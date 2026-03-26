AFP
Penyerang Arsenal, Viktor Gyokeres, mencetak hat-trick yang memukau dan membawa Swedia ke final babak play-off Piala Dunia
Gyokeres bersinar di panggung besar
Dalam laga krusial yang digelar di Valencia, Gyokeres membuktikan mengapa ia menjadi salah satu penyerang paling ditakuti di dunia. Bintang Arsenal itu tak membuang waktu untuk menunjukkan kemampuannya, mencetak gol dari jarak dekat pada menit keenam untuk memberi tim asuhan Graham Potter awal yang sempurna. Gol tersebut menenangkan kegelisahan tim Swedia dan menjadi pembuka bagi penampilan individu yang dominan.
Bintang The Gunners itu belum selesai sampai di situ. Di awal babak kedua, ia menggandakan keunggulan Swedia dengan penyelesaian akhir yang brilian yang menunjukkan kemampuan teknis dan ketenangannya di bawah tekanan. Gyokeres kemudian mengakhiri malam yang tak terlupakan itu dengan memenangkan dan mencetak gol penalti pada menit ke-73 untuk melengkapi hat-trick-nya, sehingga gol sundulan Matvii Ponomarenko di menit-menit akhir untuk Ukraina tidak lebih dari sekadar gol penghibur.
Para pemain Potter mulai menemukan ritme permainan mereka
Kemenangan ini menandai titik balik yang signifikan bagi Swedia setelah penampilan mengecewakan di babak kualifikasi awal. Potter sempat mendapat kritikan terkait performa timnya, namun formasi taktis yang diterapkan saat melawan Ukraina memungkinkan striker andalannya itu tampil gemilang. Dengan memanfaatkan Gyokeres sebagai titik fokus serangan, Swedia tampak jauh lebih kompak dibandingkan tim yang kesulitan melewati babak penyisihan grup. Mereka kini berada di ambang lolos ke putaran final Piala Dunia untuk kali kedua dalam dua dekade; sebuah kembalinya ke panggung global bagi negara yang telah tampil di 12 turnamen sebelumnya, terakhir di Rusia 2018, di mana mereka mencapai perempat final.
Kekecewaan bagi Ukraina di Valencia
Bagi Ukraina, kekalahan ini menandai babak baru dari kisah pilu di babak play-off. Setelah terpaksa memainkan laga kandang di tempat netral selama empat tahun terakhir, tim nasional tersebut berharap dapat menghadirkan momen kebahagiaan bagi negara mereka yang dilanda perang. Impian mereka untuk lolos ke Piala Dunia pertama sejak debut mereka pada 2006 akhirnya pupus akibat penyelesaian akhir yang tajam dari Gyokeres, mirip dengan kegagalan tipis mereka melawan Wales pada edisi sebelumnya.
- AFP
Pertarungan pamungkas di Stockholm
Perhatian kini beralih ke Selasa malam, saat Swedia akan kembali ke Stockholm untuk menjamu Polandia dalam final babak play-off Jalur B. Tim Polandia memastikan tempat mereka di laga penentuan tersebut berkat kemenangan 2-1 atas Albania. Yang dipertaruhkan adalah satu tempat di Piala Dunia yang diperluas menjadi 48 tim, yang akan diselenggarakan di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada.