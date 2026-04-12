Penyerang Arsenal membuka peluang untuk hengkang pada musim panas setelah mengungkapkan 'keinginan' untuk pindah

Setelah pulih dari cedera, Jesus telah mencatatkan 23 penampilan di semua kompetisi pada musim 2025-26, bermain selama 855 menit serta menyumbang lima gol dan dua assist. Karena sering kali harus duduk di bangku cadangan di belakang Kai Havertz, godaan emosional untuk kembali ke Palmeiras semakin sulit untuk diabaikan. Menjelaskan rencana kariernya, sang striker menyatakan: “Fokus utama saya saat ini tetaplah Arsenal, untuk mewujudkan hal-hal di sini, serta membantu sesuai kebutuhan pelatih. Kemudian, tentu saja, ketika musim berakhir, kami mulai memikirkannya. Keinginan saya adalah kembali ke Palmeiras suatu hari nanti dan memenangkan lebih banyak gelar. Saya sudah merasakan bagaimana rasanya menang di sana. Itu masih ada dalam diri saya, itu adalah keinginan yang sangat kuat.”