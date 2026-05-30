Penyerang dengan 17 gol itu akan jadi rekrutan yang sangat menguntungkan! VfB Stuttgart tampaknya akan segera melakukan transfer yang mengejutkan

Sky melaporkan bahwa pembicaraan konkret mengenai transfer pemain berusia 20 tahun tersebut telah berlangsung. Menurut laporan tersebut, klub asal Swabia itu hanya perlu membayar biaya transfer dasar sebesar satu juta euro untuk van der Leij, yang kontraknya di Waalwijk masih berlaku hingga 2028. Pembayaran bonus mungkin akan ditambahkan di atasnya.

Untuk meminimalkan dampak lompatan besar dari liga kedua Belanda ke tim papan atas Bundesliga dan peserta Liga Champions, van der Leij menurut Sky awalnya direncanakan untuk bermain di tim cadangan. Di sana, ia akan mengembangkan kemampuannya selama satu tahun di Liga 3, agar mulai tahun keduanya di Stuttgart dapat menjadi penambah kekuatan bagi tim asuhan pelatih Sebastian Hoeneß.

Sementara itu, Voetbal International menulis bahwa transfer van der Leij ke Bundesliga akan diselesaikan dalam tiga hingga lima hari ke depan. Waalwijk telah menyiapkan prasyarat untuk penjualan tersebut dan telah mengincar Jesse van de Haar dari klub Divisi Utama FC Utrecht (yang terakhir dipinjamkan ke SK Beveren di Divisi Dua Belgia) sebagai pengganti van der Leij di posisi penyerang tengah.