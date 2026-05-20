Sebagaimana dilaporkan oleh The Independent, Ducksch lolos dari potensi tragedi setelah mengalami kecelakaan mobil pada larut malam. Pemain berusia 32 tahun itu hadir di Pengadilan Negeri Leamington Spa pada hari Rabu, dan mengaku bersalah karena mengemudikan mobil Mercedes-nya dalam kondisi kadar alkohol di atas batas yang diizinkan. Tabrakan itu terjadi pada hari Senin Paskah, beberapa jam setelah ia tampil sebagai pemain pengganti dalam kekalahan Birmingham 2-1 melawan Ipswich Town.

Pemain asal Jerman ini, yang didatangkan dari Werder Bremen pada bulan Agustus dengan biaya transfer sebesar €2 juta, terdeteksi memiliki kadar alkohol 53 mcg dalam 100 ml napas, melebihi batas yang diperbolehkan sebesar 35 mcg.

Ketua majelis hakim John Kiely menyatakan: "Anda bisa menganggap diri Anda beruntung, pertama karena Anda tidak tewas dan kedua karena pengemudi lain juga tidak tewas. Begitulah seriusnya masalah ini."