Penyerang asal Australia dan mantan pemain Chelsea, Sam Kerr, bergabung dengan Gotham FC, juara bertahan NWSL

Gotham FC telah merekrut salah satu pemain sepak bola wanita paling berprestasi di dunia; juara bertahan National Women's Soccer League (NWSL) ini telah menandatangani kontrak dengan pemain timnas Australia dan mantan penyerang Chelsea, Sam Kerr, hingga tahun 2030.

Klub tersebut mengumumkan penandatanganan kontrak tersebut pada hari Senin, setelah Gotham menang 2-0 atas Kansas City Current dalam pertandingan Challenge Cup di Columbus, Ohio. Kerr bergabung dengan klub asal NJ/NY ini setelah menghabiskan enam tahun bersama Chelsea, di mana ia dua kali meraih gelar Sepatu Emas Liga Super Wanita (WSL), serta memenangkan liga tersebut lima kali dan enam gelar piala domestik yang berbeda.

Penandatanganan kontrak Kerr dengan Gotham merupakan semacam kembalinya sang penyerang, yang sebelumnya pernah bermain selama tiga musim bersama Sky Blue FC dari tahun 2015 hingga 2017. Kerr akan secara resmi bergabung dengan Gotham pada bulan Juli, sambil menunggu persetujuan sertifikat transfer internasional.