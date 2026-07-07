Penyelidikan terhadap wasit, tahap akhir pemeriksaan: Rocchi telah diperiksa, apakah akan dilanjutkan ke pengadilan atau dihentikan?

Dalam pemeriksaan yang berlangsung selama tiga hingga empat jam, Rocchi—yang telah menangguhkan diri dari tugasnya menyusul berita tentang penyelidikan tersebut—membela diri dari tuduhan bahwa ia terlibat dalam dugaan kesepakatan pada 2 April 2025 di Stadion San Siro. Jaksa penuntut menduga adanya rencana untuk “mengatur” penunjukan Andrea Colombo—wasit yang dianggap disukai Inter—untuk pertandingan melawan Bologna, sekaligus mencegah Daniele Doveri memimpin final Coppa Italia dan pertandingan-pertandingan terakhir Inter dalam musim 2024/2025. Alur penyelidikan lainnya menduga adanya upaya memengaruhi Rocchi melalui 'sinyal' ke Ruang VAR dalam pertandingan Udinese-Parma untuk membujuk VAR Daniele Paterna—yang sedang diselidiki atas tuduhan memberikan kesaksian palsu—agar memberikan tendangan penalti.