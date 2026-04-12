Borussia Dortmund v Bayer 04 Leverkusen - Bundesliga
Penurunan performa yang mengkhawatirkan: Bagi BVB, bahkan pencapaian musim ini kini berada di ujung tanduk

Para pemain dan petinggi BVB saat ini terutama disibukkan oleh sorakan-sorakan sporadis yang ditujukan kepada Nico Schlotterbeck pasca kekalahan 0-1 dari Bayer Leverkusen. Memang patut diapresiasi bahwa mereka bersatu padu dan membela Schlotterbeck. Namun, hal itu justru menyamarkan fakta bahwa penurunan semangat dalam tim kini mulai menunjukkan tanda-tanda yang mengkhawatirkan.

Merupakan suatu kebanggaan bagi para pemain dan jajaran manajemen Borussia Dortmund bahwa mereka secara tegas mendukung Nico Schlotterbeck setelah kekalahan 0-1 dari Bayer Leverkusen, serta mengkritik siulan-siulan sporadis yang ditujukan kepada sang bek saat pengumuman susunan pemain awal dan selama pertandingan berlangsung. 

Hal lain tidak akan diharapkan dan yang terpenting: kontraproduktif. Namun, secara tegas bersatu, menampilkan diri sebagai satu kesatuan, dan melindungi Schlotterbeck sebagai tim atau "sebagai bagian dari Borussia", seperti yang dikatakan Pelatih Niko Kovac, dari tekanan yang datang, adalah hal yang berbeda. 

    Namun, kecaman terhadap siulan-siulan yang—seperti yang telah disebutkan—hanya terjadi sesekali dan, dari sudut pandang para penggemar, sepenuhnya dapat dimengerti, tidak hanya terasa berlebihan ("itu tidak pantas," kata Direktur Eksekutif Carsten Cramer, "hal yang tidak masuk akal," kata bek Waldemar Anton), tetapi juga menutupi fakta bahwa pada sore itu sebenarnya ada hal-hal yang jauh lebih penting yang bisa dibahas panjang lebar.

    Pasalnya, Dortmund memang sedang mengalami penurunan performa musim ini. 

    Tentu saja, BVB tetap menjadi runner-up yang sangat baik; Dortmund hanya kalah dua kali di Bundesliga, yaitu melawan Bayern München yang sudah dipastikan menjadi juara dan kini melawan Bayer Leverkusen, tim yang juga telah mereka kalahkan di Piala. Sepak bola yang ditampilkan secara estetis hampir tidak layak dibicarakan selama sebagian besar musim ini, tetapi hasil dan terutama mentalitas yang sering dibicarakan itu tepat. Kekalahan melawan Bayer Leverkusen yang sedang berjuang untuk lolos ke Liga Champions pun tidak mengubah hal itu. Juga dapat dimengerti bahwa tim tidak lagi berjuang sekuat tenaga untuk menghindari kekalahan yang mengancam, mengingat situasi klasemen Bundesliga yang sudah mapan selama berminggu-minggu—FC Bayern terlalu jauh di depan, namun RB Leipzig dan VfB Stuttgart juga tidak jauh di belakang. 

    Namun, ada satu hal yang perlu diperhatikan: penurunan semangat dalam tim perlahan-lahan mulai mengkhawatirkan. 


    Hanya pemain cadangan yang menyelamatkan BVB saat melawan VfB Stuttgart dan HSV

    Minggu lalu di Stuttgart, BVB hingga masa tambahan waktu tidak terlihat ingin meraih lebih dari hasil imbang 0-0; tim tersebut bahkan tampak tidak ingin menang; bahwa pada akhirnya skor berakhir 2-0 yang menguntungkan, semata-mata berkat kontribusi para pemain pengganti Karim Adeyemi, Julian Brandt, dan Fabio Silva, yang berperan sebagai pemberi umpan dan pencetak gol pada kedua gol tersebut serta berjuang untuk mendapatkan lebih banyak waktu bermain di BVB. Upaya mereka berhasil, Brandt dan Fabio Silva masuk dalam starting eleven saat melawan Leverkusen - dan setidaknya Brandt termasuk salah satu pemain Dortmund yang tampil lebih baik saat skor 0-1.

    Bahkan kemenangan 3-2 atas Hamburger SV sebelum jeda internasional setelah tertinggal 0-2 bukanlah berkat peningkatan performa kolektif seluruh tim, melainkan berkat pemain pengganti andalan Niko Kovac, Ramy Bensebaini dan Fabio Silva.

    Melawan Leverkusen, Dortmund memang memulai pertandingan dengan cukup baik dan bahkan membangun semacam dominasi, tanpa tentu saja memiliki aksi-aksi besar di kotak penalti. Namun, setelah tertinggal secara tidak beruntung, tidak ada perlawanan yang terlihat di babak kedua, justru sebaliknya. Fakta bahwa kedua kubu suporter menghentikan dukungan mereka karena adanya keadaan darurat medis di tribun dan arena pun menjadi sunyi, tampaknya jauh lebih mengganggu sebagian besar pemain BVB daripada siulan yang ditujukan kepada Schlotterbeck sebelumnya; sang pemain yang dikritik itu justru menunjukkan performa yang memuaskan. Namun, itu hanya sekadar catatan pinggir. 

    "Juara Bundesliga belum ditentukan," kata Niko Kovac pada Kamis lalu; bagaimanapun, secara matematis masih ada banyak kemungkinan—baik untuk naik peringkat maupun turun peringkat. Kovac adalah sosok yang sangat realistis, bisa dibilang kebalikan dari seorang pemimpi. Dia tentu saja tidak bermaksud mengatakan bahwa dalam keadaan tertentu—mungkin, mungkin saja, entah bagaimana—mereka masih bisa mengejar Bayern.

    Dan juga bukan berarti bahwa kualifikasi ke Liga Champions, yang secara matematis belum pasti bagi BVB akibat kekalahan melawan Leverkusen, masih bisa terancam. Kovac justru ingin mencegah penurunan semangat di antara para pemainnya, yang telah mereka tunjukkan secara masif saat melawan Leverkusen—dan sebelumnya juga saat melawan VfB Stuttgart dan Hamburger SV. 

    Salah satu pencapaian terbesar Niko Kovac musim ini di BVB adalah bahwa perdebatan mentalitas yang begitu ditakuti di Dortmund—karena seringkali melumpuhkan dan tidak membawa hasil—tidak pernah berkembang sedikit pun. Permainan saat menguasai bola memang sering kali tanpa ide, ya, tetapi Kovac juga telah mengajarkan tim untuk tidak pernah menyerah, selalu bangkit, dan mengatasi rintangan. Hal ini tampaknya, meskipun hasilnya tetap memuaskan hingga akhir, sedikit hilang. Kini, Bayern bisa saja kembali meraih gelar juara lebih awal jika BVB kembali melakukan kesalahan pada Sabtu mendatang saat bertandang ke TSG Hoffenheim.

    Tentu saja, pada dasarnya Dortmund tidak peduli kapan Bayern merayakan gelar berikutnya. Namun, jika BVB ini benar-benar ingin menjadi tim ala Niko Kovac, maka mereka harus berjuang sekeras mungkin untuk meraih kemenangan di Hoffenheim, sama seperti mereka menegur para penggemar pada Sabtu lalu karena beberapa siulan terhadap Nico Schlotterbeck. 

