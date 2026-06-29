Devon Cafaro/Gotham FC
Diterjemahkan oleh
Penyerang asal Australia dan mantan pemain Chelsea, Sam Kerr, bergabung dengan Gotham FC, juara bertahan NWSL
- Getty Images Sport
Kembalinya Kerr ke Gotham FC
Gotham FC telah merekrut salah satu pemain sepak bola wanita paling berprestasi di dunia; juara bertahan National Women's Soccer League (NWSL) ini telah menandatangani kontrak dengan pemain timnas Australia dan mantan penyerang Chelsea, Sam Kerr, hingga tahun 2030.
Klub tersebut mengumumkan penandatanganan kontrak tersebut pada hari Senin, setelah Gotham menang 2-0 atas Kansas City Current dalam pertandingan Challenge Cup di Columbus, Ohio. Kerr bergabung dengan klub asal NJ/NY ini setelah menghabiskan enam tahun bersama Chelsea, di mana ia dua kali meraih gelar Sepatu Emas Liga Super Wanita (WSL), serta memenangkan liga tersebut lima kali dan enam gelar piala domestik yang berbeda.
Penandatanganan kontrak Kerr dengan Gotham merupakan semacam kembalinya sang penyerang, yang sebelumnya pernah bermain selama tiga musim bersama Sky Blue FC dari tahun 2015 hingga 2017. Kerr akan secara resmi bergabung dengan Gotham pada bulan Juli, sambil menunggu persetujuan sertifikat transfer internasional.
- Getty Images
"Klub ini merupakan bagian penting dari perjalanan hidupku"
“Saya sangat antusias bisa kembali ke Gotham FC dan ke kota ini,” kata Kerr dalam pernyataan resmi Gotham. “Klub ini merupakan bagian penting dari perjalanan karier saya, dan bisa kembali pada saat ini, melihat semua yang telah dibangun Gotham, sungguh merupakan hal yang istimewa. Ambisi di sini sangat jelas, dan saya tidak sabar untuk membantu tim ini bersaing memperebutkan trofi dan menorehkan lebih banyak sejarah.”
- Getty Images Sport
Urusan yang Belum Selesai di NWSL
Terakhir kali Kerr bermain di NWSL, ia menjadi pemain pertama di liga tersebut yang dua kali meraih gelar MVP NWSL. Meskipun telah meraih gelar MVP NWSL dan Sepatu Emas, Kerr tidak memenuhi kriteria aturan Pemain Berdampak Tinggi (High Impact Player) NWSL. Kerr tidak memenuhi syarat aturan HIP tersebut karena absen dalam waktu lama akibat cedera ACL pada tahun 2024.
Namun, Gotham memiliki dana alokasi yang dapat digunakan. Pekan lalu, Gotham memperoleh dana alokasi ekspansi sebesar $350.000 sebagai bagian dari pertukaran pemain bek Lilly Reale ke Boston Legacy FC.
“Sam adalah salah satu pemain yang menjadi ikon di generasinya dan talenta yang mampu mengubah jalannya pertandingan, yang secara konsisten menunjukkan performa terbaiknya di level tertinggi sepak bola dunia,” kata Yael Averbuch West, presiden operasi sepak bola Gotham FC. “Mentalitas pemenangnya, semangat kompetitif yang tak kenal lelah, dan kemampuannya untuk menentukan hasil pertandingan dalam sekejap menjadikannya salah satu pemain paling berpengaruh dalam permainan ini. Mengembalikan Sam ke Gotham merupakan momen bersejarah bagi klub kami, dan kami sangat antusias.”
- Getty Images
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Kerr akan bergabung dengan Gotham pada bulan Juli, dengan syarat sertifikat transfer internasionalnya telah disetujui. Gotham FC saat ini berada di peringkat kelima klasemen liga dengan rekor keseluruhan 6 kemenangan, 2 seri, dan 3 kekalahan.