lalu, dengan rata-rata mencetak gol setiap 85 menit.
Waalwijk, yang berada di peringkat keenam liga kedua, lolos ke babak playoff untuk memperebutkan satu tempat promosi ke Eredivisie. Namun, mereka harus tersingkir di perempat final setelah kalah tipis dari Willem II, yang kemudian menjadi juara playoff.
Di VfB Stuttgart, van der Leij akan menghadapi persaingan yang ketat
Di Stuttgart, dampak langsung yang ditimbulkan van der Leij dalam skuad Hoeneß tampaknya tidak terlalu mungkin terjadi karena adanya persaingan ketat di posisi penyerang tengah. Dengan penyerang timnas Jerman Deniz Undav, yang menurut Sky akan memperpanjang kontraknya yang berakhir pada 2027 setidaknya dua tahun lagi hingga 2029, serta pemain timnas Bosnia Ermedin Demirovic, ada dua pemain berkualitas tinggi di barisan depan. Untuk posisi cadangan di belakang mereka, Stuttgart baru saja merekrut Jeremy Arevalo pada awal tahun ini.
Bagi pemain berusia 21 tahun yang didatangkan dari Racing Santander seharga 7,5 juta euro ini, enam bulan pertamanya belum berjalan sesuai harapan, namun perkembangannya bisa menjadi acuan untuk rencana dengan van der Leij. Arevalo sejauh ini hanya tampil dalam tujuh penampilan singkat di Bundesliga, dan ia terutama meninggalkan jejak untuk tim cadangan VfB. Untuk tim tersebut, ia telah mencetak lima gol dalam empat penampilan di liga ketiga.