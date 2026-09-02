Getty Images Sport
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'Penting untuk berada di sini!' - Mengapa juara Olimpiade Diego Carlos meninggalkan Fenerbahce demi kembali ke Serie A
Diego Carlos resmi dipinjam Parma
Fenerbahce secara resmi mengonfirmasi bahwa bek tengah asal Brasil Diego Carlos telah bergabung dengan klub Serie A, Parma Calcio, dengan status pinjaman selama satu musim. Bek berusia 33 tahun itu tidak masuk dalam rencana skuad Fenerbahce untuk musim ini, sehingga memicu kepindahan sementara tersebut.
Klub kuning-biru itu merilis pernyataan resmi yang mengonfirmasi kesepakatan tersebut: "Diego Carlos, yang bergabung dengan skuad kami pada jendela transfer pertengahan musim 2024-25, telah dipinjamkan ke Parma Calcio selama satu tahun."
Kesepakatan ini menjadi babak lain dalam karier sang bek berpengalaman di sepakbola Italia, setelah ia menghabiskan musim 2025-26 sebelumnya sebagai pemain pinjaman di Como.
- Getty Images Sport
Kembali beraksi di Serie A
Diego Carlos membawa pengalaman penting dari level tertinggi sepakbola Eropa ke lini belakang Parma. Setibanya di Italia, pemain Brasil itu menyatakan kesiapan untuk bergabung dengan rekan-rekan setim barunya dan langsung tancap gas di liga.
"Saya sangat senang. Saya sangat antusias," ujar Diego Carlos saat tiba untuk merampungkan kesepakatan. "Saya ingin bertemu tim dan para suporter kami secepat mungkin. Hal terpenting bagi saya saat ini adalah berada di sini."
Sang bek diperkirakan akan langsung menambah kedalaman di jantung pertahanan serta menghadirkan kepemimpinan bagi Parma.
Rekam jejak teruji di seluruh Eropa
Karier pemain Brasil itu diwarnai sejumlah kesuksesan menonjol di beberapa liga utama Eropa. Diego Carlos mulai dikenal saat membela klub Prancis Nantes sebelum pindah ke Sevilla pada Mei 2019, di mana ia memainkan peran penting dalam kemenangan mereka di Liga Europa UEFA 2019-20.
Ia kemudian menuntaskan transfer bergengsi ke klub Premier League Aston Villa pada Mei 2022, sebelum pindah ke Fenerbahce pada Januari 2025 dengan kontrak berdurasi tiga setengah tahun.
Di level internasional, Diego Carlos adalah juara Olimpiade, setelah meraih medali emas bersama tim nasional sepak bola Brasil di Olimpiade Tokyo 2020.
- AFP
Langkah berikutnya di Emilia-Romagna
Setelah menyelesaikan presentasi resmi peminjamannya dan pemeriksaan medis, Diego Carlos akan langsung bergabung dalam latihan tim utama di bawah staf pelatih Parma.
Kedatangannya memberi stabilitas penting di lini pertahanan saat Parma menjalani kampanye domestik mereka.
Pemain Brasil itu akan fokus untuk segera mencapai kebugaran pertandingan agar bisa melakoni debutnya dan memantapkan diri sebagai pilar pertahanan Parma untuk musim Serie A 2026-27.
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