Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Radja Nainggolan 2026Getty
Simone Gervasio
Diterjemahkan oleh

Penyelidikan perdagangan narkoba di Belgia, kejaksaan tuntut Nainggolan dua tahun penjara

Serie A
R. Nainggolan
Roma
Inter
Pertandingan berikutnya
UDI

UDI

Serie A

31 Okt 2026

ROM

ROM

MIL

MIL

Serie A

31 Okt 2026

INT

INT

Radja Nainggolan terancam hukuman dua tahun penjara. Kejaksaan Brussel menuntut hukuman berat bagi mantan pemain tim nasional Belgia itu dalam persidangan terkait dugaan perdagangan kokain internasional dari Amerika Selatan ke Eropa.

Mantan pemain Roma dan Inter itu kini berusia 38 tahun dan masih aktif bermain untuk Patro Eisden di divisi dua Belgia. Ia ditangkap pada Januari lalu dalam penyelidikan kasus tersebut dan sempat menghabiskan satu malam di penjara. Menurut penyidik, ia diduga turut membantu pencucian uang sebesar 105.500 euro yang terkait dengan sebuah organisasi kriminal, uang yang diduga diterimanya dari saudara laki-laki seorang penjahat Belgia ternama, yakni Nasr-Eddine Sekkaki, saudara laki-laki Ashraf Sekkaki. Jaksa juga menuntut agar sang pemain dijatuhi denda sebesar 105 ribu euro.

  • Ketika ditanya tentang asal-usul uang tersebut, Nainggolan awalnya menyatakan bahwa uang itu merupakan pinjaman yang diberikan kepada seorang teman. Kemudian, ia menjelaskan bahwa ia menerima uang tersebut karena rekening-rekeningnya telah diblokir menyusul perceraian.

    Menurut versi jaksa, uang tersebut diduga kemudian dikembalikan secara bertahap ke rekening ibu Sekkaki. Dalam transfer bank itu, Nainggolan diduga mencantumkan keterangan pekerjaan konstruksi fiktif, dengan tujuan menyamarkan asal-usul dana tersebut. Nainggolan tidak dituduh terlibat langsung dalam perdagangan narkoba ataupun menjadi bagian dari organisasi kriminal: ia diduga hanya membantu mencuci uang sebesar 105.500 euro tersebut. Pengadilan Brussel akan memutuskan nasibnya dalam beberapa pekan mendatang.

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
Pertandingan berikutnya
UDI

UDI

Serie A

31 Okt 2026

ROM

ROM

MIL

MIL

Serie A

31 Okt 2026

INT

INT