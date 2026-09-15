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Penyelamatan Belanda untuk Bissouma! Mantan pemain buangan Tottenham, Yves Bissouma, kian dekat dengan transfer mengejutkan ke Ajax
Awal baru di Amsterdam
Menurut BBC, mantan gelandang Tottenham Hotspur Yves Bissouma kian dekat dengan awal baru bersama Ajax lewat kesepakatan awal hingga akhir musim. Gelandang bertahan berusia 30 tahun itu berstatus bebas transfer setelah dilepas Spurs pada Juni. Dipahami bahwa Bissouma saat ini berada di Amsterdam untuk merampungkan kepindahannya ke klub Eredivisie tersebut, yang mencakup opsi perpanjangan 12 bulan.
Langkah ini memberi pemain internasional Mali yang berpengalaman itu platform ideal untuk menghidupkan kembali kariernya setelah menjalani periode akhir yang menantang dalam sepak bola Inggris.
Merefleksikan periode naik turun di Tottenham
Bissouma awalnya bergabung dengan Tottenham pada Juli 2022 setelah transfer senilai £30 juta dari Brighton, lalu mencatatkan 111 penampilan untuk klub tersebut. Selama waktunya di London utara, ia mengalami pencapaian besar, termasuk membantu Spurs mengangkat trofi Liga Europa UEFA pada 2025 dan mendapat tempat di Tim Terbaik CAF Tahun Ini pada 2024. Namun, perjalanannya juga diwarnai momen-momen sulit, terutama ketika mantan manajer Thomas Frank tidak memasukkannya ke dalam skuad untuk menghadapi Paris Saint-Germain di Piala Super UEFA karena terus-menerus terlambat.
Ia tampil 11 kali selama musim terakhirnya saat Tottenham menjalani musim domestik yang sulit dan berakhir di peringkat ke-17.
Menelusuri perjalanan karier yang sarat prestasi
Lahir di Pantai Gading dan membela Mali di level internasional sejak debut seniornya pada 2016, Bissouma menikmati karier Eropa yang panjang. Setelah memulai perjalanan seniornya di Real Bamako, ia menandatangani kontrak profesional pertamanya dengan klub Ligue 1 Prancis, Lille, sebelum menorehkan jejaknya di Premier League bersama Brighton. Dikenal karena kemampuan merebut bolanya yang gigih dan penampilan penuh energi, ia juga memegang rekor kartu kuning tercepat dalam sejarah Premier League, setelah menerima kartu hanya 14 detik sejak kick-off dalam laga melawan Manchester City pada November 2024.
Pengalamannya yang luas di empat turnamen Piala Afrika menambah nilai penting bagi lingkungan barunya di Belanda.
- Getty Images Sport
Menjelang laga Eredivisie
Dengan evaluasi medis dan detail kontraknya yang mendekati rampung, Bissouma segera akan mengalihkan perhatiannya untuk kembali ke lapangan dan beradaptasi dengan sepak bola Belanda. Ajax berharap gelandang itu bisa segera menemukan kembali performa yang membuatnya menjadi salah satu perebut bola paling dominan di kasta tertinggi Inggris. Saat ia tampil di Eredivisie, fokus terdekatnya adalah mengamankan tempat reguler di susunan pemain inti dan membawa klub barunya menuju kesuksesan domestik.
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