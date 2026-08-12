Penyerang Barcelona mengalami robekan ACL kedua yang menggagalkan kepindahan transfer ke Premier League

Penyerang Barcelona Bardghji mengalami robek ACL parah pada lutut kanannya, dikonfirmasi juara Spanyol itu pada Selasa. Cedera tersebut sepenuhnya menggagalkan rencana agar pemain internasional Swedia itu ditransfer sebelum bursa musim panas ditutup pada 1 September.

Pemain berusia 20 tahun itu mengalami cedera serius tersebut dalam sesi latihan pada Senin. Tes medis mengonfirmasi bahwa ia memerlukan operasi dalam beberapa hari ke depan, yang membuatnya terancam menepi selama berbulan-bulan. Kemunduran ini datang pada saat yang sangat buruk bagi Bardghji, yang sedang aktif mempersiapkan kepindahan dari klub Catalan tersebut setelah melakukan pembicaraan dengan manajemen.