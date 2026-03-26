Penyerang Arsenal, Viktor Gyokeres, mencetak hat-trick yang memukau dan membawa Swedia ke final babak play-off Piala Dunia

Dalam laga krusial yang digelar di Valencia, Gyokeres membuktikan mengapa ia menjadi salah satu penyerang paling ditakuti di dunia. Bintang Arsenal itu tak membuang waktu untuk menunjukkan kemampuannya, mencetak gol dari jarak dekat pada menit keenam untuk memberi tim asuhan Graham Potter awal yang sempurna. Gol tersebut menenangkan kegelisahan tim Swedia dan menjadi pembuka bagi penampilan individu yang dominan.

Bintang The Gunners itu belum selesai sampai di situ. Di awal babak kedua, ia menggandakan keunggulan Swedia dengan penyelesaian akhir yang brilian yang menunjukkan kemampuan teknis dan ketenangannya di bawah tekanan. Gyokeres kemudian mengakhiri malam yang tak terlupakan itu dengan memenangkan dan mencetak gol penalti pada menit ke-73 untuk melengkapi hat-trick-nya, sehingga gol sundulan Matvii Ponomarenko di menit-menit akhir untuk Ukraina tidak lebih dari sekadar gol penghibur.