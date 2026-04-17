Penyerang baru Barcelona? Pemuncak klasemen La Liga menghubungi bintang Atletico Madrid dalam upaya mencari pengganti Robert Lewandowski

Klub raksasa Catalan tersebut secara proaktif mempersiapkan musim 2026-27 dengan menjajaki kemungkinan mendatangkan penyerang Atletico berusia 30 tahun itu. Flick memprioritaskan penyerang yang sudah berpengalaman di La Liga, terutama karena peluang untuk mendatangkan Marcus Rashford mulai memudar akibat penawaran harga yang terlalu tinggi dari Manchester United. Meskipun awalnya Lewandowski diperkirakan akan bertahan, keraguannya untuk memperpanjang kontrak dengan gaji yang lebih rendah telah memaksa manajemen klub untuk mencari opsi lain yang lebih realistis di bursa transfer.