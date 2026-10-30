Radja Nainggolan terancam hukuman dua tahun penjara. Kejaksaan Brussel menuntut hukuman berat bagi mantan pemain tim nasional Belgia itu dalam persidangan terkait dugaan perdagangan kokain internasional dari Amerika Selatan ke Eropa.

Mantan pemain Roma dan Inter itu kini berusia 38 tahun dan masih aktif bermain untuk Patro Eisden di divisi dua Belgia. Ia ditangkap pada Januari lalu dalam penyelidikan kasus tersebut dan sempat menghabiskan satu malam di penjara. Menurut penyidik, ia diduga turut membantu pencucian uang sebesar 105.500 euro yang terkait dengan sebuah organisasi kriminal, uang yang diduga diterimanya dari saudara laki-laki seorang penjahat Belgia ternama, yakni Nasr-Eddine Sekkaki, saudara laki-laki Ashraf Sekkaki. Jaksa juga menuntut agar sang pemain dijatuhi denda sebesar 105 ribu euro.