AFP
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Penyerang Arsenal Viktor Gyokeres menikmati rentetan gol luar biasa di Nations League setelah membawa Swedia melewati Rumania
Malam pemecah rekor untuk Gyokeres
Gyokeres terus menegaskan statusnya sebagai salah satu finisher paling mematikan di Eropa setelah memperpanjang rangkaian gol sensasionalnya di level internasional. Penyerang berusia 26 tahun itu mencetak satu-satunya gol dalam pertandingan saat Swedia mengamankan kemenangan tipis 1-0 atas Rumania, memastikan Blagult tetap berada dalam posisi kuat untuk menjuarai grup UEFA Nations League mereka. Gol tersebut sangat signifikan karena menandai laga ketujuh beruntun di UEFA Nations League ketika sang striker berhasil mencetak gol.
Gol di Bucharest itu bukan hanya soal rekor UEFA Nations League; itu juga membuat Gyokeres mencapai tonggak penting lain dalam sejarah sepakbola Swedia. Dengan menjebol gawang lawan, penyerang Arsenal itu melampaui Marcus Berg dalam daftar pencetak gol terbanyak sepanjang masa negaranya. Kini ia telah mengoleksi 25 gol internasional, yang semakin membenarkan besarnya hype seputar kepindahan besarnya baru-baru ini ke Premier League.
Gyokeres yang sedang on fire menuntut standar lebih tinggi
Momen penentu terjadi pada menit ke-13 pertandingan ketika Gyokeres bereaksi paling cepat untuk menceploskan bola ke gawang setelah upaya Sebastian Nanasi membentur tiang gawang. Gol terbaru ini membuat sang penyerang berada di levelnya sendiri, setelah sebelumnya berbagi rekor mencetak gol dalam lima pertandingan beruntun dengan Aleksandar Mitrovic dan Benjamin Sesko. Dengan mencetak gol dalam tujuh pertandingan beruntun, ia telah menetapkan tolok ukur baru dalam sejarah kompetisi ini.
Merefleksikan performa apiknya saat ini, sang penyerang mengungkapkan kepuasannya atas efisiensinya di depan gawang. "Rasanya bagus. Rasanya seperti Anda mendapatkan peluang bagus lalu mencetak gol. Tetapi kami seharusnya mungkin bisa berbuat lebih banyak di babak pertama dan mengunci pertandingan. Kami membiarkan mereka bermain dan tidak cukup baik dalam menekan pada babak kedua, jadi kami membuat segalanya sulit bagi diri kami sendiri," kata Gyokeres kepada Viaplay, seperti dikutip oleh Fotbolldirekt.
- AFP
Ketangguhan lini belakang membuahkan hasil
Namun, sang penyerang terdorong oleh ketangguhan lini belakang yang ditunjukkan skuad. Mencatat nirbobol telah menjadi prioritas staf pelatih, dan Gyokeres mencatat bahwa menang dengan cara yang tidak indah terkadang menjadi langkah yang diperlukan bagi perkembangan kelompok ini. Ia menilai penting bagi tim secara kolektif untuk melewati laga ketika segalanya tidak berjalan persis sesuai rencana, seraya menyebut hasil tanpa kebobolan itu sebagai hal yang sangat positif bagi tim untuk ke depannya.
"Penting bagi tim untuk menjalani tipe pertandingan seperti ini ketika segalanya mungkin tidak berjalan persis seperti yang kami inginkan. Kami berhasil mencatat nirbobol, sudah cukup lama tidak terjadi jadi itu sangat positif. Lalu jelas bahwa kami perlu sedikit lebih mengendalikan pertandingan," katanya.
- AFP
Membangun momentum untuk November
Swedia kini unggul dua poin atas Bosnia di puncak grup mereka setelah meraih kemenangan krusial. Kemenangan itu menempatkan tim dalam posisi kuat menjelang jadwal internasional pada November, sekaligus memberi mereka momentum penting untuk melanjutkan kiprah di turnamen ini.
"Sangat menyenangkan. Kami tahu situasinya sebelum pertandingan ini, jadi penting bagi kami untuk meraih tiga poin dan kembali pada November dengan posisi yang bagus di grup. Jadi rasanya sangat positif," kata Gyokeres kepada Sportbladet.
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