(C)Getty Images
Diterjemahkan oleh
'Penyalahgunaan kekuasaan' - Gianni Infantino menghadapi gugatan resmi untuk melarangnya menjabat sebagai presiden FIFA
FairSquare menyerukan larangan pencalonan Infantino dalam pemilihan
FairSquare telah mengajukan surat resmi kepada Komite Tata Kelola, Audit, dan Kepatuhan FIFA yang meminta agar Infantino dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk pemilihan presiden tahun depan. Sosok berusia 56 tahun itu saat ini menjadi satu-satunya kandidat yang telah menyatakan niat untuk mencalonkan diri. Jika terpilih kembali, Infantino akan mengamankan masa jabatan keempat yang membuat kepemimpinannya berlanjut hingga 2031. Namun, FairSquare menegaskan bahwa ia sudah menjalani masa jabatan ketiga dan terakhirnya berdasarkan regulasi FIFA.
- Getty Images
Gugatan hukum menargetkan masa jabatan pertama yang didiskon
Infantino mulai menjabat pada 2016 setelah kepergian Sepp Blatter di tengah skandal korupsi. Dewan FIFA pada 2022 sepakat bahwa tiga tahun pertamanya tidak dihitung dalam batas tiga periode karena ia menyelesaikan masa jabatan Blatter yang terhenti. Dalam surat yang dikirim pada 13 Agustus, FairSquare meminta Komite Peninjau membatalkan posisi tersebut.
"Kami menulis untuk meminta agar Anda menyatakan Tn. Infantino tidak memenuhi syarat untuk mencalonkan diri lagi sebagai Presiden FIFA dengan alasan bahwa ia sudah menjalani periode ketiga dan terakhirnya. Keputusan sebelumnya dari Komite Tata Kelola, Audit, dan Kepatuhan untuk tidak menghitung periode pertamanya jelas melanggar bunyi dan tujuan ketentuan statutori FIFA tentang batas masa jabatan presiden," bunyi surat itu, seperti dikutip oleh The Athletic.
"Pada 16 Desember 2022, Dewan FIFA mengadakan pertemuan di Doha, Qatar, setelah itu FIFA menerbitkan siaran pers yang merujuk pada keputusan ini: 'Dewan FIFA juga dengan suara bulat menegaskan persetujuannya dengan pandangan Komite Tata Kelola, Audit & Kepatuhan bahwa periode antara 2016 dan 2019 tidak dihitung sebagai satu masa jabatan bagi Presiden FIFA saat ini, yang karena itu akan segera mengakhiri masa jabatan pertamanya."
Kepresidenan di bawah sorotan
Masa jabatan Infantino belakangan ini diwarnai serangkaian kontroversi besar yang membuat para pemangku kepentingan utama menjauh. Dari proses yang tidak transparan di balik Hadiah Perdamaian FIFA milik Donald Trump hingga rencana menjual saham dalam kompetisi FIFA kepada modal swasta, pria 56 tahun itu kian terisolasi. Kelompok advokasi tersebut tetap khawatir bahwa membiarkan Infantino mengakali aturan batas masa jabatan akan menjadi preseden berbahaya bagi para pemimpin di masa depan.
"Baik Statuta FIFA maupun Regulasi Tata Kelola FIFA tidak memuat ketentuan apa pun yang menyatakan bahwa satu masa jabatan presiden dapat dikesampingkan karena tidak berlangsung selama periode maksimum empat tahun," tulis surat itu.
"Statuta tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa ‘tidak ada orang yang boleh menjabat sebagai Presiden lebih dari tiga masa jabatan’ tanpa membuat pembedaan apa pun terhadap masa-masa jabatan tersebut. Bunyi aturan itu jelas dan tidak memberikan pengecualian apa pun berdasarkan lengkap atau tidak lengkapnya masa jabatan tersebut, atau terkait jenis Kongres, Biasa atau Luar Biasa, tempat pemilihan itu berlangsung.
"Mengingat berbagai penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan Tn. Infantino dan kegagalan Dewan FIFA untuk meminta pertanggungjawabannya, skenario seperti itu masuk akal."
- Getty Images
Komite Peninjau menghadapi keputusan penting soal kelayakan
FairSquare menyoroti bahwa kepemimpinan Komite Tata Kelola, Audit, dan Kepatuhan telah berubah sejak putusan awal pada 2022. Kelompok advokasi itu meyakini para pejabat Komite Peninjau saat ini harus menilai ulang situasi tersebut secara independen.
Kelompok tersebut telah secara resmi meminta komite itu untuk menegakkan statuta FIFA dengan menyatakan Infantino tidak memenuhi syarat menjelang pemilihan tahun depan. Kini semua mata tertuju pada komite internal FIFA untuk melihat bagaimana mereka merespons tekanan hukum dan politik yang kian meningkat.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami