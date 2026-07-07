Mantan penunjuk wasit Gianluca Rocchi serta mantan ketua AIA Antonio Zappi dan Alfredo Trentalange telah dimintai keterangan beberapa hari terakhir ini dalam rangka penyelidikan yang dilakukan Kejaksaan Milan, menurut informasi yang diperoleh AGI dari sumber-sumber terpercaya. Ini merupakan tahap terakhir dari kegiatan penyidik, yang dilakukan secara rahasia setelah sidang pemeriksaan terbuka di Gedung Pengadilan, dengan para pihak yang sedang mempertimbangkan apakah akan meminta penghentian kasus atau menutup penyelidikan menjelang persidangan.
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Penyelidikan terhadap wasit, tahap akhir pemeriksaan: Rocchi telah diperiksa, apakah akan dilanjutkan ke pengadilan atau dihentikan?
PENDENGARAN TERHADAP ROCCHI
Rocchi memberikan keterangan untuk pertama kalinya setelah pada 30 April lalu ia memutuskan untuk tidak menanggapi panggilan dari jaksa penuntut umum Maurizio Ascione. Pengacaranya, Antonio D'Avirro, menyatakan bahwa kliennya menganggap lebih baik tidak hadir di hadapan jaksa karena belum sempat membaca secara mendalam berkas-berkas yang menuduhnya melakukan tindak pidana penipuan dalam olahraga.
TUDUHAN-TUDUHAN
Dalam pemeriksaan yang berlangsung selama tiga hingga empat jam, Rocchi—yang telah menangguhkan diri dari tugasnya menyusul berita tentang penyelidikan tersebut—membela diri dari tuduhan bahwa ia terlibat dalam dugaan kesepakatan pada 2 April 2025 di Stadion San Siro. Jaksa penuntut menduga adanya rencana untuk “mengatur” penunjukan Andrea Colombo—wasit yang dianggap disukai Inter—untuk pertandingan melawan Bologna, sekaligus mencegah Daniele Doveri memimpin final Coppa Italia dan pertandingan-pertandingan terakhir Inter dalam musim 2024/2025. Alur penyelidikan lainnya menduga adanya upaya memengaruhi Rocchi melalui 'sinyal' ke Ruang VAR dalam pertandingan Udinese-Parma untuk membujuk VAR Daniele Paterna—yang sedang diselidiki atas tuduhan memberikan kesaksian palsu—agar memberikan tendangan penalti.
PENYIDIK LAINNYA
Zappi, yang dicopot dari jabatannya sebagai pimpinan asosiasi wasit setelah dijatuhi hukuman larangan bertugas selama 13 bulan oleh badan peradilan olahraga, kembali dimintai keterangan sebagai saksi untuk kedua kalinya setelah sebelumnya dimintai keterangan pada awal Mei. Mantan wasit sekaligus presiden AIA Trentalange juga dimintai keterangan dalam kapasitas yang sama sebagai saksi.
PENYIDIKAN ATAU PENUTUPAN KASUS
Dalam beberapa pekan terakhir, Jaksa Penuntut Umum Ascione didampingi oleh Jaksa Penuntut Umum Muda Paolo Ielo atas perintah Jaksa Penuntut Umum Marcello Viola. Menurut informasi yang beredar di kalangan penyidik, skenario yang paling mungkin adalah kasus ini akan dihentikan, namun pembahasan di antara para penyidik masih berlangsung dan perlu dicapai kesepakatan karena tampaknya belum ada kesepahaman di antara para jaksa.
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