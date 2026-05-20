Penyerang Birmingham itu diberi tahu bahwa ia 'beruntung masih hidup' serta dijatuhi hukuman larangan mengemudi selama 14 bulan dan denda setelah terlibat kecelakaan akibat mengemudi dalam keadaan mabuk
Kejadian yang nyaris berakibat fatal di jalan
Sebagaimana dilaporkan oleh The Independent, Ducksch lolos dari potensi tragedi setelah mengalami kecelakaan mobil pada larut malam. Pemain berusia 32 tahun itu hadir di Pengadilan Negeri Leamington Spa pada hari Rabu, dan mengaku bersalah karena mengemudikan mobil Mercedes-nya dalam kondisi kadar alkohol di atas batas yang diizinkan. Tabrakan itu terjadi pada hari Senin Paskah, beberapa jam setelah ia tampil sebagai pemain pengganti dalam kekalahan Birmingham 2-1 melawan Ipswich Town.
Pemain asal Jerman ini, yang didatangkan dari Werder Bremen pada bulan Agustus dengan biaya transfer sebesar €2 juta, terdeteksi memiliki kadar alkohol 53 mcg dalam 100 ml napas, melebihi batas yang diperbolehkan sebesar 35 mcg.
Ketua majelis hakim John Kiely menyatakan: "Anda bisa menganggap diri Anda beruntung, pertama karena Anda tidak tewas dan kedua karena pengemudi lain juga tidak tewas. Begitulah seriusnya masalah ini."
Dikenakan denda finansial yang besar
Konsekuensi hukum yang dihadapi mantan pemain Borussia Dortmund ini cukup berat. Hakim menjatuhkan sanksi pencabutan izin mengemudi selama 14 bulan serta denda finansial sebesar £20.240. Jumlah tersebut mencakup denda sebesar £16.155, biaya tambahan sebesar £2.000, biaya pengadilan sebesar £85, serta ganti rugi masing-masing sebesar £1.000 untuk dua pengemudi wanita yang terlibat. Pengadilan mengizinkan sang striker untuk membayar utang tersebut dengan cicilan bulanan sebesar £2.000. Dalam pernyataan yang telah disiapkan, ia mengakui kesalahannya, dengan mengatakan bahwa ia "memang mengonsumsi alkohol sebelum mengemudi" dan telah "menabrak mobil yang melaju dari arah berlawanan serta mobil lain yang berada di belakangnya."
Jaksa Penuntut Lina Akther mencatat: "Ia mengira kadar alkoholnya masih di bawah batas yang diperbolehkan dan terdakwa menunjukkan penyesalan dalam pernyataan tertulisnya."
Gangguan dan sanksi klub
Terungkap detail lebih lanjut mengenai peristiwa-peristiwa menjelang kecelakaan tersebut. Akther mengatakan di hadapan pengadilan: "Terdakwa menyatakan kepada petugas bahwa saat itu ia sedang mengemudi, lalu ia mencoba mengganti lagu dan mobilnya menabrak, namun ia tidak yakin bagaimana hal itu bisa terjadi."
Ia juga mengaku sedang menghindari dahan pohon. Pengacara pembela Julia Morgan menyoroti bahwa ia memeriksa kondisi pengemudi lain, salah satunya mengalami mimisan serta luka di dahi dan ibu jari.
Morgan mengungkapkan bahwa Birmingham City telah mengambil tindakan internal, dengan menyatakan: "Ia telah dikenai sanksi finansial dan dilarang bermain dalam sejumlah pertandingan setelah insiden ini. Hal itu menggambarkan betapa seriusnya insiden semacam ini ditanggapi."
Memandang ke depan bagi sang penyerang
Meskipun telah divonis bersalah, klub telah memberikan surat rekomendasi yang menggambarkan dirinya sebagai sosok dengan karakter yang tak tercela. Di lapangan, sang penyerang telah menjalani musim yang produktif di Championship dan kompetisi piala domestik, dengan mencetak 11 gol dan dua assist dalam 36 penampilan.
Ke depannya, ia perlu fokus untuk memulihkan reputasinya sambil menjalani larangan mengemudi, dengan tujuan untuk melupakan insiden serius di luar lapangan ini dan melanjutkan kariernya.