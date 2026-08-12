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Penyerang Barcelona mengalami robekan ACL kedua yang menggagalkan kepindahan transfer ke Premier League
Pukulan telak cedera bagi Bardghji
Penyerang Barcelona Bardghji mengalami robek ACL parah pada lutut kanannya, dikonfirmasi juara Spanyol itu pada Selasa. Cedera tersebut sepenuhnya menggagalkan rencana agar pemain internasional Swedia itu ditransfer sebelum bursa musim panas ditutup pada 1 September.
Pemain berusia 20 tahun itu mengalami cedera serius tersebut dalam sesi latihan pada Senin. Tes medis mengonfirmasi bahwa ia memerlukan operasi dalam beberapa hari ke depan, yang membuatnya terancam menepi selama berbulan-bulan. Kemunduran ini datang pada saat yang sangat buruk bagi Bardghji, yang sedang aktif mempersiapkan kepindahan dari klub Catalan tersebut setelah melakukan pembicaraan dengan manajemen.
- Getty Images Sport
Flick menyuruh pemain sayap itu mencari transfer
Dalam ironi nasib yang kejam, cedera itu terjadi hanya beberapa hari setelah pelatih Flick menyampaikan kepada Bardghji bahwa ia harus mencari klub baru. Menurut ESPN, Flick secara jujur memberi tahu sang pemain bahwa menit bermain di tim utama akan sangat sulit didapat di Barca pada musim mendatang.
Untuk melindungi pemain itu dari potensi cedera sebelum hengkang pada musim panas ini, Bardghji sengaja tidak dimasukkan ke dalam skuad untuk laga-laga uji coba hari Sabtu melawan Nottingham Forest dan Udinese. Namun, winger tersebut pada akhirnya mengalami robekan itu saat latihan pada hari Senin. Barcelona sebelumnya sudah menerima pertanyaan dari berbagai klub di seluruh Eropa, termasuk minat dari Premier League, dengan pembicaraan transfer diperkirakan akan dipercepat sebelum kemunduran tragis ini.
Cedera lutut parah kedua dalam dua tahun
Ini menjadi kali kedua pemain internasional Swedia itu mengalami robek ACL di lutut kanannya. Bardghji sebelumnya mengalami cedera parah yang persis sama saat bermain untuk Copenhagen pada 2024. Winger itu bergabung dengan Barcelona musim panas lalu dalam kesepakatan senilai sekitar €2 juta dari Copenhagen. Ia kemudian mencatatkan 28 penampilan di semua kompetisi selama musim debutnya di Spanyol, dengan mencetak dua gol.
Namun, mayoritas penampilannya datang dari bangku cadangan. Peluangnya untuk mendapatkan menit bermain reguler diperkirakan akan semakin menipis setelah kedatangan penyerang Anthony Gordon dan Karim Adeyemi pada musim panas ini.
- AFP
Operasi di depan mata saat opsi transfer menutup
Dengan bursa transfer ditutup pada 1 September, cedera parah tersebut sepenuhnya menutup peluang bagi Bardghji untuk hengkang pada musim panas ini. Pemain berusia 20 tahun itu akan menjalani operasi dalam beberapa hari ke depan sebelum memulai periode rehabilitasi panjang di Barcelona. Kini ia akan menghabiskan musim mendatang untuk pemulihan di klub alih-alih menuntaskan kepindahan ke tempat lain. Bardghji akan sepenuhnya fokus pada pemulihannya saat ia berupaya mengatasi kemunduran besar kedua pada lututnya dalam karier mudanya.
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