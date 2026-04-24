Penyerang Barcelona Robert Lewandowski menanggapi kabar tentang kemungkinan kepindahannya secara gratis ke AC Milan dan Juventus - dengan bintang-bintang Timnas AS Christian Pulisic dan Weston McKennie termasuk di antara mereka yang menyaksikannya
Ketidakpastian masa depan bagi ikon Polandia
Lewandowski kini berada di persimpangan jalan yang menentukan kariernya, seiring kontrak saat ini dengan Barcelona yang akan segera berakhir. Meskipun striker berpengalaman ini telah mencetak 17 gol di semua kompetisi musim ini, termasuk 12 gol di La Liga, klub asal Catalunya tersebut belum memastikan masa depannya setelah 30 Juni. Juventus muncul sebagai peminat utama dengan tawaran gaji bersih tahunan sebesar €6 juta, sementara AC Milan tetap memantau perkembangan ini meskipun mulai merasa frustrasi akibat keheningan sang pemain.
Tanggapan yang penuh teka-teki terkait pembicaraan tentang Serie A
Pemain berusia 37 tahun itu menanggapi spekulasi tersebut dalam siaran amal untuk Cancer Fighters Foundation yang dipandu oleh kreator asal Polandia, Latwogang. Siaran tersebut menarik banyak perhatian, dengan Pulisic dari AC Milan dan McKennie dari Juventus termasuk di antara mereka yang sangat ingin mengetahui reaksi pemain asal Polandia itu terhadap kabar kepindahannya ke Serie A. Ketika ditanya secara langsung apakah ia lebih memilih pindah ke Juventus atau Milan, Lewandowski memberi isyarat akan adanya pengumuman yang akan segera datang: “Kalian tahu… Kita akan bicara sebentar lagi.”
Tidak ada promosi ke posisi manajemen
Meskipun klub barunya masih menjadi misteri, Lewandowski telah menampik kemungkinan untuk beralih ke dunia kepelatihan setelah karier bermainnya berakhir. Penyerang produktif ini mengakui bahwa tekanan besar yang dihadapi seorang pelatih tidak menarik baginya setelah puluhan tahun berkarier di puncak dunia sepak bola. Saat merenungkan masa depannya di luar lapangan dan alasan mengapa ia berniat untuk fokus pada aspek-aspek lain dalam hidup daripada menjadi manajer, Lewandowski menambahkan: “Menjadi pelatih itu sangat sulit.”
Persaingan perebutan gelar berlangsung sebelum keputusan akhir
Fokus utama Lewandowski saat ini tetap pada upaya merebut gelar La Liga, dengan Barcelona yang saat ini memimpin dengan selisih sembilan poin atas Real Madrid, sementara hanya tersisa enam pertandingan. Ke-12 golnya di liga telah menjadi faktor penentu, dan trofi domestik akan menjadi penutup yang pas jika ia memutuskan untuk hengkang ke Italia sebagai pemain bebas transfer. Keputusan akhir diperkirakan akan diambil setelah musim liga Spanyol berakhir, dengan Turin atau Milan sebagai tujuan potensial bagi striker legendaris tersebut.