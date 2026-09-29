Penyerang Arsenal Viktor Gyokeres menikmati sensasi mencetak gol saat Swedia tampil sempurna menenggelamkan Polandia

Masa kepelatihan Potter sebagai pelatih kepala Swedia terus mendapatkan momentum setelah timnya meraih kemenangan kedua secara beruntun di Nations League. Swedia menindaklanjuti kemenangan pembuka atas Rumania dengan penampilan dominan melawan Polandia, memastikan mereka tetap berada di puncak klasemen. Meski Polandia memberikan perlawanan sengit pada babak pertama, kualitas serangan Swedia yang lebih unggul pada akhirnya terlihat jelas di hadapan publik tuan rumah yang bergembira.

Tuan rumah tidak butuh waktu lama untuk menunjukkan otoritas mereka ketika Benjamin Nygren membuka skor hanya delapan menit setelah pertandingan dimulai, menanduk bola masuk setelah Victor Lindelof menjaga situasi sepak pojok tetap hidup. Polandia membalas dan berhasil menyamakan kedudukan sesaat sebelum jeda lewat Sebastian Szymanski, yang memaksimalkan permainan sayap luar biasa dari Nicola Zalewski. Namun, Swedia kembali mengendalikan permainan setelah turun minum, dengan Yasin Ayari mengembalikan keunggulan sebelum Gyokeres yang tak terbendung memastikan tiga poin lewat penyelesaian akhir yang klinis.