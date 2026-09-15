Penyelamatan Belanda untuk Bissouma! Mantan pemain buangan Tottenham, Yves Bissouma, kian dekat dengan transfer mengejutkan ke Ajax

Menurut BBC, mantan gelandang Tottenham Hotspur Yves Bissouma kian dekat dengan awal baru bersama Ajax lewat kesepakatan awal hingga akhir musim. Gelandang bertahan berusia 30 tahun itu berstatus bebas transfer setelah dilepas Spurs pada Juni. Dipahami bahwa Bissouma saat ini berada di Amsterdam untuk merampungkan kepindahannya ke klub Eredivisie tersebut, yang mencakup opsi perpanjangan 12 bulan.

Langkah ini memberi pemain internasional Mali yang berpengalaman itu platform ideal untuk menghidupkan kembali kariernya setelah menjalani periode akhir yang menantang dalam sepak bola Inggris.