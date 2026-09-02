Fenerbahce secara resmi mengonfirmasi bahwa bek tengah asal Brasil Diego Carlos telah bergabung dengan klub Serie A, Parma Calcio, dengan status pinjaman selama satu musim. Bek berusia 33 tahun itu tidak masuk dalam rencana skuad Fenerbahce untuk musim ini, sehingga memicu kepindahan sementara tersebut.

Klub kuning-biru itu merilis pernyataan resmi yang mengonfirmasi kesepakatan tersebut: "Diego Carlos, yang bergabung dengan skuad kami pada jendela transfer pertengahan musim 2024-25, telah dipinjamkan ke Parma Calcio selama satu tahun."

Kesepakatan ini menjadi babak lain dalam karier sang bek berpengalaman di sepakbola Italia, setelah ia menghabiskan musim 2025-26 sebelumnya sebagai pemain pinjaman di Como.