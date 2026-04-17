Getty Images Sport
Penyerang baru Barcelona? Pemuncak klasemen La Liga menghubungi bintang Atletico Madrid dalam upaya mencari pengganti Robert Lewandowski
Mencari penyerang tengah baru
Klub raksasa Catalan tersebut secara proaktif mempersiapkan musim 2026-27 dengan menjajaki kemungkinan mendatangkan penyerang Atletico berusia 30 tahun itu. Flick memprioritaskan penyerang yang sudah berpengalaman di La Liga, terutama karena peluang untuk mendatangkan Marcus Rashford mulai memudar akibat penawaran harga yang terlalu tinggi dari Manchester United. Meskipun awalnya Lewandowski diperkirakan akan bertahan, keraguannya untuk memperpanjang kontrak dengan gaji yang lebih rendah telah memaksa manajemen klub untuk mencari opsi lain yang lebih realistis di bursa transfer.
Profil pilihan Flick
Menurut laporan dari Marca, Sorloth memenuhi kriteria fisik yang diminta oleh Flick, dengan tinggi badan 1,95 m dan kemampuan bermain dengan punggung menghadap gawang. Pemain asal Norwegia ini telah menjadi duri dalam daging bagi Barcelona, dengan mencetak tujuh gol dalam 15 penampilan melawan mereka saat membela Real Sociedad, Villarreal, dan Atletico. Pihak klub dilaporkan memandang striker ini sebagai target prioritas yang dapat memberikan dampak langsung, dengan pertanyaan awal telah diajukan untuk menjajaki kemungkinan transfer musim panas.
Keseimbangan keuangan di Atletico
Meskipun Sorloth tetap menjadi pemain penting bagi Simeone, dominasi Julian Alvarez sebagai ujung tombak utama telah membatasi peluangnya untuk secara rutin masuk dalam susunan pemain inti. Atletico mungkin terpaksa menyetujui penjualan untuk menyeimbangkan keuangan mereka, dengan biaya transfer sebesar €25-30 juta yang berpotensi cukup untuk memicu negosiasi resmi. Hal ini menjadikan pemain berusia 30 tahun tersebut sebagai opsi finansial yang jauh lebih terjangkau bagi Barcelona dibandingkan penyerang-penyerang elit lainnya yang saat ini tersedia di bursa transfer.
Ujian penting menanti
Sorloth tetap menjadi pemain kunci bagi Atletico saat mereka bersiap menghadapi laga semifinal Liga Champions yang sangat krusial melawan Arsenal. Setelah mencetak 17 gol dalam 47 penampilan musim ini, fokusnya saat ini adalah mempertahankan ritme mencetak gol tersebut untuk membantu tim asuhan Simeone meraih gelar Eropa. Namun, dengan kontraknya yang berlaku hingga 2028 dan minat Barcelona yang semakin meningkat, bursa transfer musim panas diprediksi akan membawa pergerakan signifikan terkait masa depannya di Madrid.