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CM Grafica Milan Cardinale nuova 16 9Getty Images/Calciomercato
Diterjemahkan oleh

Penyelidikan terhadap RedBird Capital, dana pemilik AC Milan: semua tentang Cardinale-Mendes, Maldini, dan Ibrahimovic

AC Milan

Poin-poin utama dari investigasi yang dilakukan jurnalis Romain Molina terkait galaksi olahraga milik RedBird Capital.

Investigasi terhadap RedBird Capital, dana pemilik Milan, dikembangkan dan dipublikasikan sepanjang hari ini oleh jurnalis olahraga Romain Molina, yang sepanjang kariernya telah membuat investigasi yang sangat mendalam untuk The Guardian, The New York Times dan BBC: jurnalis asal Prancis itu membagikan di kanal YouTube miliknya sebuah video berdurasi 25 menit yang menjelaskan sistem di balik investasi olahraga RedBird Capital Partners, dana investasi milik Gerry Cardinale yang didirikan pada 2014, pemilik Milan sejak 2022.


Berikut poin-poin utama dari investigasi tersebut, yang dikutip oleh MilanNews:



  • Hubungan antara Cardinale dan mantan tangan kanannya, Scheiner

    Poin pertama yang menarik perhatian berkaitan dengan hubungan antara Gerry Cardinale dan Alec Scheiner, mantan eksekutif NFL, yang untuk waktu cukup lama menjadi tangan kanan pemilik Milan dalam investasi olahraga dana tersebut, juga memimpin proyek Toulouse yang kontroversial sejak 2020. Pada 2022, Gerry Cardinale membeli Milan, juara Italia, seharga 1,2 miliar euro dan sampai terjadi benturan dengan Scheiner, yang menganggapnya sebagai investasi yang tidak proporsional, terlebih jika mempertimbangkan vendor loan besar-besaran yang diberikan oleh dana Elliott. Setelah setahun, hubungan dengan Scheiner benar-benar putus, dengan Scheiner mendorong penempatan orang-orang pilihannya di dewan klub Milan: pada musim panas 2023, musim panas yang sama dengan retaknya hubungan secara permanen dengan Paolo Maldini, perpisahan antara Scheiner dan Cardinale juga terjadi. Namun menurut Molina, Scheiner mendirikan dana baru, Otro Capital, yang didanai 200 juta euro langsung dari kantong RedBird/Cardinale.


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  • Keretakan dengan Maldini dan Ibrahimovic yang tak tersentuh

    Dua sosok sentral dalam kiprah RedBird bersama Milan, karena alasan yang sangat berbeda, adalah Paolo Maldini dan Zlatan Ibrahimovic. Molina merekonstruksi keretakan antara Cardinale dan mantan kapten serta mantan direktur AC Milan itu: asal mula benturan tersebut dipicu oleh fakta bahwa Cardinale ingin memasukkan orang-orang dari dunia keuangan ke dalam jajaran manajemen olahraga, seperti misalnya Billy Beane, Mr Moneyball). Menghadapi permintaan-permintaan ini, Maldini disebut selalu bersikeras karena ia tidak ingin orang-orang dari dunia keuangan mengambil keputusan-keputusan olahraga. Di sisi lain, Molina menegaskan bahwa posisi Zlatan Ibrahimovic di dalam RedBird praktis tak tersentuh: untuk memiliki peran sebagai Senior Advisor, mantan pesepakbola Swedia itu telah menginvestasikan sejumlah uang ke dalam dana tersebut dan ini bertindak sebagai jaminan agar ia tetap berada di posisinya, meski perannya masih belum didefinisikan dengan jelas.



  • Hubungan dengan Mendes dan "ikan-ikan kecil"

    Sebagai penutup investigasinya, Romain Molina juga membahas Jorge Mendes, superagen Portugal yang memiliki peran kunci pada musim panas terakhir AC Milan, dengan membawa Ruben Amorim ke kursi pelatih, yang tidak diwakili Mendes melainkan oleh AS1 Sports, memimpin negosiasi untuk Ramos dan Moreira senilai 75 dan 60 juta, serta juga mengurus kepergian Leao dari klub Milan tersebut. Menurut Molina, Gerry Cardinale, dengan sikap khas hiu-hiu besar dari dunia keuangan Wall Street, yang dominan di sektor mereka, justru menjadi seperti ikan-ikan kecil di samudra ketika mereka terjun ke industri sepak bola Eropa, itulah sebabnya mereka mengandalkan para jaksa dan agen besar di dunia sepak bola.

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