'Penutup yang pas' - Mantan bintang Arsenal Andrey Arshavin mendukung Lionel Messi untuk memenangkan Ballon d'Or

Arshavin menegaskan bahwa kecemerlangan berkelanjutan sang veteran di dua ajang berbeda sepenuhnya layak diganjar penghargaan tertinggi dalam sepakbola, meski Argentina pada akhirnya gagal mengatasi juara Spanyol.

Menjelaskan alasan di balik pilihannya, pria 45 tahun itu menambahkan: "Sayangnya, dia tidak bisa mengantar tim meraih gelar, tetapi bagaimanapun juga, dia bermain brilian baik untuk tim nasional maupun untuk Inter Miami. Lagi pula, dia juga memimpin klub itu meraih gelar liga pertama mereka. Itu akan menjadi penutup yang pantas karena tidak ada kandidat yang benar-benar menonjol."