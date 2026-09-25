Investigasi terhadap RedBird Capital, dana pemilik Milan, dikembangkan dan dipublikasikan sepanjang hari ini oleh jurnalis olahraga Romain Molina, yang sepanjang kariernya telah membuat investigasi yang sangat mendalam untuk The Guardian, The New York Times dan BBC: jurnalis asal Prancis itu membagikan di kanal YouTube miliknya sebuah video berdurasi 25 menit yang menjelaskan sistem di balik investasi olahraga RedBird Capital Partners, dana investasi milik Gerry Cardinale yang didirikan pada 2014, pemilik Milan sejak 2022.





Berikut poin-poin utama dari investigasi tersebut, yang dikutip oleh MilanNews:







