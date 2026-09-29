AFP
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Penyerang Arsenal Viktor Gyokeres menikmati sensasi mencetak gol saat Swedia tampil sempurna menenggelamkan Polandia
Swedia mempertahankan awal sempurna di Nations League
Masa kepelatihan Potter sebagai pelatih kepala Swedia terus mendapatkan momentum setelah timnya meraih kemenangan kedua secara beruntun di Nations League. Swedia menindaklanjuti kemenangan pembuka atas Rumania dengan penampilan dominan melawan Polandia, memastikan mereka tetap berada di puncak klasemen. Meski Polandia memberikan perlawanan sengit pada babak pertama, kualitas serangan Swedia yang lebih unggul pada akhirnya terlihat jelas di hadapan publik tuan rumah yang bergembira.
Tuan rumah tidak butuh waktu lama untuk menunjukkan otoritas mereka ketika Benjamin Nygren membuka skor hanya delapan menit setelah pertandingan dimulai, menanduk bola masuk setelah Victor Lindelof menjaga situasi sepak pojok tetap hidup. Polandia membalas dan berhasil menyamakan kedudukan sesaat sebelum jeda lewat Sebastian Szymanski, yang memaksimalkan permainan sayap luar biasa dari Nicola Zalewski. Namun, Swedia kembali mengendalikan permainan setelah turun minum, dengan Yasin Ayari mengembalikan keunggulan sebelum Gyokeres yang tak terbendung memastikan tiga poin lewat penyelesaian akhir yang klinis.
- AFP
Refleksi tentang mencetak gol
Gyokeres tampak tak terbendung di panggung internasional, mencetak gol untuk kedua kalinya hanya dalam tiga hari bersama Swedia. Ia menilai tim sepenuhnya mengambil alih kendali pada babak kedua untuk meraih kemenangan yang pantas, seraya menambahkan bahwa ia merasa sangat baik di lapangan dan senang bisa kembali mencatatkan namanya di papan skor. Dengan Alexander Isak menepi karena cedera, Gyokeres dengan cepat mengambil peran sentral untuk Swedia sepanjang pemusatan latihan tim nasional ini. Ketajamannya yang menghasilkan gol dalam dua laga beruntun serta menit bermain yang bertambah menunjukkan pentingnya dirinya yang kian besar bagi skuad, dan ia diperkirakan akan memikul beban besar di lini serang dalam dua pertandingan tim berikutnya.
"Pada babak kedua kami mengambil alih sepenuhnya dan menang dengan layak. Saya agak sama seperti gambaran pertandingan. Pada babak kedua rasanya sangat baik bagi saya dan menyenangkan bisa mencetak gol," katanya, seperti dikutip oleh Aftonbladet.
Gyokeres berjuang menahan rasa sakit
Kemenangan itu sedikit tertutupi oleh dampak fisik yang dialami bintang Swedia, Gyokeres. Setelah peluit akhir berbunyi, striker itu terlihat berjalan hanya dengan kaus kaki, memperlihatkan dua noda darah besar pada kaus kaki putihnya di atas kedua jempol kaki. Ketika ditanya soal cedera yang terlihat jelas itu dan apakah itu terjadi karena ia dua kali terinjak, penyerang tersebut tetap sangat tenang, hanya berkata: "Ya... memang kadang bisa seperti itu. Tapi sekarang kami menang dan saya mencetak gol jadi itu bukan sesuatu yang perlu saya bahas."
- AFP
Fokus pada pemulihan jelang lawatan ke Bosnia
Dengan enam poin yang sudah dikantongi, Swedia berada dalam posisi yang sangat kuat untuk mengamankan promosi. Integrasi talenta-talenta muda seperti Nygren dan Ayari bersama para bintang yang sudah mapan telah memberi Potter skuad yang seimbang dan mampu mengendalikan pertandingan, baik saat menguasai bola maupun tanpa penguasaan bola. Gyokeres sudah mulai fokus pada tantangan berikutnya, dengan menegaskan bahwa pemulihan menjadi prioritas sebelum skuad bertandang untuk menghadapi Bosnia dan Herzegovina. "Tentu saja jadwalnya padat (dengan pertandingan). Tetapi yang penting adalah pulih dan bersiap untuk pertandingan berikutnya. Pertandingan itu menyenangkan jadi tidak ada yang perlu dikeluhkan," tutupnya.
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