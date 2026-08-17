Infantino mulai menjabat pada 2016 setelah kepergian Sepp Blatter di tengah skandal korupsi. Dewan FIFA pada 2022 sepakat bahwa tiga tahun pertamanya tidak dihitung dalam batas tiga periode karena ia menyelesaikan masa jabatan Blatter yang terhenti. Dalam surat yang dikirim pada 13 Agustus, FairSquare meminta Komite Peninjau membatalkan posisi tersebut.

"Kami menulis untuk meminta agar Anda menyatakan Tn. Infantino tidak memenuhi syarat untuk mencalonkan diri lagi sebagai Presiden FIFA dengan alasan bahwa ia sudah menjalani periode ketiga dan terakhirnya. Keputusan sebelumnya dari Komite Tata Kelola, Audit, dan Kepatuhan untuk tidak menghitung periode pertamanya jelas melanggar bunyi dan tujuan ketentuan statutori FIFA tentang batas masa jabatan presiden," bunyi surat itu, seperti dikutip oleh The Athletic.

"Pada 16 Desember 2022, Dewan FIFA mengadakan pertemuan di Doha, Qatar, setelah itu FIFA menerbitkan siaran pers yang merujuk pada keputusan ini: 'Dewan FIFA juga dengan suara bulat menegaskan persetujuannya dengan pandangan Komite Tata Kelola, Audit & Kepatuhan bahwa periode antara 2016 dan 2019 tidak dihitung sebagai satu masa jabatan bagi Presiden FIFA saat ini, yang karena itu akan segera mengakhiri masa jabatan pertamanya."