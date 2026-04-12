Penyerang Arsenal membuka peluang untuk hengkang pada musim panas setelah mengungkapkan 'keinginan' untuk pindah
Bintang Brasil membicarakan masa depannya di Arsenal
Dalam wawancara dengan media Brasil Globo Esporte, Jesus kembali memicu spekulasi mengenai masa depannya di Emirates Stadium. Meskipun kontraknya masih berlaku hingga 2027, pemain berusia 29 tahun ini sering dikaitkan dengan kemungkinan pindah ke klub lain seiring upaya Arsenal untuk merombak lini serangnya. Penyerang serba bisa yang telah mencetak 31 gol dan 22 assist dalam 119 penampilan bersama The Gunners ini sangat jujur mengenai di mana ia ingin bermain. Ia mengakui bahwa meskipun prioritasnya saat ini adalah membantu timnya, ia memiliki keinginan yang mendalam untuk kembali ke tanah airnya.
Ikatan emosional dengan Palmeiras tetap ada
Setelah pulih dari cedera, Jesus telah mencatatkan 23 penampilan di semua kompetisi pada musim 2025-26, bermain selama 855 menit serta menyumbang lima gol dan dua assist. Karena sering kali harus duduk di bangku cadangan di belakang Kai Havertz, godaan emosional untuk kembali ke Palmeiras semakin sulit untuk diabaikan. Menjelaskan rencana kariernya, sang striker menyatakan: “Fokus utama saya saat ini tetaplah Arsenal, untuk mewujudkan hal-hal di sini, serta membantu sesuai kebutuhan pelatih. Kemudian, tentu saja, ketika musim berakhir, kami mulai memikirkannya. Keinginan saya adalah kembali ke Palmeiras suatu hari nanti dan memenangkan lebih banyak gelar. Saya sudah merasakan bagaimana rasanya menang di sana. Itu masih ada dalam diri saya, itu adalah keinginan yang sangat kuat.”
Belum ada tawaran konkret yang diajukan
Meskipun hasrat untuk kembali ke Amerika Selatan sudah jelas, sang pemain dengan cepat menegaskan bahwa belum ada negosiasi resmi yang berlangsung. Jesus pada dasarnya menunggu langkah pertama dari juara Brasil saat ini, di mana ia sebelumnya mencetak 28 gol dan delapan assist dalam 83 pertandingan sebelum bergabung dengan Manchester City pada 2017. Ia mengakui bahwa kepulangannya bergantung pada lebih dari sekadar perasaannya sendiri: “Tentu saja, saya juga harus menerima tawaran dari Palmeiras. Namun hubungan saya dengan mereka selalu sangat baik dan akan selalu demikian.”
Apa yang akan terjadi selanjutnya pada Yesus?
Keputusan mengenai perpanjangan kontrak atau penjualan pada musim panas tampaknya berada di tangan Arsenal. Sampai keputusan akhir diambil, spekulasi diperkirakan akan terus berlanjut menjelang jendela transfer mendatang.