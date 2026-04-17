Atletico de Madrid v Deportivo Alaves - LaLiga EA Sports
Penyerang baru Barcelona? Pemuncak klasemen La Liga menghubungi bintang Atletico Madrid dalam upaya mencari pengganti Robert Lewandowski

Barcelona dilaporkan telah menjalin kontak dengan striker Atletico Madrid, Alexander Sorloth, seiring upaya Hansi Flick untuk mencari pengganti jangka panjang bagi Robert Lewandowski. Dengan sang penyerang veteran asal Polandia yang saat ini sedang mempertimbangkan kembali masa depannya menjelang ulang tahunnya yang ke-38, pemuncak klasemen liga Spanyol tersebut telah mengidentifikasi pemain internasional Norwegia itu sebagai alternatif yang memiliki postur tubuh yang kokoh dan layak secara finansial.

  • Mencari penyerang tengah baru

    Klub raksasa Catalan tersebut secara proaktif mempersiapkan musim 2026-27 dengan menjajaki kemungkinan mendatangkan penyerang Atletico berusia 30 tahun itu. Flick memprioritaskan penyerang yang sudah berpengalaman di La Liga, terutama karena peluang untuk mendatangkan Marcus Rashford mulai memudar akibat penawaran harga yang terlalu tinggi dari Manchester United. Meskipun awalnya Lewandowski diperkirakan akan bertahan, keraguannya untuk memperpanjang kontrak dengan gaji yang lebih rendah telah memaksa manajemen klub untuk mencari opsi lain yang lebih realistis di bursa transfer.

  Atletico de Madrid v FC Barcelona - Copa Del Rey

    Profil pilihan Flick

    Menurut laporan dari Marca, Sorloth memenuhi kriteria fisik yang diminta oleh Flick, dengan tinggi badan 1,95 m dan kemampuan bermain dengan punggung menghadap gawang. Pemain asal Norwegia ini telah menjadi duri dalam daging bagi Barcelona, dengan mencetak tujuh gol dalam 15 penampilan melawan mereka saat membela Real Sociedad, Villarreal, dan Atletico. Pihak klub dilaporkan memandang striker ini sebagai target prioritas yang dapat memberikan dampak langsung, dengan pertanyaan awal telah diajukan untuk menjajaki kemungkinan transfer musim panas.

  • Keseimbangan keuangan di Atletico

    Meskipun Sorloth tetap menjadi pemain penting bagi Simeone, dominasi Julian Alvarez sebagai ujung tombak utama telah membatasi peluangnya untuk secara rutin masuk dalam susunan pemain inti. Atletico mungkin terpaksa menyetujui penjualan untuk menyeimbangkan keuangan mereka, dengan biaya transfer sebesar €25-30 juta yang berpotensi cukup untuk memicu negosiasi resmi. Hal ini menjadikan pemain berusia 30 tahun tersebut sebagai opsi finansial yang jauh lebih terjangkau bagi Barcelona dibandingkan penyerang-penyerang elit lainnya yang saat ini tersedia di bursa transfer.

  Atletico de Madrid v Tottenham Hotspur FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First Leg

    Ujian penting menanti

    Sorloth tetap menjadi pemain kunci bagi Atletico saat mereka bersiap menghadapi laga semifinal Liga Champions yang sangat krusial melawan Arsenal. Setelah mencetak 17 gol dalam 47 penampilan musim ini, fokusnya saat ini adalah mempertahankan ritme mencetak gol tersebut untuk membantu tim asuhan Simeone meraih gelar Eropa. Namun, dengan kontraknya yang berlaku hingga 2028 dan minat Barcelona yang semakin meningkat, bursa transfer musim panas diprediksi akan membawa pergerakan signifikan terkait masa depannya di Madrid.

