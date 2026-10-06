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'Penutup yang pas' - Mantan bintang Arsenal Andrey Arshavin mendukung Lionel Messi untuk memenangkan Ballon d'Or
Playmaker Rusia dukung maestro Argentina
Mantan gelandang serang Arsenal, Arshavin, secara terbuka mendukung Messi untuk meraih Ballon d'Or 2026. Penyerang berusia 39 tahun itu mendapatkan nominasi ke-17 dalam kariernya, memperpanjang rekornya, setelah menginspirasi Argentina ke final Piala Dunia 2026 dengan torehan delapan gol. Di level klub, kapten karismatik itu juga membawa Miami meraih gelar Major League Soccer perdana mereka dan trofi Campeones Cup, dengan catatan impresif 21 gol dan 11 assist dalam prosesnya.
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"Saya akan memberikannya kepada Messi"
Menilai persaingan yang menurutnya sangat terbuka tanpa ada kandidat terdepan yang jelas, Arshavin memberikan penilaian tegas soal siapa yang pantas meraih penghargaan individu tertinggi di sepakbola. Berbicara kepada Sports.ru, mantan kapten Rusia itu menyatakan: "Menurut saya, tidak ada favorit mutlak untuk Ballon d'Or tahun ini. Tapi saya akan memberikannya kepada Messi. Dia menjalani Piala Dunia yang luar biasa, hampir sendirian mengangkat Argentina."
Sang veteran membenarkan tribut karier yang puitis
Arshavin menegaskan bahwa kecemerlangan berkelanjutan sang veteran di dua ajang berbeda sepenuhnya layak diganjar penghargaan tertinggi dalam sepakbola, meski Argentina pada akhirnya gagal mengatasi juara Spanyol.
Menjelaskan alasan di balik pilihannya, pria 45 tahun itu menambahkan: "Sayangnya, dia tidak bisa mengantar tim meraih gelar, tetapi bagaimanapun juga, dia bermain brilian baik untuk tim nasional maupun untuk Inter Miami. Lagi pula, dia juga memimpin klub itu meraih gelar liga pertama mereka. Itu akan menjadi penutup yang pantas karena tidak ada kandidat yang benar-benar menonjol."
- getty
Upacara bersejarah di London menanti sang pemenang
Bola emas bergengsi itu akan diserahkan dalam gala bertabur bintang di dalam Teater London Palladium pada Senin, 26 Oktober. Upacara ini menandai perubahan bersejarah dari tradisi, dengan untuk pertama kalinya digelar di luar Paris untuk menghormati ulang tahun ke-70 penghargaan tersebut. Messi menghadapi persaingan ketat untuk mengamankan mahkota itu, masuk dalam daftar pendek 30 pemain bersama generasi berikutnya para penantang, yakni Kylian Mbappe, Erling Haaland, dan Jude Bellingham.
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