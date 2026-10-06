Gyokeres terus menegaskan statusnya sebagai salah satu finisher paling mematikan di Eropa setelah memperpanjang rangkaian gol sensasionalnya di level internasional. Penyerang berusia 26 tahun itu mencetak satu-satunya gol dalam pertandingan saat Swedia mengamankan kemenangan tipis 1-0 atas Rumania, memastikan Blagult tetap berada dalam posisi kuat untuk menjuarai grup UEFA Nations League mereka. Gol tersebut sangat signifikan karena menandai laga ketujuh beruntun di UEFA Nations League ketika sang striker berhasil mencetak gol.

Gol di Bucharest itu bukan hanya soal rekor UEFA Nations League; itu juga membuat Gyokeres mencapai tonggak penting lain dalam sejarah sepakbola Swedia. Dengan menjebol gawang lawan, penyerang Arsenal itu melampaui Marcus Berg dalam daftar pencetak gol terbanyak sepanjang masa negaranya. Kini ia telah mengoleksi 25 gol internasional, yang semakin membenarkan besarnya hype seputar kepindahan besarnya baru-baru ini ke Premier League.